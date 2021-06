Gestionar, ceñir, neologismos, mayor, entre más

Los neologismos, para ser válidos y, por esto, aceptables, deben ser necesarios, armoniosos y construidos de acuerdo con las normas del idioma.

‘Gestionar’ es otro de esos términos que, como lo he dicho, algunos escritores y expositores emplean a la topa tolondra, simplemente porque están ahí. La columnista María Leonor Velásquez Arango lo utilizó en la siguiente oración, en la que habla de las ‘emociones’: “El problema radica en nuestra incapacidad de reconocerlas y gestionarlas…” (LA PATRIA, 26/5/2021). ‘Gestionar emociones’ es una acción irrealizable, porque ese verbo significa “hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo cualquiera”, y su efecto es futuro, por ejemplo, ‘gestionar un préstamo’. No se gestiona lo que ya se posee. Las ‘emociones’ (“alteraciones del ánimo intensas y pasajeras, agradables o penosas, que van acompañadas de cierta sensación somática”) se ‘sienten’, y puede uno ‘dominarlas’ o no –encauzarlas hacia el bien o el mal–, de acuerdo con la voluntad de cada cual. O permanecer pasivo o indiferente ante ellas. Y hay ‘emociones’ que sólo se pueden sentir y disfrutar, como al oír una sinfonía de Beethoven, al mirar una pintura de Velásquez o de Caravaggio o al leer a García Márquez. Y otras, que se sienten pero no se disfrutan, como la que produce la visión de algo desagradable.

***

El verbo ‘ceñir’ tiene muchos significados, el primero de ellos, “rodear, ajustar o apretar la cintura, el cuerpo, el vestido u otra cosa”. También, y dicho de una cosa, “cerrar o rodear a otra”. Viene del latín ‘cingere’ – ‘cercar, rodear; envolver, sitiar; circundar, escoltar’. Sus sinónimos son numerosos: los diccionarios especializados le asignan 31, entre los cuales no está ‘cernir’, verbo que, si no me equivoco, fue sustituido por ‘ceñir’ en la siguiente oración: “De lámparas que iluminen el oscurantismo que se ciñe sobre nuestras cabezas, cabalgando a lomo de extremistas…” (LA PATRIA, Fernando-Alonso Ramírez, 29/5/2021). “…que se cierne sobre nuestras cabezas”, porque considero que la idea que el redactor quiso expresar fue la de algo que, digamos, ‘revolotea’ encima de nosotros, no algo que ‘rodea nuestras cabezas’.

***

Los neologismos, para ser válidos y, por esto, aceptables, deben ser necesarios, armoniosos y construidos de acuerdo con las normas del idioma. Condiciones que no cumple el término ‘simplejidad’, inventado, o tomado de no sé dónde, por la columnista Blanca Mery Sánchez, y empleado en esta frase: “…contamos con un súperpoder que es la simplejidad, o la habilidad para convertir lo complejo en aplicable y sencillo” (LA PATRIA, 29/5/2021). Y su definición es peor, porque la desinencia ‘–idad’ significa ‘cualidad’ en sustantivos abstractos tomados de adjetivos, como ‘complejidad’ (cualidad de ‘complejo’, su adjetivo) y ‘simplicidad’ (cualidad de ‘simple’, su adjetivo). “Convertir algo complejo en simple” ya tiene su verbo en castellano, ‘simplificar’; su adjetivo, ‘simplificable’, y su sustantivo, ‘simplificación’. Los diccionarios no asientan el término abstracto ‘simplificabilidad’ (habilidad para simplificar), que sería el apropiado en el texto de la columnista. Los neologismos deben ser… Además, ‘superpoder’ no lleva tilde.

***

Estupor me causó la lectura de la siguiente afirmación, no por su significado, sino por la expresión ‘más mayor’, de la que hablé hace poco: “El tamaño del ‘Diccionario de americanismos’ sorprendió a los académicos y alarmó a los puristas, pues es más mayor al del DLE” (El Tiempo, Fernando Ávila, 1/6/2021). Digo ‘estupor’, porque su autor es un buen conocedor de las normas gramaticales. En buen castellano, “…es más grande que el DLE”, porque ‘mayor’ es el comparativo de ‘grande’ –excluye el adverbio ‘mas’–, y la relación se establece con la conjunción ‘que’, nunca con ‘a’, a veces con ‘de’ (‘era mayor de lo que se creía’). Esto él lo sabe muy bien.

***

De Oasis: “Entre más se sube, más naranjas se ponen” (LA PATRIA, 29/5/2020). “Mientras más se sube, más anaranjados se ponen” o “más color naranja se ponen”. Así.