Hasta-sino, caducar, vivaracho-a, detonar

La preposición ‘hasta’ tiene oficios precisos en la oración, el primero de ellos, expresar el término de una acción, verbigracia, ‘luchó hasta el final’. Puede reemplazar a los adverbios ‘incluso, inclusive’ y ‘aun’, pero no a la conjunción adversativa ‘sino’, que se emplea especialmente para contraponer una cosa afirmativa a una negativa, por ejemplo, ‘no vino él, sino su hermano’. En otras construcciones gramaticales, esa conjunción se usa para expresar ‘excepción’, como en el siguiente ejemplo, en el que su redactor debió emplearla en lugar de la preposición ‘hasta’: “…y este accionar delincuencial no se va a acabar hasta cuando estos y las instituciones estatales de seguridad y justicia asuman soluciones de fondo” (El Tiempo, Hugo Acero Velásquez, 9/8/2021). “…no se va a acabar sino cuando…”, como decir ‘no se acabará, excepto cuando…’. A esta construcción se le puede dar otro giro, empleando la locución condicional negativa ‘si no’, así: ‘Este accionar delincuencial no se acabará si no se toman las medidas necesarias para ello’. Hay que buscarle la comba al palo.

***

Durante las noticias de la noche de RCN, y con la solemnidad que el caso ameritaba, la ministra de las Tecnologías y Comunicaciones, Karen Abudinem, les hizo al mundo y a la ciudad el siguiente anuncio: “Hemos caducado el contrato” (13/8/2021). Saludable y conveniente sería que alguno le enseñara a la ministra que el verbo ‘caducar’ es intransitivo y, aprovechando la ocasión, le explicara la diferencia que hay entre los verbos transitivos y los intransitivos, que es ésta: los verbos ‘transitivos’ tienen complemento directo o acusativo; los intransitivos, no. En el anuncio, el sujeto (tácito) es ‘nosotros’; el verbo, ‘hemos caducado’, y el complemento directo, ‘el contrato’, oración gramaticalmente incorrecta de acuerdo con lo explicado. Ello es que el sujeto de un verbo intransitivo no tiene un ‘objeto’ (término) al cual pasarle –dicho coloquialmente– la acción de ese verbo, pues es el mismo sujeto el que recibe esa acción. Y así, cuando decimos que ‘el contrató caducó hace un mes’, expresamos que la acción de ‘caducar’ afectó al mismo sujeto, pues es éste el que pierde vigencia. La ministra debió decirlo de esta manera: ‘Declaramos la caducidad del contrato con Unión Temporal Centros Poblados’. ¡Y que no se pierda el billete, ministra!

***

Cuando calificamos a una quinceañera de ‘vivaracha’ queremos manifestar que es ‘despejada, alegre, bulliciosa, traviesa’. El diccionario de María Moliner define así el adjetivo: “Aplicado especialmente a mujeres jóvenes, vivo y alegre en la manera de contestar, moverse, etc., pero sin mucho contenido anímico en lo que dice o hace”. De acuerdo con estas nociones, al doctor Jorge Raad Aljure le faltó análisis o consultar el diccionario para no emplear ese adjetivo –y sustituirlo por el adecuado, que, sinceramente, no sé cuál podría ser– en la siguiente oración: “…si los resultados obtenidos han estado en concordancia con la Constitución (…) o fueron actos vivarachos con altibajos” (LA PATRIA, 10/8/201). Aludía el doctor a las acciones tomadas ante la presencia de la pandemia en nuestro país.

***

De la columnista de El Tiempo Juliana Mejía Peláez: “El vacío institucional es otro cuello de botella para detonar el desarrollo” (12/8/2021). ¿No sería más inteligible “El vacío institucional es otro cuello de botella que impide el desarrollo”?, porque la locución ‘cuello de botella’, que, además de su significado literal de “estrechamiento de cierta cosa que hace menos fluido el paso de algo”, se aplica también a todo aquello que entorpece el buen funcionamiento de una empresa, de un proyecto, de un gobierno, etc. ¿Y el verbo ´detonar’? Es otro de eso términos que utilizan sólo porque está ahí, sin analizar bien si es el que en realidad expresa la idea pretendida. El desarrollo no se ‘detona’. ‘Detonar’ es ‘explotar, estallar, tronar, disparar’. ¿Y este último? Tampoco, porque únicamente se dice de lo que crece desmesuradamente, verbigracia, ‘se disparó la violencia’. Los diccionarios…