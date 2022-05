Herramienta, postular, denigrar, malparados

¿Herramientas?, un azadón, unas tijeras, un destornillador, un serrucho, no un ‘tapabocas’, como lo llamó en dos oportunidades el editorialista de LA PATRIA en las siguientes declaraciones: “…otros piensan que el tapabocas es una herramienta que puede seguirse usando en espacios abiertos”; “…en el que esa herramienta de prevención…” (28/4/2022). ‘Herramienta’ es un término que viene del plural neutro del sustantivo latino ‘ferrramentum-i’ (‘ferramenta’), que, a su vez, viene de ‘ferrum-i (‘hierro’), y que significa ‘instrumento de hierro’. Y en castellano, ‘herramienta’ es un “objeto, generalmente de hierro, que sirve para realizar algún trabajo manual” (M. Moliner). Se le dice también así al conjunto de estos elementos. Definición imposible de aplicar a un tapabocas, que no pasa de ser un ‘protector’ y con el que nada se puede fabricar ni reparar. El ‘tapabocas’ es un ‘adminículo’ (del latín ‘adminiculum-i’ – ‘puntal, tentemozo; apoyo de cualquier clase; ayuda, asistencia, socorro’), que “sirve de ayuda o auxiliar para una cosa o intento”.

***

Trataré de adivinar qué quiso expresar el corresponsal Jorge Giraldo Acevedo con el verbo ‘postular’ en esta cláusula: “…y con base en la palabra civismo que en forma concreta nos postula sobre el comportamiento de la persona que cumple con sus deberes de ciudadano…” (LA PATRIA, Voz del lector, 25/4/2022). Los sinónimos de ‘postular’ son ‘pedir, solicitar, demandar, suplicar, rogar, aspirar, deprecar, impetrar, pretender, reclamar’, ninguno de los cuales me da las luces necesarias para la interpretación buscada. Tampoco ayuda esta otra acepción de ‘postular’, que El Diccionario asienta como regionalismo de Argentina, Cuba, El Salvador y México: “Proponer un candidato para un cargo electivo”. ¿Entonces? ¿Nos informa…? ¿Nos muestra…? ¿Nos…? ¡Hum!

***

En su carta a la Voz del lector, el corresponsal Manuel Galindo se manifestó de acuerdo con la manera como se expresó Poncho Rentería en esta solicitud: “No denigren de las buenas gentes de Rusia…” (27/4/2022), construcción que glosé afirmando que en ella sobra la preposición ‘de’, no para el señor Galindo, basado en las definiciones que de ‘denigrar’ presenta la Academia de la Lengua: “Transitivo. Deslustrar, ofender la opinión o fama de alguien. // 2. Injuriar (//agraviar, ultrajar)”. Yo me sostengo en mis trece, porque, como lo expliqué, ‘denigrar’ es un verbo transitivo, es decir, que se construye con complemento directo (el que recibe directamente la acción del verbo, por ejemplo, ‘vendo chatarra’), que no pide preposición alguna, a no ser ‘a’ cuando se trata de personalizar o determinar, como en la frase del señor Rentería, que, insisto, debió ser redactada así: “No denigren a las buenas gentes de Rusia”, es decir, ‘no les deslustren ni ofendan su fama; no las injurien, ni las agravien, ni las ultrajen’. Y, reitero, se necesita en esa oración la preposición ‘a’ para determinar el complemento directo, pues, sin ella, ‘las buenas gentes de Rusia’ podrían ser su sujeto.

***

Es mucho lo que hay que decir sobre el adjetivo usado por el señor Octavio Cardona León en la siguiente declaración: “...situación que deja malparados a quienes están al frente, en este caso específico, al señor registrador...” (LA PATRIA, 29/4/2022). Según mi fuente, el columnista debió escribir ‘mal parados’. Y yo creo lo mismo, porque la idea que seguramente él quiso expresar fue la de ‘salir mal librados’ de lo que hicieron u omitieron. Y digo esto a pesar de que tenemos el verbo ‘malparar’ (‘maltratar, estropear, deteriorar’), cuyo participio pasivo es, lógicamente, ‘malparado’ (“que ha sufrido notable menoscabo en cualquier línea”), definición que se les podría acomodar a los culpables de la pasada desorganización electoral. Prefiero ‘mal parados’, locución compuesta por el adverbio de modo ‘mal’ y el adjetivo ‘parados’. ‘Malparados’, por otra parte, es un adjetivo formado por el prefijo ‘mal-’ y el adjetivo ‘parados’. Nota: para la Academia de la Lengua en esta clase de palabras –muchas–, ‘mal’ no deja de ser adverbio, aunque, como es obvio, hace las veces de ‘prefijo’, pues va pegado de la palabra que modifica.