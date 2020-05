Gerundio, direccionar, lenguaje incluyente, susceptible

El siguiente, el ejemplo clásico de un gerundio mal empleado: “…los letreros en las puertas de las casas ofreciendo tapabocas…” (El Tiempo, Melba Escobar, 11/5/2020). He sostenido que si una construcción gramatical suena mal no es castiza, porque la armonía es una de las cualidades que tiene el buen lenguaje. Y el gerundio de la columnista Escobar disuena; se oye bien el de Porfirio Barba Jacob en su poema “Parábola del retorno”: “El agua de la acequia, magnificada y pura, / no pasa alegremente cantando su cantar”. Y suena armoniosamente, porque ese gerundio cumple con la regla fundamental de su uso, a saber, la de simultaneidad con otra acción, en este caso, ‘pasar’. El de la frase glosada no cumple ese requisito, por lo que ella debió ser construida con el pronombre relativo y el verbo en presente de indicativo, así: “…letreros (…) que ofrecen tapabocas”.

***

En la siguiente información del doctor Jorge Raad Aljure, el gerundio está completamente desubicado, pues su antecedente es ‘para titulares’, razón por la cual el segundo término de esa relación debe construirse en igual forma: “…más apropiada para titulares (…) que para demostrar….”. Así redactó el doctor Raad: “La actualidad está direccionada por consideraciones más apropiadas para titulares impactantes, en todos los medios de comunicación, que demostrando una realidad estructural del problema” (LA PATRIA, 12/5/2020). Y el verbo ‘direccionar’, doctor, aunque de uso extendido actualmente, no está acogido todavía por los diccionarios corrientes. Sus sinónimos son ‘orientar, dirigir, guiar, encaminar, conducir’: mucho de donde escoger, sin necesidad de neologismos innecesarios.

***

El ‘lenguaje incluyente’ es traicionero, como lo demuestra esta parrafada de la columnista de El Tiempo Florence Thomas: “Un hecho comprobado por todas y todos los especialistas de los adultos mayores o de la tercer edad o como los llamen es que la tristeza, la soledad y la depresión también matan. Eso se puede comprobar en casi todos los países del mundo a raíz de esta pandemia y del severo confinamiento de los mayores de 65 o de 70. Los viejos, las viejas se mueren de no ver a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos, de no tener ningún contacto con el exterior y vivir como una clase de parias de la sociedad. Algunos dejan de comer, otros pierden las ganas de vivir” (13/5/2020). Para ser consecuente (¿consecuenta?) con su descarrilado y horroroso criterio lingüístico, que tanto daño le ha infligido al castellano, debió redactar de esta manera: “Un hecho comprobado por todas y todos las y los especialistas de los adultos y las adultas mayores o de la tercera edad o como los llamen o las llamen es que la tristeza, la soledad y la depresión también matan. Eso se puede comprobar en casi todos los países del mundo a raíz de esta pandemia y del severo confinamiento de los mayores y de las mayores de 65 o de 70. Los viejos, las viejas se mueren de no ver a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos y a sus nietas, de no tener ningún contacto con el exterior y vivir como una clase de parias de la sociedad. Algunos y algunas dejan de comer, otros y otras pierden las ganas de vivir”. ¿Ven? Además de traicionero, este lenguaje es farragoso, nocivo e inútil.

***

El adjetivo ‘susceptible’ rige la preposición ‘de’. El sobresaliente columnista de El Tiempo Moisés Waserman, obviando esta norma, escribió: “…hace a la persona más susceptible a tomar malas decisiones” (15/5/2020). “Más susceptible de…”, así, porque su complemento expresa el origen (procedencia) de lo que mueve al sujeto a obrar o a sentir de una u otra manera. En cambio, el adjetivo ‘propenso-a’ pide la preposición ‘a’, porque su complemento expresa el ‘término’ (fin) de esa tendencia.