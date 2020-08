Entre más, renunciar, caracterizar, adverar

Las locuciones adverbiales ‘entre más’ y ‘entre menos’, no obstante su uso generalizado, especialmente en algunas regiones de América, deben ser proscritas del lenguaje culto, no sólo por su cacofonía, sino por su incorrección gramatical, pues en ellas se está empleando la preposición ‘entre’ como adverbio. Prueba de esto y de su cacofonía, la siguiente: “Entre yo menos posibilidades tenga de compartirlos es menor el riesgo…” (LA PATRIA, Controversia, Iván Leonardo Duque, 12/8/2020). Parece que a este profesor universitario lo seducen esas locuciones, pues las empleó dos veces más en la misma respuesta: “Entre menos contacto se tenga con otros…” y “…entre más vigoroso sea el ejercicio…”. El lenguaje castizo pide en esas construcciones gramaticales el adverbio ‘mientras’, pues sólo los adverbios pueden modificar otros adverbios, en este caso, los de cantidad ‘más’ y ‘menos’. La preposición puede ser reemplazada también por el adverbio relativo ‘cuanto’. Acerca de este asunto, el Diccionario panhispánico de dudas enseña: “Con la excepción de México y el área centroamericana, donde es normal entre los hablantes de todos los niveles, la norma general rechaza el uso de entre más por cuanto más”. O por ‘mientras más’.

* * *

‘Uno renuncia’, no ‘lo renuncian’. Es, pues, un verbo ciento por ciento activo, por lo cual su participio pasivo, ‘renunciado’, se debe usar sólo para la formación de los tiempos compuestos -‘he renunciado a…’-, no como adjetivo. Refiriéndose a los miembros de la junta directiva de la EPM, el ex candidato presidencial Germán Vargas Lleras escribió: “…porque si alguien lo está haciendo son los propios miembros renunciados” (El Tiempo, 16/8/2020). Como digo, ‘ellos renunciaron’, por lo cual, la construcción correcta debe ser “los miembros renunciantes” (participio presente o activo), porque fueron ellos los que ejecutaron la acción de ‘renunciar’. Comparemos esto con la misma construcción, pero del verbo ‘denunciar’: los que hacen la denuncia son ‘los denunciantes’, y los sujetos de esa denuncia, ‘los denunciados’: los primeros ejecutan la acción, los segundos la padecen.

* * *

A fulano de tal lo ‘caracteriza’ su bondad; el actor ‘caracterizó’ a Simón Bolívar’; las mariposas se ‘caracterizan’ por su colorido, y a un presidente elegido lo ‘caracterizan’ con esa dignidad. Tales, las acepciones del verbo ‘caracterizar’. Sinónimos suyos no son ni ‘clasificar’ ni ‘seleccionar’, verbos que, creo, podrían sustituir al mal empleado ‘caracterizar’ en la siguiente declaración: “A la fecha se ‘han caracterizado 490 mil mujeres productoras y trabajadoras rurales pertenecientes a diez gremios…” (LA PATRIA, Marta Lucía Ramírez, vicepresidente de Colombia, 15/8/2020). Según el contexto -creación de programas para el desarrollo productivo-, de los dos, el más apropiado es ‘seleccionar’. También, ‘escoger’, por supuesto.

* * *

En su columna, “La ‘deposición’ de la Corte” (El Tiempo, 16/8/2020), María Isabel Rueda se refiere al vocabulario empleado por los redactores de las 1.554 páginas de la providencia que envió a Uribe a la casa por cárcel. Asegura: “El uso de un léxico que, por rebuscado, me obligó a ir varias veces al diccionario”. Como ejemplos, ‘adverar’ en lugar de ‘certificar’; ‘ayuno’, con el significado de ‘falto de conocimientos’, como en la expresión ‘hasta ahora me desayuno’, y ‘deposición’ en vez de ‘declaración’. Muestra de la redacción, este galimatías: “Advera la defensa, la fecha y cuantía de los giros, tendrán relación que Cortes realizó para efectos de la ubicación y contacto de los testigos…”, redacción que no resiste un análisis gramatical: como ignoro el contexto, no sé cuál es el sujeto del verbo ‘adverar’ (no anticuado, pero sí rarísima vez usado). Si es ‘la defensa’, sobra la coma. ¿Es ‘Cortes’ plural? ¿Y es el sujeto de realizar? ¡Pues, claro! Entonces, el verbo tiene que ser plural, ‘realizaron’. Si de esos dos renglones hay tanto que decir, ¿cómo será del resto? Y ‘deposición’ me recordó lo siguiente: a don Rafael Arango Villegas le dio por componer unas odas que le llevó a Ricardo Nieto para que se las examinara. Éste dictaminó: “Esas son ‘deposiciones poéticas’. Vaya a la Clínica Garcés a que se las ‘analicen’ allá” (Sonetera infecciosa).