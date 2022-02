Deparar, copilación-compilación, prístino-a, dequeísmo, tratarse de

El astrofísico español Telmo Fernández se expresó de la siguiente manera: “Deparo que en los próximos años tendremos noticias más sorprendentes sobre lo que creemos que puede haber sido el origen del universo” (El Tiempo, A fondo, destacado, 18/1/2022). Traté de encontrarle sentido al verbo ‘deparar’ en esta oración, pero no lo logré, ni siquiera con la segunda acepción que le da El Diccionario: “Poner delante, presentar”. La primera es ésta: “Suministrar, proporcionar, conceder”, por ejemplo, ‘hay que disfrutar los ratos agradables que la vida nos depara’. Viene de la preposición latina ‘de’, que expresa ‘relación’ u ‘origen’, y el verbo, también latino, ‘parare’ (‘preparar, aprestar, aparejar’). Sinónimos, además de los ya expresados, ‘ofrecer, mostrar, dejar patente, señalar; dar, facilitar, entregar’. Además, como se trata de un anuncio, el señor Fernández debió acudir a un verbo enunciativo para expresar justamente su idea, verbigracia, ‘declarar, decir, testificar, asegurar’, etc. Finalmente, la presencia de la conjunción ‘que’ es señal inequívoca del mal empleo de ‘deparar’ en esa oración, pues éste es un verbo transitivo que pide, no esa conjunción, sino un complemento directo, imposible en esa construcción gramatical.

***

En la publicidad para el libro Las enseñanzas de los sabios y otras minienseñanzas, de Orlando Mejía Rivera, se lee: “Una copilación dedicada al diario La Patria…” (Enero, 2022). Un lector pregunta si la palabra ‘copilación’ es castiza. Lo fue, aunque aún es entrada de los diccionarios con la siguiente definición: “Desusado. Compilación”. En un diccionario de la Academia de la Lengua de 1904, dirigido por don Vicente Salvá, hallé esta definición: “Copilación. f. Antiguamente, recopilación. // Resumen o sumario”. Según esto, hace ya más de cien años el término ‘copilación’ ya se consideraba anticuado y desusado, como lo aprendí en mis clases de castellano. Ya es hora, entonces, de archivar la palabreja o de dejarla en el olvido de los diccionarios. Acerca de ‘recopilar’ enseña Corominas: “1573. ‘juntar leyes y otros textos’. Derivado del latín compilare ‘saquear’, ‘plagiar’, que en la baja época tomó ya el sentido de ‘recopilar’. Compilar, 1632, es también usual en castellano. Derivados. Recopilación, 1567. Compilación”. No menciona ‘copilación’.

***

En los años que llevo garrapateando estas apuntaciones, nunca, y creo no equivocarme, he leído el adjetivo ‘prístino-a’ con su significado correcto: siempre, sin excepción, los escritores que lo emplean lo hacen como si fuera sinónimo de ‘cristalino, transparente, limpio, diáfano’. Un ejemplo, el siguiente: “…después de pasar por las manos prístinas de Cormanizales va a dar al Hospital Infantil…” (LA PATRIA, El Fraile, 23/1/2022). El autor quiso seguramente decir las ‘manos limpias (honradas) de Cormanizales’. Pero ‘prístino’ no significa eso. Viene del adjetivo latino ‘pristinus-a-um’ (‘anterior, pasado, precedente, primitivo, primero; inmediatamente anterior, pasado hace poco’), y significa “tal como lo tenía la cosa de que se trata cuando nació, fue creada o apareció” (M. Moliner), por ejemplo, ‘en su prístina blancura’. Sus sinónimos son ‘primitivo, primero, original, antiguo’. Citas: de Virgilio, ‘pristinus conjux’ (el ‘primer marido’). Y de Cervantes: “No, en ninguna manera –dijo Merlín–. Aquí, en este instante y en este lugar, ha de quedar asentado lo que ha de ser de este negocio; o Dulcinea volverá a la cueva de Montesinos y a su prístino estado de labradora…” (II-XXXV). Prístino: original.

***

Ejemplo evidente de dequeísmo: “La OMS advierte de que la endemia es de lejos la solución para la covid” (LA PATRIA, titular, Mundo, 19/1/2022). “La OMS advierte que…”, porque, como lo he explicado antes, es con los verbos enunciativos, como ‘advertir, con los que se configura el dequeísmo.

***

Hay que insistir: la locución verbal ‘tratarse de’ es impersonal, es decir, que no admite sujeto. El columnista Fuad Gonzalo Chacón lo olvidó en esta oración: “…y consigue implantar en el lector la duda razonable de que la acusación se trata de un burdo montaje…” (LA PATRIA, 1/21/2022). “…la acusación es un burdo montaje”, así, porque el verbo ‘ser’ sí admite el sujeto ‘la acusación’.