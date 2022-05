Deriva, tasa-taza, a, concordancia

Es muy conocida la frase ‘un barco a la deriva’, que se aplica a la embarcación que cambia de rumbo por efecto del viento o de otras causas. El sustantivo ‘deriva’ viene del francés ‘deriver’ (‘cambiar de rumbo’). Es, por lo tanto, muy diferente de ‘derivación’ (de ‘derivar’ – “Dicho de una cosa: Traer su origen de otra”). No es muy frecuente el empleo de ‘deriva’ por ‘derivación’, pero se lee de tarde en tarde, como en la siguiente afirmación del ex gobernador de Caldas Guido Echeverri P.: “La semana de pasión que han vivido estos altos personajes (…) no pasaría de ser una mera coincidencia, sino significara una deriva más de la crisis moral, administrativa, política…” (LA PATRIA, 18/4/2022). Obviamente, el término apropiado para expresar la idea de este columnista es ‘derivación’. O, si se quiere, ‘consecuencia, efecto, resultado, fruto, producto’ y muchas otras, que se encuentran en su etcétera. Además, en la misma frase echa mano de la conjunción adversativa ‘sino’ en vez de la locución condicional negativa ‘si no’, la que pide esa oración, que debió ser redactada así: “…si no significara una derivación de…”. Elemental.

***

Han sido muchas las horas que he aprovechado resolviendo el crucigrama diario de El Tiempo, y puedo asegurar que en ellos los errores brillan por su ausencia. A veces, para justificar mi ignorancia, digo que su autor se equivocó. Pero no. Por esta razón, quedé patidifuso cuando leí la siguiente guía: “El estado que tiene la taza de alfabetización más alta en la India” (19/4/2022). Después de leerla, pensé inmediatamente en Chinchiná, que tiene la taza de café más grande de este planeta. Y con razón, porque ‘taza’ es ese recipiente de líquidos que utilizamos todos los días y en todas partes. Sus sinónimos, entre otros, y según los que saben, son ‘tazón, tacita, plantosa, bernegal, jícara, salserilla, albornía, pocillo, vaso, vasija’. ‘Tasa’, en cambio, la palabra que debió usar el crucigramista, tiene estas acepciones: “Acción y efecto de tasar. // 2. Relación entre dos magnitudes. ‘Tasa de inflación, de desempleo, de natalidad’. // 3. Der. Tributo que se impone al disfrute de ciertos servicios o al ejercicio de ciertas actividades”. Errar es…

***

Titular de El Tiempo: “Encuentran a una orquídea australiana que se creía extinta” (19/4/2022). En esta oración sobra la preposición ‘a’ (‘encuentran una orquídea’), porque ‘una orquídea’ es el complemento directo del verbo transitivo ‘encuentran’, complemento que, en este caso, no necesita ni personificación ni determinación, las únicas condiciones requeridas para utilizar esa preposición en el acusativo, por ejemplo, ‘leo a Cervantes’; ‘la policía busca al asesino del joven futbolista’. A propósito de esto, en su escrito sobre la gramática, el columnista Fernando Alonso Ramírez escribió: “…o cuándo debe ir la preposición a para complemento indirecto y cuándo no” (LA PATRIA, Papel Salmón, 23/4/2022). Aunque no muy seguro, me parece que él se refería al complemento directo, no al indirecto, que siempre se construye con la preposición ‘a’ –a veces con ‘para’–, menos con los pronombres personales átonos ‘me, te, le, nos, os, les’, verbigracia, ‘Juan me envió una encomienda con su hijo’, oración que, analizada, es así: ‘Juan’ (sujeto); ‘me’ (‘a mí’, complemento indirecto); ‘envió’ (verbo principal); ‘una encomienda’ (complemento directo), y ‘con su hijo’ (complemento circunstancial). Gramática.

***

Primero fue ‘el alza’, luego, ‘el alma’, y hoy, ‘un arma’, expresiones bien escritas así, porque, aunque los sustantivos pertenecen al género gramatical femenino, se emplean con el artículo masculino, porque empiezan con sílaba acentuada, como ‘agua, ánfora, harpa, ánima’. Pero su adjetivo –o su participio– tiene que concordar con ellos en género femenino, no en masculino, como lo hicieron respectivamente, un editorialista de LA PATRIA, Florence Thomas, y, esta vez, el doctor Flavio Restrepo en la siguiente oración: “…pero dejan claro que esas personas no tienen un micrófono, sino un arma con el cual pueden acabar con la honra, la verdad y la vida” (LA PATRIA, 21/4/2022). Castizamente, así: “…sino un arma con la cual…”. Y suena mejor. Y si suena bien, es castizo. Generalmente.