Escritor novel, exponencial, lenguaje incluyente, apenas si

A algunos columnistas los leo con fruición; a otros, con indiferencia, sólo por oficio; a unos cuantos, con un poco como de pesar, y a otros, ni los volví a leer. Y, muy de tarde en tarde, alguno me atrapa desde el primer renglón de su escrito. Esto me sucedió hace un par de semanas en una de mis visitas diarias al portal Eje 21: en su sección de columnistas vi la fotografía de uno que, por ella, me pareció muy joven, sumamente joven, aunque con nombre de escritor clásico. El título de su columna, “Reflexiones de un principiante”; su gracia, Tomás Nieto, y su primera frase, la que ‘me agarró’, ésta: “Ni siquiera sé si hay una manera correcta de empezar este escrito” (27/11/2021). Y la escribió así, consciente seguramente de lo arduo del trabajo que apenas empezaba. Poco más adelante se hace una pregunta que todos los que escribimos deberíamos hacernos: “¿Quién te asegura que le estallaste a la cabeza a alguien con tu impecable elección de palabras y tu estelar punto de vista o, por otro lado, que tu perspectiva es una total y completa basura y que el simple hecho de que tengas el privilegio de escribir es un tormento para cualquier persona que tuvo el infortunio de leerte?”. Me gustaría transcribir otras de sus frases, pero tal no es el objeto de esta nota. Lo que pretendo es, si me lee, animarlo a que siga escribiendo y cultivando su estilo, inconfundible, porque son contados los escritores que poseen uno tan marcadamente propio. También, insinuarle que, como apenas está comenzando a practicar el hermoso y exigente arte de la escritura, debe corregir y corregir y corregir “hasta el último aliento”, como decía Gabriel García Márquez, con el fin de evitar los errores de ortografía y gramaticales que se cometen cuando se escribe, y para entregarles a los lectores un producto bueno. Es decir, que no crea que ya ‘llegó’: el trecho que le queda por recorrer es muy largo, de toda la vida, durante el cual debe estudiar mucho, gramática y ortografía especialmente, y leer escritores comprobadamente buenos, como él puede llegar a serlo.

***

Afirmé en columna anterior que hay escritores que emplean algunas palabras simplemente porque ‘están ahí’, sin otra reflexión. ‘Exponencial’, por el bicho este que nos está matando, es otra de esas, y está de moda. La ‘chantó’ en esta frase el columnista Marco Antonio Londoño Zuluaga: “…para atender a los afectados por el virus, siendo deficientes muchos esfuerzos debido a que el número de infectados era exponencial…” (LA PATRIA, 30/11/2021). No soy matemático, pero creo que el ‘numero’ no es en sí mismo exponencial, sino su crecimiento, a saber, cuando “su ritmo aumenta cada vez más rápidamente”, como enseña El Diccionario.

***

Al editorialista de El Tiempo le ha dado por incluir de cuando en cuando el ‘lenguaje incluyente’, olvidando que es ‘traicionero’. Por ejemplo: “La actual cabeza de la entidad (Fundesarrollo), la economista Oriana Álvarez Vos, ocupa un puesto por el que han pasado una serie de directores y directoras que luego se convirtieron en destacados funcionarios del ámbito local…” (El Tiempo, editorial, 12/1/2021). Mi pregunta es ésta: ¿Por qué no escribió “destacados funcionarios y destacadas funcionarias”? Hay únicamente dos respuestas: la primera, que ninguna de las mujeres que fueron ‘directoras’ llegaron a ser ‘destacadas funcionarias’. La segunda, que, sin pretenderlo, el redactor las excluyó de plano. Traicionero este fastidioso lenguaje, ¿no?

***

‘Apenas si’ es una locución conjuntiva que equivale a ‘apenas’. Dice El Diccionario: “Se usa para evitar la ambigüedad en caso de posible confusión con el uso conjuntivo”: una cosa es, verbigracia, ‘apenas come, reposa’, y otra ‘apenas si come’ (casi no come). El columnista Guido Echeverri la empleó, pero le puso tilde a ‘si’ en esta oración: “La desmovilización, la entrega de armas y la reinserción, apenas sí nos han permitido acariciar la posibilidad de una paz real” (LA PATRIA, Guido Echeverri, 27/11/2021). ‘Sí’, así, es un adverbio de afirmación. ¡Sí, señor!