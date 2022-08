Frenesí, extraer-extractar, departamento de Caldas, índole, perpetuar-perpetrar

El castellano no tiene el término ‘frenetismo’, porque el sufijo ‘-ismo’ no forma sustantivos que expresen esa idea, pues ‘frenesí’ no es una actitud, como ‘egoísmo’, ni es una profesión o actividad (‘periodismo’), tampoco, doctrina o sistema (‘comunismo’). Los diccionarios asientan estos dos vocablos: el antiguo y desusado ‘frenesía’ y el actual ‘frenesí’, que procede del latín ‘phrenesis’ (‘frenesí, delirio frenético, locura’). Según Corominas, el latín lo tomó del griego tardío ‘phrenesis’, de ‘phren-phrenós’ (‘diafragma, entrañas, alma, inteligencia, pensamiento’). El columnista Juan Álvaro Montoya escribió: “…es una pesadilla de la cual hemos buscado huír con frenetismo” (LA PATRIA, 18/8/2022). Este complemento circunstancial se puede componer así: “…hemos buscado huír con frenesí”, o, mejor, “frenéticamente”. Además de este adverbio, otros derivados de ‘frenesí’ son el adjetivo ‘frenético-ca’ (“poseído de frenesí”) y el verbo ‘frenetizar’ (“encolerizar, poner frenesí”). Sinónimos, ‘furia, furor, arrebato, delirio, exaltación, ímpetu, apasionamiento, cólera, rabia’.

***

Cuando leí la siguiente oración de un editorial de El Tiempo, se encendió la lucecita que me advierte que en ella hay una palabra mal empleada: “Ni se trata (…) de que el decreto se tome como una camisa de fuerza, sino que de él se extracten todos aquellos aspectos que pueden llenar estos vacíos…” (20/8/2022). La palabra que hizo encender la lucecita fue ‘extracten’, inflexión del verbo ‘extractar’, porque en su lugar debió emplearse ‘extraigan’, inflexión del verbo ‘extraer’. En efecto, aunque los dos provienen del latino ‘extrahere’ (‘sacar de, extraer, retirar de; arrancar por la fuerza, hacer salir; sacar a luz, publicar’), en castellano no son lo mismo: decimos, por ejemplo, ‘extraer una muela’, pero no ‘extractarla’. ‘Extractar’ significa ‘obtener de algo su quintaesencia, lo más puro y acendrado de ella’, ‘el extracto del café’, por ejemplo. Puede también ‘extractarse’ de un libro, de una tesis o de un ensayo su meollo (resumen), que los ingleses llaman ‘abstract’, mal traducido por ‘abstracto’. Y ‘extraer’ quiere decir sacar una parte de un todo, como en la frase glosada del editorial de El Tiempo. Para entender mejor, los respectivos sinónimos son éstos: de ‘extraer’, ‘sacar, arrancar, desclavar, desenvainar, desembolsar y descubrir’; de ‘extractar’, ‘resumir, reducir, sintetizar, abreviar, compendiar, substanciar’. Acertó la lucecita.

***

La misma lucecita se encendió cuando leí la siguiente descripción del departamento de Caldas: “Este departamento, rodeado por el volcán Nevado del Ruiz, imponentes montañas y numerosos cafetales…” (LA PATRIA, Irene Mejía Restrepo, 21/8/2022). ¿“Rodeado”? Entonces, ¿qué hay en su territorio? Mejor descripción, y acertada, ésta: “Rodeado por los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Tolima y Risaralda, el de Caldas tiene en su territorio el volcán Nevado del Ruiz, imponentes montañas, ríos, arroyos, cascadas, aguas termales, bosques de niebla, extensos cafetales, sembrados de cítricos, ciudades, pueblos, veredas, y, en éstos, gente buena y laboriosa”. Esta vez también atinó la lucecita.

***

‘Índole’ pertenece al género gramatical femenino. El editorialista de El Tiempo, quizás inadvertidamente, le asignó el masculino en la siguiente oración: “Lo que se colige de todo esto es una crisis de índole administrativo y de gestión…” (19/8/2022). “…de índole administrativa…”, es decir, “de naturaleza (o calidad, o condición) administrativa”. ‘Índole’ procede del sustantivo latino ‘indoles-is’, también de género gramatical femenino, y que significa ‘índole, genio, carácter, naturaleza, inclinación, tendencia, cualidades nativas, disposiciones naturales; calidad’.

***

¿Habrá quién confunda ‘perpetuar’ (‘ir para largo’) con ‘perpetrar’ (‘consumar, cometer un delito’)? Parece que sí, como lo demuestra el siguiente ejemplo: “La presencia del General Carlos Cortés Vargas, acusado de perpetuar la masacre de los obreros en Ciénaga, Magdalena (1928), en la máxima dirección de la institución…” (LA PATRIA, Héctor Miguel López Castrillón, 23/8/2022). Pudo ser, ¡cómo no!, un error de digitación, del que con frecuencia somos víctimas todos los que escribimos y del que no nos damos cuenta ni siquiera luego de repetidas lecturas del texto. Por esto es tan importante corregir y corregir y corregir…