Leísmo, concordancia, partes de la oración, vocativo

Engavetado tenía este asunto. Me refiero al ‘leísmo’, elevado a su máxima expresión –como nunca antes lo había visto– en la columna de Daniel Hurtado Cano, que así lo empleó: “La psique (…). No es fácil de verle, no es sencillo de aprehenderle, mucho menos reconocerle. (…) para narrarle. (…) es el lenguaje mismo el que le construye y le deconstruye cada día” (LA PATRIA, 27/10/2021). El ‘leísmo’ es el uso del dativo ‘le’ (complemento indirecto) de los pronombres personales ‘él’ y ‘ella’ en lugar de sus acusativos ‘lo’ y ‘la’ (complemento directo) cuando éste es el que pide la oración en la que intervienen. En los ejemplos citados, como el sujeto es la ‘psique’ (nombre femenino), y en todos ellos el pronombre es el complemento directo, en lugar de ‘le’ debió emplearse ‘la’: “aprehenderla, reconocerla, narrarla; la construye y la deconstruye”. El dativo ‘le’ se emplea únicamente cuando es el complemento indirecto, verbigracia, ‘él le cantó la tabla’, oración en la que ‘él’ es el sujeto; ‘la tabla’, el complemento directo, y ‘le’, el indirecto. Su plural es ‘les’, olvidado muchas veces por los redactores, por ejemplo, ‘el orador le dijo a los asistentes’. ‘Les dijo’, obviamente.

***

Cuando se habla de la cantidad numérica de alguna cosa, el artículo tiene que concordar con el número –‘ciento’, ‘mil’, ‘millón’–, expresados en singular o en plural, no con su complemento, por ejemplo, ‘los miles de ballenas que habitan el mar’. Norma gramatical infringida por el autor de Oasis en la siguiente afirmación: “Se estima que en nuestra galaxia podría haber unas 100.000 millones de estrellas” (LA PATRIA, 21/11/2021). Castizamente, “unos cien mil millones…”. Nota: Cuando leo estas emborrachadoras cifras galácticas, recuerdo una estrofa, cuyo autor desconozco, que dice así: “El mentir de las estrellas / es un seguro mentir, / porque ninguno ha de ir / a preguntárselo a ellas”.

***

Para refrescar la memoria. Las partes de la oración son siete: sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. Con el ‘sustantivo’ se nombran los seres vivos y las cosas (‘niño, gato, orquídea, tren’); el ‘adjetivo’ califica o determina al sustantivo (‘cielo azul, esta casa’); con el ‘verbo’ expresamos las acciones que ejecutamos (‘escribí un cuento’); el ‘adverbio’ modifica verbos, adjetivos y adverbios (‘está bien, muy azul, más detalladamente’); la ‘preposición’ introduce complementos (‘detrás del edificio, sobre el escritorio’); la ‘conjunción’ une palabras y oraciones (‘tigre o león, fuimos al bosque y nos perdimos’), y con la ‘interjección’ expresamos sentimientos de alegría, dolor, ira, etc. (¡ay de nosotros!). Cada una de estas partes, por lo tanto, tiene su oficio en la oración, oficio que no puede ser desempeñado indistintamente por cualquiera de ellas. En su columna de LA PATRIA, el señor Bernardo Mejía echó mano del adjetivo en lugar del adverbio en esta oración: “Que un medio de comunicación regional escrito como lo es el diario La Patria haya logrado celebrar los cien años de su fundación es todo un mérito, máximo si se tiene en cuenta el momento actual…” (22/11/2021). ‘Máximo-a’ es un adjetivo con el que se califica “lo más grande en su especie” o “el límite superior o extremo a que puede llegar algo”, por ejemplo, ‘obtuvo el puntaje máximo en el concurso’. ‘Máxime’, el término que sí expresa la idea del redactor, es un adverbio que significa ‘con mayor razón’, ‘con más motivo’, ‘aún más’, ‘principalmente’, y que no puede ser remplazado por el adjetivo ‘máximo’.

***

Eje 21 publicó estas palabras de la boxeadora Jennifer Arias: “Gobernador en esta casa que su gobierno me regaló vivirán mis padres” (23/11/2021). Ignoro si ella las pronunció o las escribió. Lo que sí puedo decir es que, si las pronunció, con seguridad hizo una pausa después de ‘gobernador’, pues a él se dirigía, pausa que en el texto debió ser expresada por medio de la coma, necesaria para el caso vocativo. Una cosa es ‘gobernador en esta casa’ y otra, ‘gobernador, en esta casa…’. Elemental.