Incluso-tampoco, relevar, propiocepción, tratarse de

El adverbio ‘incluso’ (‘inclusive’) tiene siempre significación positiva, pues ‘incluye’ otro elemento a la afirmación que se está haciendo, por ejemplo, ‘todos los seres humanos, incluso los criminales, tienen derechos’. Me parece, pues, inapropiado su uso en la siguiente oración: “La Cuba que se levanta y sale a las calles a protestar no es la de Carlos Puebla (…), no es la de Silvio Rodríguez (…), no es incluso la de la de los Van Van…” (LA PATRIA, Ricardo Correa Robledo, 2/7/2021). Y me parece ‘inapropiado’, porque la oración es negativa, pues entraña exclusión, razón por la cual su redactor debió emplear el adverbio ‘tampoco’, con el que “se niega algo después de haber negado otra cosa”, verbigracia, la cláusula glosada. Es la sintaxis, sin más volteos.

***

Mi hijo Juan Guillermo, aunque un poco distraído, alcanzó a oír la siguiente frase, que le pareció desacertada: “La llama olímpica la relevaron hasta Tokio” (Caracol, noticias de la noche, Andreína Solórzano, 24/7/2021). Buen oído, pues la frase disuena. Y suena mal, porque el verbo ‘relevar’ está en ella desubicado. En efecto, ‘relevar’, además de otros significados, tiene el siguiente, quizás el que tuvo en su magín la periodista o quien redactó la información: “Reemplazar, sustituir a alguien con otra persona en cualquier empleo o comisión”, por ejemplo, en las ‘carreras de relevos’ o en la forma como transportan la llama olímpica hasta la ciudad de su destino, cambiando de portador en determinados puntos del recorrido. La frase debió ser ésta: “La llama olímpica llegó a Tokio por medio de relevos” o, simplemente, “la llama olímpica ya llegó a Tokio”. Nota: En los deportes, ‘relevo’ es la “acción de reemplazar un corredor a otro de su mismo equipo en el momento de recibir de él el testigo”, la llama olímpica en el caso que tratamos. Nota: ‘Testigo’ es el pequeño bastón que un corredor le entrega al que lo releva en la carrera que mencioné.

***

‘Propiocepción’ e ‘interocepción’. Son, según la columnista Blanca Mery Sánchez, los otros dos sentidos que tenemos. Lo que no dice es cuáles son sus respectivos órganos, como el de la vista, los ojos; del gusto, la lengua; del olfato, la nariz, etc. Extrañado, encontré en la última edición de El Diccionario (2014) la entrada ‘propiocepción’, definida así: “Psicol. Percepción inconsciente de los movimientos y de la posición del cuerpo, independiente de la visión”. ¡Báileme ese trompo en la uña! Y dice que es adaptación del inglés ‘propioception’, y éste del latín ‘proprius’, ‘propio’, y la terminación del inglés ‘perception’, ‘percepción’. Creo, más bien, que este neologismo (¿innecesario?) está compuesto por el adjetivo ‘propio’ y el verbo latino ‘capere’ (‘tomar, coger, apoderarse de’), cuyo pretérito es ‘cœpi’, como ‘percepción, concepción’. Pero… ‘propio’ no es prefijo, por lo cual, ésa sería la primera palabra construida en castellano de modo tan absurdo. Mejor, ‘autocepción’. Aunque… tampoco. ¿E ‘interocepción’? ¡Huy! Dizque, dice la columnista, es “la habilidad para ser consciente de lo que pasa al interior de tu cuerpo, tanto física como emocionalmente”. Es un vocablo absurdo, porque el prefijo ‘intero-’ no existe: tenemos ‘inter-’, que significa ‘entre, en medio de, entre varios’, por lo que es inadecuado para la formación de esa palabra. Tal vez ‘intra-’ (‘intro-’): ‘introcepción’, mejor que ‘intracepción’. Entre paréntesis, ¿por qué no ‘introspección? Es mucho lo que puedo decir de esos dos terminachos, pero, ¿para qué? Que se queden, más bien, en el olvido de los diccionarios. Nota: “…lo que pasa al interior de tu cuerpo”: supongo que ‘pasa’ de afuera hacia adentro. ¿No? Entonces, “en el interior de tu cuerpo”. Los neologismos deben ser necesarios, enriquecedores y construidos según las normas del idioma.

***

Trino del día: “Ayer me enseñaron una frase muy linda. La vida se trata de compartir experiencias antes que exhibir apariencias” (LA PATRIA, Rodrigo Pombo Cajiao, 26/7/2021). Sí, muy linda, pero feísimamente expresada.