Ley, tratarse de, independiente, ausente, signos ortográficos

Me atrevo a decir que el noventainueve por ciento de los que escriben le pone mayúscula inicial a la palabra ‘ley’ cuando va acompañada del respectivo número. ¿Ejemplos? Infinidad. Seleccioné apenas dos, éstos: “A los pocos meses de asumir el cargo como directora del Museo de Arte Moderno de Bogotá se aprobó la Ley 1819 de 2016…” (El Tiempo, Claudia Hakim, 1/4/2022). “…pues la forma como está escrita en el artículo 210A de la Ley 1257 de 2008…” (Ibídem, Claudia Isabel Palacios Giraldo, 31/3/2022). Sin embargo, esta columnista se expresó así en el mismo artículo: “…en cumplimiento de leyes como la 1620 de 2013…”, correctamente. Los términos ‘ley, artículo, inciso, decreto, sentencia, ordenanza’ y otros parecidos son ‘nombres comunes’, que siguen las normas ortográficas que les son propias. Nada justifica esa mayúscula inicial, ni siquiera el número que les corresponda. Con ‘acuerdo’, una muestra: “Supía cuenta con el Festival de Música Colombiana, (…) institucionalizado mediante el Acuerdo 020 del 2020…” (LA PATRIA, Marco Antonio Londoño Zuluaga, 4/4/2022): “…el acuerdo 020…”, así. Nota: en la misma columna, la señora Palacios Giraldo garrapateó: “El balón está en la cancha de los y las ciudadanas del común”. Olvidó escribir “los ciudadanos y las ciudadanas”. Este detestable ‘lenguaje incluyente’, además de ‘farragoso, nocivo’ e ‘inútil’, es ‘traicionero’.

***

En el editorial de El Tiempo del 31 de marzo de 2022, “¡Eliminados!”, su redactor escribió: “…y que marcó el triste récord de 684 minutos sin hacer goles, que es de lo que se trata el fútbol” (El Tiempo, 31/3/2022). Muchas veces, porque se está metiendo idioma adentro este error, me he referido al empleo equivocado de la locución verbal ‘tratarse de’ con sujeto, pues es una locución impersonal. Y lo más preocupante es que la he leído en escritos de personas supuestamente cultas. En la frase del editorial sobra el sujeto ‘el fútbol’. Elemental. Debió el redactor poner la preposición ‘en’ para evitar ese solecismo, así: “que es de lo que se trata en el fútbol”, o buscar otra manera de expresar lo mismo. Abundan.

***

‘Independiente’ (‘que no tiene dependencia’) es un adjetivo que, de acuerdo con El Diccionario, puede hacer también las veces de adverbio (‘independientemente’), oficio que condené en un par de oportunidades. Pero el uso se impone, dicen. Está, pues, bien empleado en esta oración de un editorial de El Tiempo: “Independiente de las valoraciones que puedan hacerse, es un hecho que la forma como se ha desarrollado el debate político…” (1/4/2022). Sin embargo, el diccionario de María Moliner no le asigna este oficio: lo trata siempre, en todas sus acepciones, como adjetivo. Lo que considero acertado.

***

Creo no estar equivocado si afirmo que es imposible ‘estar ausente en un lugar’, aunque figuradamente se pueda decir de, por ejemplo, un alumno ‘distraído’. En el pie de foto de “Protagonista” se lee: “La FIFA realizó el viernes en Doha el sorteo de grupos para el Mundial de Catar 2022, en el que Colombia estará ausente…” (LA PATRIA, 3/4/2022). El adjetivo ‘ausente’ pide la preposición ‘de’, por lo cual la redacción correcta de esta información es: “…el Mundial de Catar 2022, del que Colombia estará ausente”. Desafortunadamente.

***

De la siguiente manera terminó el presbítero Luis Felipe Gómez Restrepo su columna: “Y ojo todo no puede ser reducido a la expresión corrupción” (LA PATRIA, 3/4/2022). ¡Cómo hacen de falta los signos ortográficos! Observe, padre: “Y, ¡ojo!, todo no puede ser reducido a la expresión corrupción”. ‘Ojo’, en esa oración, es un ‘inciso’, que, como tal, debe ir entre comas; y, como es una advertencia, queda que ni pintado entre los signos de admiración. Dos días después, coincidencialmente, el autor de Oasis escribió: “Ojo porque es grave renunciar a tus sueños y seguir no es ser sincero con uno mismo” (LA PATRIA, 5/4/2022). Correctamente: “¡Ojo!, porque es grave (….) y seguir no es ser sincero contigo mismo”.