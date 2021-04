Hirsuto, génesis, redacción, armar

En su artículo sobre el escultor Rubén Estrada, el editor y columnista Pedro Felipe Hoyos Körbel escribió: “¿Las manos, tipo Guayasamín, con sus dedos hirsutos?” (LA PATRIA, 24/3/2021). ¿Dedos torcidos? No sé. Lo cierto es que ‘hirsuto’ no es el adjetivo para calificar esas extremidades, pues con él se califica únicamente el pelo enmarañado, duro o espinoso, y todo aquello que esté cubierto de esta clase de pelo. Según Corominas, fue registrado por primera vez en el siglo XVII. Definido así por el diccionario de la Academia de la Lengua: “Dicho del pelo: Disperso y duro. // 2. Cubierto de pelo de esta clase o de púas o espinas. // 3. De carácter áspero”. Viene del adjetivo latino ‘hirsutus-a-um’ (de ‘hirtus-a-um’ – erizado (pelo), velludo; rudo), que significa ‘erizado, encrespado, hirsuto, cerdoso; tosco, grosero’. Como dato curioso, esta definición de la decimocuarta edición (1914) de El Diccionario: “Hirsuto, ta. Adj. Dícese del pelo disperso y duro y de lo que está cubierto de pelo de esta clase o de púas o espinas. ‘Cabellera, piel, castaña HIRSUTA’. Úsase más en estilo poético y científico”. Los tiempos cambian, y con ellos, todo lo demás.

***

En el mismo artículo leí lo siguiente: “…y es aquí donde se debe buscar el génesis del material con el cual Rubén armó su obra: la madera”. “…la génesis del material…”, porque esta palabra es del género gramatical masculino sólo cuando se refiere al primer libro del Pentateuco del Antiguo Testamento de la Biblia, ‘el Génesis’. Para los demás casos, es término femenino. Procede del sustantivo latino ‘genesis-is’ (‘generación, creación’), idioma que lo tomó del griego, lenguas en las que es palabra femenina, razón por la cual en castellano también lo es. Sus acepciones son las siguientes: “f. Origen o principio de algo. // 2. Serie encadenada de hechos y de causas que conducen a un resultado”. Sus sinónimos, ‘fuente, principio, germen, embrión’.

***

Al periodista Rafael Antonio Zuluaga le pareció mal construida la siguiente oración: “De ninguna manera, si no hay un acuerdo político general o un mandato contundente del constituyente primario es posible ampliar o reducir periodos de funcionarios elegidos popularmente” (LA PATRIA, editorial, 19/3/2021). Y la razón lo asiste, porque en dicha construcción, o faltó la coma después de ‘primario’, o debió redactarse comenzando con la locución condicional negativa ‘si no’, así: “Si no hay un acuerdo (…) del constituyente primario, de ninguna manera es posible ampliar…”. De esta manera, no hay confusión y la idea queda claramente expresada.

***

Titular de un editorial de LA PATRIA: “Armar la gente no es el camino” (26/3/2021). Según mi opinión, debe ser “armar a la gente”, porque, aunque la Academia de la Lengua enseña que ‘armar’ es verbo transitivo, en este caso, para mí, es intransitivo, por lo cual tiene que llevar siempre la preposición ‘a’. Mis argumentos son los siguientes: 1) Hasta mediados de la primera mitad del siglo XX todos los diccionarios incluían la preposición ‘a’ inmediatamente después de la entrada ‘armar’, por ejemplo, el de la Academia de la lengua (1914), que dice así: “Armar. (Del latín ‘armare’) a. Vestir o poner a uno armas ofensivas o defensivas. // 2. Proveer de armas”. Añade que puede usarse también como reflexivo, ‘armarse’, y no expresa si es transitivo o intransitivo. 2) No es lo mismo ‘armar a un bandido’ que ‘armar una cama, una trifulca, un rompecabezas’, frases en las que los complementos directos –‘cama, trifulca, rompecabezas’– son evidentes, por lo que su verbo, ‘armar’, es transitivo sin duda. Sin embargo, en contra de mi opinión hay también argumentos: 1) En latín, ‘armare’ es transitivo, por lo que su complemento se construye en acusativo. 2) No se dice ‘le armó’, sino ‘lo armó’, con el pronombre personal ‘lo’, complemento directo. Sea de esto lo que fuere, insisto en que siempre debe emplearse con la preposición ‘a’: ‘Armar a la gente’.