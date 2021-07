Historia, proferir, delante nuestro, detectar-detentar

El docente de la Universidad de Caldas Carlos Eduardo Rojas, aludiendo a los letreros que están apareciendo por estos días en paredes de edificios y muros de la ciudad, “explica que son murales que están diciendo ‘vamos a cambiar la historia’…” (LA PATRIA, Expresión a gran escala, 6/7/2021). La ‘historia’, cualquiera que fuere su definición, es inmutable, porque precisamente los hechos que la hicieron son pasados y no se pueden deshacer. ‘Lo hecho, hecho está’. Y por esto, grita un comentarista deportivo: “El primer tiempo del partido de Colombia contra Argentina ¡ya es h i s t o r i a!”. Hay expresiones que, a pesar del contrasentido que entrañan, ‘pegan’, como se dice por estos pueblos de Dios, y no hay cómo volverlas ‘historia’. Dicen, por ejemplo, ‘construir país’, ‘fuerzas vivas’, etc. De la ‘historia’, podemos aprender para no repetir lo mal hecho que hicimos; al ‘país’, como ‘nuestra nación, nuestra patria, nuestro hogar’, podemos tratar de mejorarlo, y a la expresión ‘fuerzas vivas’, suprimirle el adjetivo, porque no hay ‘fuerzas muertas’, o cambiárselo por uno apropiado, verbigracia, ‘fuerzas ciudadanas’, ‘fuerzas políticas’, etc. Escribamos y hablemos con propiedad.

***

‘Proferir’ no es lo mismo que ‘atribuir-se’. El columnista de LA PATRIA Jonathan Ballesteros empleó el primero por el segundo en la siguiente afirmación: “No tienen los títulos rimbombantes que se profería a sí mismo Idi Amín…” (7/7/2021). ‘Proferir’, verbo transitivo, significa ‘emitir palabras, decir alguna cosa’, y no se usa como pronominal. ‘Atribuir’ –‘achacar’–, aunque es también transitivo, se puede emplear como pronominal, ‘atribuirse’. En la oración glosada, de esta manera: “…los títulos (…) que se atribuía a sí mismo”. En el mismo artículo, su autor echa mano del verbo ‘gravar’ por ‘grabar’. Dice así: “…los sufrimos circenses, gravando en todo momento con una cámara sus fatigas…”. El verbo ‘gravar’ significa “cargar, pesar sobre alguien o algo. // 2. Imponer un gravamen”. ‘Grabar’, el verbo apropiado para expresar la idea del redactor, es, en su segunda acepción, “captar o almacenar imágenes o sonidos por medio de un disco, una cinta magnética u otro medio, de manera que se puedan reproducir”. ‘Ahí está el detalle’, decía Cantinflas. Finalmente, en los mismos renglones: “…entre más serviles más deseables en su entorno…”. “Mientras más serviles, más deseables…”. Aunque muy extendida, la construcción ‘entre más… más…’ debe evitarse en el lenguaje culto.

***

Es frecuente en las traducciones de los diálogos de películas y series de televisión ver las expresiones ‘delante mío’, ‘detrás suyo’ y otras por el estilo, equivocadas, sin duda. De tarde en tarde, aparecen en los escritos de columnistas y periodistas en general, por ejemplo, en ésta, de la columnista Claudia Isabel Palacios Giraldo: “…la que dejó a ese hombre violento cuando la golpeó delante nuestro” (El Tiempo, 8/7/2021). ‘Mío, tuyo, suyo (de él, de ella), nuestro, vuestro, suyo (de ellos, de ellas)’ son pronombres posesivos, que se usan solos (‘el error fue mío’), y no pueden ser parte de complementos circunstanciales, como en la frase tratada, que debió ser construida así: “…delante de nosotros”, y en los ejemplos citados al principio, ‘delante de mí’ y ‘detrás de él’, respectivamente. Nota: ‘Nuestro’ y ‘vuestro’ pueden ser también adjetivos (‘nuestro hombre en la Habana’, ‘vuestro modo de pensar’).

***

Es una sola letra, don Alirio, pero le cambió completamente la idea que usted quiso expresar en las siguientes oraciones: “Las ideologías han detectado el poder político en el siglo…”.”…es una ética de valor universal para quien pretenda detectar poder político” (LA PATRIA, Voz del lector, Alirio de los Ríos Flórez, 8/7/2021). El verbo ‘detectar’ viene del latino ‘detegere’ -descubrir, poner al descubierto- a través del inglés ‘to detect’ y significa “descubrir la existencia de algo que no era patente”. De ahí, ‘detective’. Y ‘detentar’, del latín ‘detentare’ -retener, detener- quiere decir “detener y ejercer ilegítimamente algún poder o cargo público”, que no sé si es la idea que usted quiso expresar.