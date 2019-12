El Tiempo, en su sección La casa de las palabras del 27 de noviembre de 2019, cita este pasaje de la novela de Gabriel García Márquez “El general en su laberinto”:

Él la reconoció por los pasos y le habló sin abrir los ojos.

- “Va a haber una insurrección”, dijo.

Ella no disimuló el rencor con la ironía.

- “Enhorabuena”, dijo. “Pueden haber hasta diez, pues usted da muy buena acogida a los avisos”.

- “Sólo creo en los presagios”, dijo él.

Leído el pasaje, lo primero que se me ocurrió fue que el grave error gramatical “pueden haber hasta diez” lo cometió su transcriptor, a pesar del crédito final, que dice así: “Contenido: Instituto Caro y Cuervo”. ¡Casi nada! No pensé que el disparate fuera del genial escritor, que decía que “corregía hasta el último aliento” y que acudía a sus amigos para que le ayudaran en la tarea. Me puse, entonces, en la obra de buscar el texto original, y lo encontré en la página 59 de la edición de marzo de 1989, la primera. ¡Ahí está! Y quedé sorprendido, porque me parecía imposible que tan protuberante gazapo hubiese pasado todas las revisiones sin ser cazado. Cuando el verbo ‘haber’ significa ‘existencia’, sólo se conjuga en las terceras personas del singular del tiempo respectivo: ‘hubo temblores’, ‘habrá manifestaciones’, ‘había vándalos’ y “puede haber hasta diez”, como debió escribir GGM, o alguno corregir.

* * *

En su conjugación, el verbo ‘elegir’ cambia la ‘ge’ radical por ‘jota’ cuando le siguen las vocales ‘a’ y ‘o’, verbigracia, ‘yo elijo’, ‘que él elija’. Con las vocales ‘e’ e ‘i’ la conserva, por ejemplo, ‘yo elegí’, ‘ellos eligen’. Contra esta norma elemental, el columnista Juan Martín Dussán López escribió: “Es decir, los votantes están representados por unas personas que elijen por medio del voto en las urnas” (LA PATRIA, 30/11/2019). “…por personas que eligen…”, castizamente. Nota: El verbo ‘elegir’ es irregular, se conjuga como ‘pedir’ y tiene dos participios, el regular, ‘elegido’, y el irregular, ‘electo’, que se emplea sólo como adjetivo, ‘los concejales electos’, no como elemento de los tiempos compuestos, ‘fueron elegidos’, no ‘fueron electos’. En el mismo artículo, su autor escribió: “Pero ahora dicen que la agenda política del gobierno tiene que girar hacia un diálogo no con ellos, si no con los representantes de los que salieron a marchar”. Correctamente, así:”…no con ellos, sino…”, porque no son la misma cosa la conjunción adversativa ‘sino’ -el término apropiado en esa oración- y la locución condicional negativa ‘si no’. Elemental.

* * *

El adjetivo numeral cardinal ‘uno’ tiene femenino, ‘una’. Esta norma gramatical es pisoteada tiro por tiro por comentaristas deportivos, que dicen ‘ciento un yardas’; por escritores veteranos; por personajes de todo rango, y por funcionarios privados y oficiales, como la gerente del maltratado Transmilenio de Bogotá, que así se expresó: “Ciento un estaciones han sido vandalizadas” (María Consuelo Araújo, RCN, Noticiero, 27/11/2019). Según la norma, debe decirse “ciento una estaciones”. ¿No decimos ‘una estación’, y no ‘un estación’? ¿Entonces? Y oigo a los que dicen ‘el treinta y un por ciento’ en lugar de ‘el treinta y uno por ciento’, correctamente, porque ‘uno’ se apocopa sólo cuando precede inmediatamente a sus sustantivos.

* * *

El editorialista de El Tiempo redactó de esta manera: “…por lo que las naciones receptores deben acogerlos para disminuir su vulnerabilidad…” (30/11/2019). En general, se puede decir que la redacción de esos editoriales es impecable. E imagino que alguno los revisa antes de su publicación. Por esto, me pareció extraño este evidente error de concordancia, ‘naciones receptores’. El femenino del adjetivo ‘receptor’ es ‘receptora’, con su plural ‘receptoras’. Más sencillo, imposible.

Nota: De mi libro Viejos, añosos y añejos dichos y refranes del castellano quedan unos pocos ejemplares en las librerías Leo y Libélula. ¡Buen aguinaldo!