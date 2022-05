Incisos, hervir, quien-que, cada uno

Los ‘incisos’ son palabras o frases que se intercalan en la oración para hacer una salvedad, curarse en salud, hacer hincapié en algo, expresar sentimientos diversos, etc., que van necesariamente entre comas y que pueden omitirse sin afectar la idea que el redactor quiere expresar, a diferencia de la oraciones subordinadas, que también se separan con comas, pero que son indispensables para ello. El adverbio ‘igual’ y el sustantivo ‘la verdad’* son de los incisos más usados, pero, para desmedro del idioma, casi siempre mal empleados, por ejemplo, en este ‘botón’: “Igual no importa, lo importante es lo que parece” (Juan Esteban Constaín, El Tiempo, 5/5/202). La falta de la coma después del adverbio ‘igual’ (‘igualmente’) hace de éste el sujeto de esa oración, que debió ser redactada así: “Igual, no importa…” o, mejor, “Igualmente, no importa…”. Otro ‘botón’: “Tal situación puede explicarse entre otros, por la tradición y practicidad que genera el hecho de confiar en…” (LA PATRIA, Francisco Javier González Sánchez, 11/5/2022). La omisión de la coma antes de ‘entre otros’ hace de esta expresión el complemento circunstancial de ‘puede explicarse’. Con ella, en cambio, es el inciso pretendido por el redactor: “…puede explicarse, entre otros, por la adición…”, aunque quedaría mejor con un inciso más explícito, por ejemplo, ‘entre otras razones’. *Nota: en noviembre del 2004 me ocupé por primera vez de este error de redacción, cometido frecuentemente con el inciso ‘la verdad’. Y cité este ejemplo: “Él nació derrotado, porque la verdad no se presentó…” (LA PATRIA, Octavio Jaramillo Zuluaga). Castizamente, “…porque, la verdad, no se presentó…”. Mejor; “…porque, valga la verdad (o “la verdad sea dicha”), no se presentó…”. Quisquillas, valga la verdad, pero de suma importancia.

***

Solamente ‘hierven’ los líquidos, las pasiones, el mar, porque ‘hervir’ (del verbo latino ‘fervere’ – ‘hervir, estar hirviendo; estar en efervescencia, estar agitado, animado’) significa lo siguiente: “Dicho de un líquido: Producir burbujas por la acción del calor”. // 2. Dicho de un líquido: Producir burbujas por fermentación u otra causa”. Se dice también del mar cuando se agita “haciendo mucho ruido y espuma”; de la exacerbación de las pasiones, y de la abundancia de algo. Pero no de un objeto metálico, como lo dijo el buen columnista Ricardo Correa en esta declaración: “Llegan noticias desde el Amazonas (…) de cómo nuestras selvas y ecosistemas son aniquilados de un tajo como cuando un cuchillo hirviendo atraviesa mantequilla” (LA PATRIA, 12/5/2022). No pude imaginarme ese cuchillo ‘hirviendo’: uno ‘caliente’, don Ricardo, le habría quedado ahí que ni de perlas.

***

Casi no se usa ya el pronombre relativo ‘que’ para hacer las veces de personas, pues siempre lo sustituyen por ‘quien, quienes’, por ejemplo, “Como jugando monopolio, pretenden convencer con bloqueos comerciales a un lunático quien solo busca afianzar su poder…” (LA PATRIA, Jaime Escobar Herrera, 17/5/2022). “…a un lunático que solo busca…”, mejor. Sobra decir que alude a Putin. Lo que ha hecho que este pronombre –‘quien’, exclusivo de personas– sea empleado para cosas, verbigracia: “Por último es clave señalar la ligereza de los medios de comunicación, quienes en su afán de visibilizar el caso han usado el término ‘empalamiento’ ” (LA PATRIA, Martín Franco Vélez, 10/5/2022). Los ‘medios de comunicación’ no son personas, por lo que el relativo apropiado para ellos es ‘que’, invariable, no huelga añadir: “….los medios de comunicación, que, en su afán de (…), han usado el término ‘empalamiento’ ”, en buen castellano. Nota: tiene razón el columnista, porque no creo que el ‘matonismo’ colegial llegue hasta la indescriptible crueldad del ‘empalamiento’.

***

‘Cada uno’ es una locución que podría calificarse de distributiva, pues se refiere a todos los componentes de un todo, pero considerados individualmente, por lo que es singular, número con el cual debe concordar su verbo. El presbítero Efraín Castaño olvidó esta doctrina, y escribió: “Cada uno de nosotros podemos presentarnos de manera diferente…” (LA PATRIA, 11/5/2022). “Cada uno de nosotros (….) puede…”, o “todos nosotros podemos”. Es la lógica de la concordancia.