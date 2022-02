Imán, lenguaje absurdo, pavo real, de

Hace poco recibí el libro “Yo soy un imán”, escrito por Alana di Caro. Experta en neurolingüística e hipnosis, es líder, guía y conferencista. En su obra les ofrece a los lectores los medios de que se pueden valer para la superación personal, les enseña cómo despojarse de los lastres que impiden su avance y la consecución de lo que se proponen y, resumiendo, les muestra cómo recorrer el camino que tienen por delante para llegar felizmente a la meta deseada, a pesar de las dificultades que en él encuentren. Del título de la obra, me llamó la atención el vocablo ‘imán’, del que enseña Corominas: “1409. Del latín vulgar adimas-antis, latín adamas-antis, propiamente ‘diamante’, aplicado a la piedra magnética, por su dureza; el castellano tomó el vocablo del francés antiguo aïmant (hoy aimant)”. El Diccionario lo define así: “Mineral de hierro de color negruzco, opaco, casi tan duro como el vidrio, cinco veces más pesado que el agua, y que tiene la propiedad de atraer el hierro, el acero y en grado menor algunos otros cuerpos. Es combinación de dos óxidos de hierro, a veces cristalizada. // 2. Gracia que atrae la voluntad”. Sobra decir que esta segunda acepción es la que tiene en la obra citada. Nota: Los interesados en este libro, pueden adquirirlo en las librerías Leo y Ágora y en Intermúsica.

***

Según el señor Jairo Patiño, el texto siguiente fue tomado de una tesis de grado sobre Trabajo Social de una estudiante de la Universidad de Caldas: “…y dejando un mensaje racional y consciente en busca de ser transformado y que no se repita compartiéndolo lxs unxs con lxs otrxs proponiendo una razón dialogal…”. Estupideces, me dije, no vale la pena darles importancia. Sin embargo, le contesté pidiéndole que le preguntara a la autora cómo diablos pronunciaba esas palabras. Pensé ingenuamente que ser quedaría muda, pero, no. Respondió con esta explicación de un tal Menéndez, que no hay que confundir con el polígrafo español Marcelino Menéndez Pelayo: “Durante este escrito se hará uso de la letra “x” en algunas palabras como propuesta de lenguaje inclusivo que pretende entender la escritura desde un posicionamiento que descoloniza la perspectiva binaria, esto también como una forma de incluir a los cuerpos feminizados. Toda “x” puede leerse como una “e” y también (con las relaciones pertinentes establecidas) como una “a” u “o”. La opción morfológica habilita la interpretación discursiva y permite posicionar al sujeto en el discurso que produce.” (Menéndez, 2020, p.272). ¡Qué maravilla! Y eso que faltaron las vocales ‘i’ y ‘u’ para abarcar todas las diferencias incluidas en la sigla LGTBI. Me gustaría saber si el director de la tesis aceptó semejante bobería. ¡Pobres estudiantes! Más todavía, señor Menéndez: ‘durante’ es una preposición de tiempo que equivale al adverbio ‘mientras’, por lo que la preposición ‘en’ le habría mejorado un poco la redacción. Y, aunque no entendí nada, sí me gustaría saber qué es eso de “la razón dialogal” y del “posicionamiento que descoloniza la perspectiva binaria”. ¡Uf!

***

El 13 de julio de 2006 el columnista Eduardo García Aguilar escribió: “Pero a diferencia de otros pavosrreales…”. Y hoy, 30 de enero de 2022, en su artículo sobre Jorge Luis Borges, repitió la frase con el mismo error ortográfico. Este hermoso animal se llama ‘pavo real’, por lo que su plural es ‘pavos reales’. No obstante, como en algunas regiones de América pronunciamos sin acento ‘pavo’ (átono), la Academia de la Lengua acepta el plural ‘pavorreales’ y su singular ‘pavorreal’.

***

Cuando se habla de ‘límite’, la locución ‘mucho menos’ pide la preposición ‘de’, como en la muestra siguiente, en la que su autor empleó la preposición ‘a’: “…pero como sucede con tantos otros aspectos de la historia de la humanidad el asunto es mucho menos paradisíaco a como se suele contar” (LA PATRIA, Papel Salmón, Fernando-Alonso Ramírez, 22/1/2022). “…mucho menos paradisíaco de como se suele…”, correctamente.