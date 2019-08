En apuntaciones anteriores he escrito sobre la importancia del empleo preciso y rigurosamente exacto de los términos o palabras que usamos, con el fin de expresar bien la idea que queremos transmitir a los lectores. Y recomiendo el diccionario para lograr ese objetivo. Pensé en esto después de leer la siguiente frase del doctor Jorge Raad Aljure: “Muchos anestésicos han sido utilizados y desdichados por sus acciones secundarias” (LA PATRIA, 13/8/2019). En ella, el columnista le aplica el participio pasivo ‘desdichado’ a un analgésico. Es una incoherencia, porque dicho participio -adjetivo también- sólo se usa para calificar a los seres humanos que sufren desgracias, calamidades, quiebras económicas, etc. Quizás me equivoque, pero creo que el doctor quiso decir ‘desechados’ (‘rechazados’). Nota: ‘Desdichado’ viene de ‘desdicha’, un término compuesto por el prefijo privativo ‘des-’ y el sustantivo ‘dicha’, que, según El Diccionario, tuvo su origen en ‘dicta’ (latín por ‘cosas dichas’), plural de ‘dictum’, “con el sentido de ‘fatum’, suerte, destino, en lenguaje vulgar, según la creencia pagana de que la suerte individual se debía a las palabras pronunciadas por los dioses al nacer el niño”.

* * *

En la pasada Feria del libro de Manizales se habló reiteradamente de los doscientos libros de los últimos doscientos años de Colombia. Para el escritor Adalberto Agudelo Duque, “…200 es una cifra optimística” (Papel Salmón, 18/8/2019). Este adjetivo -que no existe en castellano, ni es necesario- es un buen ejemplo de ‘sesquipedalismo’, es decir, el alargamiento superfluo de las palabras, en este caso, del adjetivo castizo ‘optimista’, invariable en género. Es posible que el escritor se dejó influenciar por el inglés, que tiene las dos formas, ‘optimist’ y ‘optimistic’, grafías comunes en ese idioma, por ejemplo, ‘realista’ se dice ‘realist’ (informal) y ‘realistic’. No sé. De todas maneras, en castellano, el adjetivo ‘optimístico-a’ está de más.

* * *

Siempre he sostenido que la pronunciación nos hace cometer errores, voluntarios o involuntarios. De muestra, este botón: “…se leyó en voz alta una nueva lista llamando a los que iban a hacer ajusticiados” (LA PATRIA, Efraín Castaño, 14/8/2019). “…a los que iban a ser ajusticiados”, por supuesto.

* * *

Los adverbios ‘antes’ y ‘después’, en algunas construcciones gramaticales, rigen la preposición ‘de’, por ejemplo, en la siguiente información: “Varios integrantes del Centro Democrático cuestionaron que la cita al senador y expresidente Álvaro Uribe en la Corte Suprema de Justicia sea un par de semanas antes a las elecciones regionales…” (El Tiempo, Colombia, 17/8/209). “…antes de las elecciones…”, castizamente.

* * *

El siguiente, el testimonio de la señora Luz María Franco R., matriculada para la diplomatura “El arte de escribir y expresarse bien”: “El TEMA DEL VACÍO DEL LENGUAJE ES UN VACÍO que tenemos todos. Aquí encontramos la ruta PARA EMPEZAR a recoger la información y el conocimiento PARA EMPEZAR a canalizarlo hacia un resultado positivo” (LA PATRIA, publicidad, 8/8/2019). Elegí las mayúsculas sostenidas -así las llaman ahora- para resaltar sin comentarios las deficiencias de la redacción de ese testimonio, que no debió ser escogido como ejemplo de lo que enseña una institución cuyo lema es el siguiente: “Piénselo, dígalo y preséntelo mejor”. Ignoro si la redactora de ese testimonio terminó ya el curso: si lo hizo, hay que decirlo sin ambages, de poco le sirvió; si aún no lo ha terminado, debe esforzarse por obtener de él el fin que la llevó a iniciarlo. He dicho.

* * *

En sus cuatro letras a La voz del lector, el señor Fabio Arias hizo la siguiente cita: “…en mi mente se quedó grabado su frase…” (LA PATRIA, 18/8/2019). Hace poco me referí a la concordancia del participio pasivo con su sustantivo, la misma del adjetivo calificativo, que concuerda en género y número con él. En la frase de marras, el participio ‘grabado’ debe concordar en género con el sustantivo ‘frase’, femenino, así: “…quedó grabada su frase”. En buen castellano, ¡claro!