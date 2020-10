Hasta, latente-patente, juego, palíndromo

Quienes no se hayan vacunado de aquí a la segunda mitad del 2021 contra el bicho que todo lo trastornó perderán la oportunidad de hacerlo, según lo anunció el ministro de Salud en estos términos: “Tendremos vacuna para el covid-19 sólo hasta el segundo semestre del 2021” (Eje 21, 7/19/2020). Es decir, que en esa fecha ya no habrá más vacunas, pues eso es lo que significa la preposición ‘hasta’, sin más vueltas, no importa el uso de nuestros cundiboyacenses paisanos. La preposición ‘hasta’ indica el ‘término’ o ‘fin’ de acciones, tiempo, lugares y cantidades. La preposición ‘desde’ –la apropiada en el anuncio del señor secretario– señala el ‘comienzo’ de lo que expresan esos sustantivos. Y esto ha sido, es y será así por siempre.

***

Procedentes ambos del latín, los adjetivos ‘latente’ y ‘patente’ son antónimos, a saber, expresan ideas opuestas o contrarias, como ‘bueno’ y ‘malo’. El primero viene de ‘latere’ (‘esconderse, estar escondido’) a través de su participio presente ‘latens-tis’ (‘oculto, secreto, misterioso’) y significa “oculto, escondido, invisible, aparentemente inactivo”; el segundo, de ‘patere’ (‘estar abierto’) a través de su participio presente ‘patens-tis’ (‘descubierto, abierto’) y significa “manifiesto, visible”. Estas nociones me sirven de base para glosar la siguiente afirmación del señor gobernador de Caldas: “…pero en cuestión de vivienda digna teníamos un atraso latente, aunque no visible…” (LA PATRIA, Luis Carlos Velásquez Cardona, 8/10/2020). ¿Quiso decir ‘patente’? ¿No? No importa, aunque creo que cualquier atraso es ‘patente’. Lo que aquí importa es que sobra la frase “aunque no visible”, porque, si es ‘latente’, es ‘invisible’, y si es ‘patente’, es necesariamente ‘visible’. Como saber que el Sol brilla para todos.

***

El redactor de la noticia infausta de la muerte en accidente de los amigos Ólver Antonio Torres y Cristian Camilo Moreno Castro escribió: “De manera adicional se distinguían por su buen juego al fútbol” (LA PATRIA, Sucesos, 28/9/2020). A mi fuente, el lector José Ituriel Arango, le gustó esta frase como ejemplo de redacción chueca. ¡Claro! Porque su redactor pudo, o, mejor, debió, cambiar “de manera adicional” –que queda ahí como mosca en leche– por los adverbios ‘además’ o ‘también’, y buscarle otro giro a la frase incorrecta “por su buen juego al fútbol”. Le propongo estas variaciones: “Se distinguían, además, porque jugaban bien al fútbol” o “Eran también buenos jugadores de fútbol”. Y hay más, créamelo.

***

La francesa Emmanuelle Charpentier y la estadounidense Jennifer Doudna ganaron el Nobel de Química por su investigación sobre las “tijeras moleculares”, que hace soñar –dicen– con la cura de las enfermedades hereditarias. Aludiendo a este estudio, el columnista Manuel Guzmán Hennessey dice que el bacteriólogo Francisco Mojica “notó algo fractálico en el comportamiento de las secuencias genéticas. Repetían sus formas a intervalos regulares. Bautizó la anomalía con un palíndromo: CRISPR” (El Tiempo, 9/10/2020). Esto no es un ‘palíndromo’, señor, es una sigla, a saber, “una palabra formada por el conjunto de letras iniciales de una expresión compleja”, como la citada, que quiere decir, en inglés, “clustered regularly interspaced short palindromic repeats”, y, en español, “repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente interespaciadas”. Quizás el señor Guzmán se dejó embolatar por el adjetivo ‘palindrómico’, que, aunque bien formado, no está asentado en los diccionarios. El ‘palíndromo’, del griego ‘palin’ –de nuevo– y ‘dromos’ –carrera–, es una “palabra o frase que se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda”, como la palabra ‘kayak’ y la conocidísima frase ‘dábale arroz a la zorra el abad’. Nota: ‘fractálico’, no acogido aún por El Diccionario, en la jerga científica califica ‘algo que tiene una estructura fragmentada’. Viene del verbo latino ‘frangere’ (‘quebrar, romper, hacer pedazos’) a través de su supino ‘fractum’, como ‘fractura’ y su verbo ‘fracturar’.