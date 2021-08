Llevarse por delante, sería-será, requerir, astuto

Aun los dichos hay que usarlos debidamente, por ejemplo, ‘llevarse por delante’, que tiene significado literal y figurado. A un lector atento le pareció absurda su presencia en este pie de foto de primera página de LA PATRIA: “Un camión cargado se devolvió en una pendiente y se llevó por delante una buseta de Socobuses…” (24/7/2021). Y la consideró un sinsentido, porque, si iba en reversa, no podía llevarse nada ‘por delante’, sino ‘por detrás’. ¿Será hilar muy delgadito? Lo dudo, porque el origen del dicho tuvo necesariamente que basarse en algo que iba hacia adelante, por ejemplo, ‘la corriente ‘se llevó por delante el puente’ o ‘el toro enfurecido se llevó por delante la cerca’. ‘Llevarse por delante’ significa “atropellar, destruir, hacer desaparecer cualquier cosa que se interpone en el camino” (M. Moliner). Según esta definición, y sin dudarlo, el camión en reversa del cuento ‘chocó’ contra el bus de Socobuses. Pero no lo ‘atropelló’, porque esta acción afecta sólo a personas o animales; tampoco lo ‘hizo desaparecer’, evidentemente, ni ‘le pasó por encima’, que es otro de los significados que se le pueden dar al dicho en cuestión, sobre todo, figuradamente. En resumen, el famoso camión en reversa no se llevó por delante el bus, sino que chocó contra él.

***

Como dicen que para el dolor de cabeza se hizo la aspirina, para expresar los diferentes tiempos en que suceden los hechos se hicieron las inflexiones verbales. Así, una cosa es ‘habrá lluvias’ (futuro) y otra ‘hubo lluvias’ (pretérito). Elemental. Por lo cual, para expresar bien la idea que queremos exponer, es indispensable usar apropiadamente los tiempos verbales. La columnista de LA PATRIA Andrea Grisales echó mano del potencial simple de indicativo –‘sería’– en lugar del futuro simple de indicativo –‘será’– en esta llamada: “Te invito a que te preguntes cómo sería la política colombiana dentro de 7, 15 o 20 años…” (3/8/2021). Esta oración pide el ‘futuro’ del verbo, porque se trata de un hecho que se supone real años más adelante: “…cómo será la política colombiana dentro de quince años”. Con el siguiente ejemplo muestro los usos correctos del potencial simple: “¿Se imagina usted cómo sería Colombia sin narcotráfico?”. Y con el siguiente, otro de sus empleos: “La semana pasada me prometió que hoy vendría a visitarme”. En el primero, hay una condición explícita; en el segundo, se presenta un hecho desde un punto de vista pasado. Por esto se llama potencial o condicional.

***

El redactor de ‘Supimos que’ se enguaraló en la construcción de esta oración: “El abogado Alirio Uribe (…) aseguró que busca que no haya más dilaciones con la nueva ley, que requirió hundirse en tres intentos anteriores” (LA PATRIA, 3/8/2021). La redacción de la oración subordinada hace imposible la comprensión de la idea que el abogado pretendió expresar. ¿Quiso tal vez decir “…la nueva ley, que se hundió en tres intentos anteriores?”. Como decimos, ‘las cosas claras y el chocolate espeso’.

***

“Si mucho sabe la raposa, más sabe quien la toma”, dice un antiquísimo refrán. Es decir, que siempre habrá uno más astuto que otro. ‘Astuto-a’, adjetivo con el que sólo se puede calificar a animales racionales e irracionales, es alguno “agudo, hábil para engañar o evitar el engaño o para lograr artificiosamente cualquier fin”. El sacerdote Efraín Castaño, sin embargo, se las ingenió para acomodárselo a ‘olvidos’ en esta afirmación: “Lejos estamos, por olvidos astutos, de la búsqueda de diálogos fraternos…” (LA PATRIA, 8/4/2021). Esos ‘olvidos’ pueden ser ‘intencionales, premeditados, maliciosos, ex profeso’, no ‘astutos’. ***

Del presbítero Luis Felipe Gómez Restrepo: “Es esa siempre necesaria costumbre de preferir las manos limpias que llenas” (LA PATRIA, 8/8/2021). Esta oración expresa, no una ‘comparación’, sino una ‘opción’, por lo que la construcción correcta es ésta: “de preferir las manos limpias a las llenas”. La del columnista convierte el adjetivo ‘llenas’ en la segunda persona del singular del presente de indicativo de ‘llenar’. Sin duda.