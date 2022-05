Engrosar-engruesar, antes, previo, asesinato

En su artículo para LA PATRIA, la señora Patricia Nieto Nariño echó mano del verbo ‘engrosar’ dos veces al referirse a los ‘derechos’ de algunos ciudadanos: “El objetivo de un gran número de constituyentes fue engrosar los derechos sociales…”, “…engrosar los derechos de los pueblos indígenas” (17/5/2022). ¿Tiene en estas frases dicho verbo el significado de ‘incrementar’? Si así fuese, estaría bien empleado, pues ése es uno de sus sinónimos. Y traigo esto a cuento, porque otro de sus sinónimos es ‘engruesar’ (“hacer más grueso algo”), que no aparece en algunos diccionarios antiguos, y que, me parece, sobra, pues ‘engrosar’ lo reemplaza cabalmente. De ‘engrosar’ enseña don Manuel Seco: “Este verbo tiene una conjugación irregular, como ‘acordar’, y una regular. La primera –la más antigua– está hoy casi en desuso. De las dos acepciones de ‘engrosar’, una, ‘poner grueso’, tiende a expresarse hoy por medio del verbo ‘engruesar’; la otra, ‘acrecentar’, se expresa por medio del regular ‘engrosar’ ”. Para evitar esta confusión, mejor dicho, para simplificar, podríamos eliminar el verbo ‘engruesar’ y hacer de ‘engrosar’ uno exclusivamente irregular (modelo, ‘contar’), como ‘reforzar’, que no necesita para ninguna de sus acepciones del infinitivo ‘refuerzar’.

***

En uno de mis recientes artículos hice la siguiente pregunta: “¿Por qué no volvemos a expresar esa idea con la preposición ‘antes’ como siempre lo hicimos?”. Error inaceptable llamar ‘preposición’ al adverbio ‘antes’, como atinadamente lo advirtió el corresponsal de ‘La voz del lector’ Rigoberto Escudero Osorio (19/5/2022). Y le agradezco esta oportuna observación, porque corregí a tiempo el desatino en mis apuntes: sin ella, así habría quedado, sabrá Dios si para siempre. Para dichos apuntes, la enmendé de la siguiente manera: “¿Por qué no volvemos a expresar esa idea con la locución prepositiva ‘antes de’ como siempre lo hicimos?”. Se llaman ‘locuciones prepositivas’ (o ‘preposicionales’) las que están conformadas por un adverbio –‘antes, detrás, después’– y la preposición ‘de’, porque no modifican la acción de los respectivos verbos (uno de los oficios de los adverbios), sino que introducen complementos circunstanciales (oficio de las preposiciones), de tiempo o de lugar, generalmente.

***

En la misma misiva, el señor Escudero Osorio afirma que el término ‘previo’ está bien empleado en la frase “Todo por aportar a la limpieza y buena imagen del sitio, previo a la Semana Mayor”, que yo consideré de todo en todo equivocado. Basa su posición el corresponsal en la definición que de dicho término da la Academia de la Lengua: “(Del lat. praevius. Adj. Que va delante o que sucede primero”. Precisamente. Como adjetivo, tiene que estar acompañado del sustantivo que califica, por ejemplo, ‘cielo azul’. En la frase citada, ‘previo’ no califica nada, como sí lo hace en los siguientes ejemplos: “El estudio previo de la propuesta dio los resultados esperados” y “La moción del proponente fue aprobada previo análisis de sus ventajas y desventadas”: en el primero, ‘previo’ califica a ‘estudio’; en el segundo, a ‘análisis’. Elemental. Si se desea usar como adverbio, debe añadirsele la desinencia ‘-mente’, como se forman de adjetivos calificativos los adverbios de modo, ‘previamente’, verbigracia, “La propuesta, previamente detallados sus pormenores, fue acogida por todos”. Las partes de la oración –sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección– tienen su oficio exclusivo en ella: de su uso acertado dependen una buena redacción y una impecable sintaxis.

***

Para que un homicidio pueda ser considerado ‘asesinato’ tiene que haber sido cometido con premeditación y alevosía, condición inaplicable al hecho que narra LA PATRIA de la siguiente manera: “Y a un hincha de un equipo de fútbol lo asesinaron en Estambul cuando se metió a robar a una casa” (Enfoque, 15/5/2022). Esta acción, la de matar al intruso, se llama ‘homicidio’, culposo o no de acuerdo con las circunstancias comprobadas que lo acompañaron. Conclusión: todo asesinato es homicidio, pero no todo homicidio es asesinato.