Güisqui, rallar-rayar, enorgullecer, lenguaje incluyente

‘Güisqui’. Acerca de esta feísima entrada de la vigésima segunda edición del diccionario de la Academia de la Lengua (2001), me escribe la señora Elsie Duque de Ramírez: “Un buen amigo que está furioso con la RAE porque encontró la palabra “Güisqui”, desea saber su opinión al respecto” (3/3/2021). Aunque no soy quien para enfrentármele a la honorable institución, considero que la inclusión de ese vocablo –así escrito– en nuestro léxico fue un error que, tarde o temprano, debe ser enmendado. No es necesario hablar inglés fluidamente para saber que la combinación de las letras ‘wh’ en términos como ‘when, where, what’ y ‘white’ no se pronuncia con el sonido áspero de la ‘ge’ de nuestro idioma. Se oye, más bien, con el sonido suave de la ‘jota’ y, en ciertos casos, aun sin él. Por esto, si no se quiere usar la palabra inglesa ‘whiskey’ (‘whisky’), debería castellanizarse escribiéndola ‘huisqui’. Me parece que los miembros de la Academia de la Lengua que introdujeron el terminacho ‘güisqui’ en nuestro vocabulario habían trasegado ya un par de frascos de ese espirituoso líquido. Nota: la palabra inglesa ‘whiskey’ procede remotamente del latín ‘aqua vitæ’ (‘agua de vida’), porque, según el diccionario Webster, viene del irlandés y gaélico ‘wisgebeatha’ –‘wisge’, agua, y ‘beatha’, vida, con la eliminación posterior del segundo elemento.

***

Víctima, como el buen Homero, de un ‘motoso’ fue esta vez el periodista Álvaro Gärtner, que esto escribió: “Por último, la precariedad jurídica de la Corporación Carnaval de Riosucio (CCR), cuyo desánimo de lucro ralla en el faquirismo” (LA PATRIA, 5/3/20221). Por nuestra pronunciación, es de común ocurrencia el empleo de ‘rallar’ por ‘rayar’, y viceversa. Sus acepciones son muy distintas: el segundo (del latín ‘radiare’ - ‘dotar de rayos, irradiar’), el verbo apropiado en la oración del columnista, significa en ella, y dicho del ‘lucro’, “confinar con el faquirismo”. Sus sinónimos son muchos, entre otros, ‘lindar, limitar; linear, subrayar, trazar, tachar…”. ‘Rallar’ (del latín ‘radere’ – ‘afeitar, rasurar; raer, pulir, raspar’), en cambio, significa “desmenuzar algo restregándolo en el rallador”. Sinónimos, ‘triturar, limar, escarpar…’. Nota: ‘Motoso’, colombianismo por ‘sueño breve’.

***

‘Enorgullecer-se’, doctor Restrepo, se escribe así, con ‘ce’. Claro que esto usted ya lo sabía. No obstante, así escribió: “…parte de una raza, que se enorgullese cuando logra burlarlo todo y conseguir sus fines…” (LA PATRIA, Flavio Restrepo, 4/3/2021). Con la desinencia ‘-ecer’ se forman verbos derivados de sustantivos o de adjetivos, como ‘agradecer’ (de ‘agrado’), ‘robustecer’ (de ‘robusto’). En muchos casos interviene también el prefijo ‘en-’ por ejemplo, en ‘entristecer’ (del adjetivo ‘triste’), y en el verbo en cuestión, ‘enorgullecer’ (del sustantivo ‘orgullo’).

***

Por unas construcciones semejantes a las que hoy comento, prometí no volver a leer a la columnista de El Tiempo Claudia Isabel Palacios Giraldo, pero la incumplí y, ¡ay!, lo pagué caro, porque me di de bruces con estos engendros del ‘lenguaje incluyente’ de uno de sus artículos: “…pensar que una parte de estos/as están llevando al alza de porcentajes de hijos/as no planeados…”; “…aunque muchos de los/as progenitores/as…” (4/3/2021). Y en un editorial del mismo diario, su autor escribió: “Se ha seleccionado a los narradores y las narradoras por sus talentos…” (2/3/2021). Pero más adelante, así: “Se habla de nuevas voces y de nuevos guardianes de la idea”. Según Jacinto Cruz de Elejalde, el ‘lenguaje incluyente’, además de ser ‘farragoso, nocivo e inútil’, es ‘traicionero’, porque hace caer en su trampa a quienes lo practican, como les sucedió a los dos que menciono: a la señora Palacios, por la omisión de ‘planeados/as’, en la primera muestra, y de ‘muchos/as’, en la segunda. Y al editorialista, en la segunda frase, con la omisión de ‘y nuevas guardianas’. Como se ve, es imposible sostener tan estúpido lenguaje.

***

Titular de un editorial de LA PATRIA: “Vacunación, a cuenta gotas” (7/3/2021). “…con cuentagotas”, señor, porque este es un instrumento.