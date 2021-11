Gobernanza-gobernabilidad, suicidarse, escapar, reciente

¿Serán sinónimos gobierno, gobernanza y gobernabilidad? Lo pregunto, porque antiguamente a ‘gobernanza’ le daban la misma significación de ‘gobierno’ en su primera acepción, a saber, “acción y efecto de gobernar, gobernarse”. Y, aunque tenían el adjetivo ‘gobernable’, no, el sustantivo ‘gobernabilidad’, que aparece por primera vez en la vigésima segunda edición de El Diccionario (2001) con esta definición: “Cualidad de gobernable. // 2. Gobernanza. (Arte o manera de gobernar)”. Un editorial de LA PATRIA habla de ‘gobernanza’ en esta oración: “Entre tanto, hay una caída de casi el 50% en el programa de Gobernanza con transparencia” (5/11/2021). ¿Qué significado tiene en ella la palabra ‘gobernanza’? Posiblemente el mismo de ‘gobernabilidad’ en su segunda acepción, que desde la edición citada de El Diccionario fue aumentada así: “Arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía”. Características estas de un ‘buen gobierno’. Y así, sí, los tres sustantivos son sinónimos, teniendo en cuenta que el primero tiene muchos otros significados. Antiguamente, significaba ‘alimento’, como en esta sentencia de Cervantes: “El trabajo y peso de las armas no se puede llevar sin el gobierno de las tripas” (El Quijote, Prólogo).

***

Si hay un verbo ciento por ciento pronominal, ése es ‘suicidarse’. No existe ‘suicidar’. Nunca es intransitivo. Es ésta la razón por la cual siempre hay que conjugarlo con un pronombre, de primera, segunda o tercera persona, según el caso: ‘a veces quisiera suicidarme’, ‘¿pretendes suicidarte?’, ‘él se suicidó’. Para el plural, con los pronombres ‘nos’, ‘os’ y ‘se’. No hay otra manera de hacerlo. A tratar esto me movió la siguiente frase del artículo “De culpas y autocompasiones” de Fernando-Alonso Ramírez: “Ella recuerda sus tiempos idos, su padre suicidado…” (Papel Salmón, LA PATRIA, 7/11/2021). Por la misma razón, al leerla por primera vez, sentí que la expresión ‘padre suicidado’ no me ‘cuadraba’. Muchas vueltas le di y mucho leí sobre el asunto sin encontrar la respuesta esperada. Analicé, entonces, detenidamente la función de ese participio pasivo –‘suicidado’–, y llegué a la conclusión de que sólo se puede emplear para la formación de los tiempos compuestos de ese verbo, pero siempre con los pronombres personales correspondientes, verbigracia, ‘si hubiera buscado ayuda, no se habría suicidado’. Concluí también que ese participio no se puede usar ni como adjetivo –como lo hizo el columnista– ni como predicado de la oración. Si lo comparamos con el verbo ‘asesinar’, esta explicación se hace más clara. Es el mismo caso del verbo ‘jactarse’ y otros ‘obligatoriamente pronominales.

***

En el mismo artículo leí esto: “…menos el menor, Judson, que parece poder escapar a la tormenta”. ‘Escapar a la tormenta’ no expresa la idea pretendida, que es, imagino, ‘huir, alejarse de ella’. Como todas, las preposiciones ‘a’ y ‘de’ tienen diferentes oficios en la oración: ‘a’, entre otros, el de señalar el término al cual se dirige la acción; ‘de’, también entre otros, el de indicar el punto de origen de la acción, como se ve claramente en este ejemplo: ‘salió de Manizales y llegó a Bogotá’. Por lo tanto, correctamente: “…escapar de la tormenta”. Nota: el diccionario de M. Moliner presenta dos ejemplos con el verbo ‘escapar’ y la preposición ‘a’, con los que no estoy de acuerdo por las razones expuestas. Son éstos: “Escapar al castigo” y “escapar a la justicia”. Yo escribiría en ambos casos ‘escapar de’, porque es lo mismo que ‘huir de’.

***

‘Reciente’ es un adjetivo que califica algo que sucedió hace poco, pero que ya pasó. El columnista de LA PATRIA Alejandro Samper Arango escribió lo siguiente: “Durante la reciente Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático de 2021 –GOP26– que se realiza en Glasgow…” (6/11/2021). Si en realidad es ‘reciente’, debió decir ‘que se realizó’. Pero, como en la fecha de redacción y publicación de este artículo aún se realizaba, debió cambiar ‘reciente’ por ‘actual’. Sí, señor.