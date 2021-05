Lenguaje incluyente, tramitar, sé-se, una coma

Hay que machacar, aunque sea en hierro frío. El ‘lenguaje incluyente’, además de farragoso, nocivo e inútil, es traicionero, como lo demuestran estas frases de un editorial de El Tiempo: “…de mantener a niños y niñas sin la posibilidad de asistir a clases…”; “…en la gran mayoría de los niños y las niñas…” (14/5/2021). Pero, al final, y traicionado por ese ‘lenguaje’, el redactor escribe: “…no obstaculice más ni el regreso de los niños, ni la vacunación…”. Y en el primer editorial del mismo día dice: “…la difícil tarea de cuidar a los enfermos más graves”. ¿Por qué en la primera frase no menciona a las ‘niñas’? ¿Quedan excluidas? Y ¿por qué en la segunda no habla de las ‘enfermas’? ¿No se enferman las mujeres? Lo cierto es que es muy difícil –mejor, imposible– sostener el fastidioso y equivocado ‘lenguaje incluyente’. El 11 de mayo recibí de la Dirección de LA PATRIA el siguiente trino del Heraldo de Barranquilla, que le viene como anillo al dedo a lo que acabo de exponer: “El Gobierno francés vetó el lenguaje inclusivo en las aulas del país al subrayar que es “un obstáculo para el aprendizaje de los alumnos” y que “no debe ser usado como alternativa para la feminización de la lengua”. El ministro de Educación francés Jean-Michel Blanquer emitió una circular oficial en la que sostiene que “la imposibilidad de transcribir textos verbalmente con este tipo de escritura dificulta la lectura en voz alta y la pronunciación, y en consecuencia el aprendizaje, especialmente para los más pequeños”. Por otro lado, en el documento el alto funcionario galo se muestra a favor de la feminización de profesiones y funciones exigidas, especialmente en los cargos, eso sí “dentro del respeto de las reglas gramaticales”. ¡Qué conveniente sería que en Colombia hiciéramos lo mismo!

***

‘Tramitar’ significa únicamente “hacer pasar un negocio por los trámites debidos”, y ‘trámite’, además de “cada uno de los estados y diligencias que hay que recorrer en un negocio hasta su conclusión”, es “el paso de una parte a otra, o de una cosa a otra”. Según estas nociones, no sé qué tengan que ver los ‘duelos’ (“manifestaciones que se hacen para manifestar el sentimiento que produce la muerte de un ser querido”) con esas dos palabras, abusadas por los comentaristas de fútbol. Del verbo echó mano la columnista dominical Fanny Bernal Orozco en la siguiente oración: “Tramitar los duelos en estas condiciones, no es nada fácil, en tanto no es un solo duelo…” (LA PATRIA, 16/5/2021). ‘Sobrellevar’ es uno de los verbos apropiados para expresar ese estado de ánimo. Y la conjunción causal ‘porque’ puede reemplazar esa cacofónica locución ‘en tanto no es’. ¿Para qué enmarañar la redacción de esa manera?

***

‘Sólo sé que nada sé’, ‘sé diligente’ y ‘se dice de mí’ son tres ejemplos en los que se aprecian los diferentes significados que tiene el término monosilábico ‘se’: en la afirmación de Sócrates, es la primera persona del singular del presente de indicativo del verbo ‘saber’, y tiene que llevar tilde; en la frase imperativa, en la que es obligatoria la tilde, es el imperativo de segunda persona de singular del verbo ‘ser’, y en la letra de la canción, es el pronombre reflexivo ‘se’, que no lleva tilde. Esto, por descontado, lo sabe muy bien el autor de ‘Oasis’, pero no aplicó su conocimiento en estos dos imperativos: “Se una luz” y “se un sol” (LA PATRIA, 17/5/2021). Como digo, una sola vez, puede ser un descuido, dos… bueno, usted sabe. Más adelante redactó así: “Para estar bien suelta los odios, culpas, iras y tristezas que vienes cargando”. En esta construcción, la coma es necesaria para una fácil lectura y comprensión de la idea del redactor, así: “Para estar bien, suelta los odios…”, porque sin ella, y en una lectura rápida, el adverbio ‘bien’ parecería modificar el adjetivo ‘suelta’, que, por supuesto, no lo es, sino una inflexión del verbo ‘soltar’. Usted, señor, me entiende.