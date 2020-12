‘Sacar adelante’ es una locución que significa ‘educar’, si se trata de personas; si de ideas, ‘convertirlas en realidad’, y si de cosas, ‘hacerlas florecer o evitarles su fracaso’. Entraña, por tanto, ‘progreso, mejoramiento, avance, prosperidad…’. Es por ello un contrasentido ‘sacar adelante un ‘desorden, una confusión’, como lo propone un redactor de LA PATRIA de la siguiente manera: “Es hora para enfilar esfuerzos, apoyar nuestro país, rodear al Gobierno Nacional y a sectores con competencia para sacar adelante este grave caos” (28/11/2020). El ‘desorden’ se organiza; la ‘confusión’ se disipa, y de ambos ‘se sale’. La frase, bien construida, podría ser ésta: “Es hora de enfilar esfuerzos, apoyar a nuestro país (…) para salir de este grave caos”. Y de los otros.

***

Sinónimos de ‘exacerbar’, ‘irritar, encolerizar, enfadar’, verbos que pueden ser transitivos o pronominales (‘exacerbarse, irritarse, encolerizarse, enfadarse’). Y significa “causar muy grave enfado o enojo”. Con frecuencia es usado con acepciones que no tiene, como en la siguiente frase: “…el aumento exacerbado de la nómina” (La W Radio, Dr. Hernando Herrera, Excelencia de la Justicia, 1/12/2020). En ella fue utilizado como sinónimo de ‘exagerado, excesivo’, significados que no tiene. ‘Exacerbar’ viene del verbo latino ‘exacerbare’ (de ‘ex’ y ‘acerbus’ – ‘acerbo, agrio, áspero’), ‘exasperar, irritar, exacerbar’. Una ojeada al diccionario le habría evitado al escritor esta confusión.

***

Aunque no muy seguro de ello, la norma que enseña que el verbo ‘haber’, cuando significa existencia, se conjuga siempre en la tercera persona del singular de todos los tiempos del verbo (‘habrá lluvias’, ‘hubo fiestas’, ‘habría castigos’) engañó al redactor de este titular de Eje 21: “No existe edades inmunes para el covid 19, aunque la población adulta mayor es la más afectada” (2/12/2020). El verbo ‘existir’ no sigue esa directriz, por lo tanto tiene que concordar con el sustantivo que le sirve de complemento, así: “No existen edades…”. Elemental. Con ‘haber’, es otro cantar: “No hay edades…”. Otra cosa: COVID-19 es una sigla (del inglés ‘coronavirus disease 2019’), por lo que debe escribirse así, con mayúsculas sostenidas.

***

El Diccionario define así el ‘hipérbaton’: “Gramática. Figura de construcción, consistente en invertir el orden que en el discurso tienen habitualmente las palabras”, por ejemplo, ‘en tiempos adversos, nos asiste Dios’, oración que, sin esa figura, se redacta así: ‘Dios nos asiste en tiempos adversos’. Por su estructura gramatical, el latín la tiene como una de sus características. El castellano, no, porque no siempre se puede hacer esa inversión, como en el siguiente aviso: “Vendo medias para señoras elásticas”. Caso parecido encontró el lector José Ituriel Arango: “En la edición de La Patria del pasado lunes 30, en doble página central publicaron: Primera central de beneficio ecológica del café, para el 2021”. Si no es un error de concordancia –¿beneficio ecológico?–, la frase debió ser redactada de esta manera: “Primera central ecológica de beneficio del café…”. Casualmente, pocos días después, leí en un editorial de El Tiempo lo siguiente: “…con discusiones participativas en los ámbitos técnico y académico, y un marco de transparencia absoluto” (Mirada realista a las vacunas, 6/12/2020). A pesar de que en esta oración no está tan traída de los cabellos la figura –el ‘hipérbaton’, digo–, es preferible, para la comprensión del texto, conservar el orden lógico de las palabras que la componen: “…y un marco absoluto de transparencia”. He dicho.

***

Extrañeza. Un editorial de El Tiempo dice: “Y, con mucha frecuencia, son los niños y las niñas quienes padecen la irresponsabilidad de los adultos” (7/12/2020). ¿Por qué no “de los adultos y las adultas”? ¿Son sólo los ‘señores’ los irresponsables? No. La explicación de tal omisión es obvia: el ‘lenguaje incluyente’, además de farragoso, nocivo e inútil, es traicionero, porque es casi imposible sostenerlo a través de todo un escrito. Las muestras abundan.