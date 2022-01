Gazapo, alza, hosco-osco, aspectado

‘Papel Salmón’ hizo una minireseña de mis libros “La sabiduría de Miguel de Cervantes Saavedra” y “El pensamiento de Lope de Vega” en su edición del domingo 2 de enero de 2022. Y esto me gustó. ¿A quién no? Pero me disgustó esta frase: “Estas obras del reconocido columnista cazagazapos…”. Me desagradó, porque no soy eso, ése no es mi trabajo. ¿Que lo digo por orgullo? Sin duda, o por amor propio. Y también para puntualizar la verdadera significación de ‘gazapo’, que no es cualquier error gramatical. La acepción primaria de ‘gazapo’ es “conejo nuevo” y “hombre disimulado y astuto”. Y, según El Diccionario, derivado de ‘gazapatón’ (que procede del griego ‘kakémphaton’ – ‘cosa malsonante, indecente o vulgar’ a través del latín ‘cacemphaton’ – ‘expresión rememoradora o evocadora de algo obsceno’), coloquialmente, “mentira, embuste” y “yerro que por inadvertencia deja escapar quien escribe o habla”, acepción acogida a mediados de la primera mitad del siglo XX. De acuerdo con esto, el noventa y nueve por ciento de los errores gramaticales que corrijo no son ‘gazapos’, pues se deben a ignorancia de las normas gramaticales o a falta de análisis, como lo saben bien los dos, tres o cuatro que me leen. Mi propósito es, ante todo, enseñar, por ejemplo, el uso apropiado de las preposiciones y de los signos ortográficos; la precisión conceptual de los términos empleados; la forma correcta de construir las oraciones gramaticales (sintaxis), y registrar porfiadamente los vicios gramaticales corrientes. No es, pues, cazar gazapos.

***

‘Alza’ es un sustantivo de género gramatical femenino al que se le debe anteponer el artículo masculino, porque comienza en sílaba acentuada, como ‘el agua’, ‘el ánfora’, ‘el harpa’, etc. Pero los adjetivos que lo califican tienen que concordar con él en género femenino. Al editorialista de LA PATRIA lo embolató ese artículo masculino, y esto escribió: “…y no solo resulte ilusorio el alza del mínimo este año…” (5/1/2022). Castizamente, así: “…y no solo resulte ilusoria el alza…”, como en este ejemplo: ‘Es clara y limpia el agua de los arroyos’, que disonaría si se construyese de este modo: ‘Es claro y limpio el agua…’. Elemental.

***

El columnista Juan Álvaro Montoya, quizás inadvertidamente, escribió ‘osco’ por ‘hosco’ en esta oración: “…el osco saludo de los amigos con una mano empuñada que da la sensación de que una golpiza se avecina…” (LA PATRIA, 6/1/2022). Y el corrector automático del sistema no se lo hizo notar porque ‘osco’ es un término castizo que “se dice del individuo de uno de los antiguos pueblos de la Italia central”. También de lo que pertenece a esos pueblos y de su idioma. Y esto, por descontado, no es lo que él quiso expresar, sino lo que significa ‘hosco’, ‘ceñudo, áspero e intratable’, adjetivos figuradamente atribuidos al saludo en el artículo citado. La primera acepción de ‘hosco’ es la siguiente: “Dicho del color moreno: Muy oscuro, como suele ser el de los indios y mulatos”. Lo dice El Diccionario.

***

Leo todos los días el horóscopo de El Tiempo para saber qué posibilidades tengo de acertar los números del baloto. El del sábado 8 de enero de 2022 dice así: “Hoy es un día bien aspectado para el romance”. ¿‘Aspectado’? Dudé de su casticidad. Consulté, entonces, El Diccionario y esto encontré: “Aspectado, da. Bien aspectado. Locución adjetiva. Puerto Rico. Favorable. Mal aspectado. Locución adjetiva. Puerto Rico. Desfavorable”. Esta definición apareció por primera vez en su vigésima segunda edición (2001). Es, por lo tanto, una locución regional, cuyo origen ignoro, porque no es anglicismo. Sea como fuere, el adjetivo ‘aspectado-da’ (o, si se quiere, participio pasado) es un término huérfano, porque no tenemos el verbo ‘aspectar’, aunque sí el latín, ‘aspectare’ (‘mirar, observar’). Las únicas palabras que traen los diccionarios provenientes del latín ‘aspectus-us’ (‘mirada, vista, presencia’), del verbo ‘aspicere’ (‘mirar, ver, poner los ojos en una cosa; considerar, reconocer; socorrer, amparar, visitar’) son ‘aspecto’ (“apariencia de las personas y las cosas a la vista”) y ‘aspectual’ (“perteneciente o relativo al aspecto gramatical”).