‘Denigrar’ (“infamar, deslustrar, ofender la opinión o fama de alguno”) es un verbo transitivo. Sus sinónimos son ‘difamar, desprestigiar, deshonrar, desacreditar, tiznar’, etc. Entre éstos, ni siquiera en el etcétera, está el verbo ‘humillar’, que me parece el apropiado en la siguiente frase, en vez de ‘denigrar’: “…en lugar de ser asemejados a bestias de carga y denigrados a las cadenas en su propia tierra” (LA PATRIA, Juan Álvaro Montoya, 24/10/2019). “…y humillados con cadenas en su propia tierra”, es, creo, la idea que quiso expresar el columnista. Precisión conceptual, nada más.

* * *

“Madurarse biche” es un dicho que se le aplica, por ejemplo, a un ‘pelado’ que actúa como un adulto, generalmente con consecuencias humillantes. Acerca de la ortografía de este adjetivo leí en un editorial de El Tiempo lo siguiente: “Desde la Gobernación del Valle del Cauca se ha venido hablando del reconocimiento del viche -o biche: no es clara aún su ortografía…” (25/10/2019). La Academia de la Lengua, a cuyo diccionario llegó este colombianismo en 1984 (vigésima edición), le da la siguiente definición: “Biche. Adj. Col. Dicho especialmente de un fruto: Que no ha logrado su plenitud o culminación”. No asienta la grafía ‘viche’. El diccionario de M. Moliner lo acoge también con ‘be’, sin dar la otra opción. En su extraordinario artículo “Tómense dos libras de mantequilla y quiébrense cuarenta huevos”, dice don Rafael Arango Villegas: “Hoy apenas si se miran, en el fondo del canasto, cuando regreso de las galerías, una humilde vitoria, cuatro yucas, veinte plátanos, entre pintones y biches…” (Bobadas mías). Así también lo escribió el general Uribe Uribe en su “Diccionario abreviado”. Alario di Filipo le dedica un buen espacio en su “Lexicón de colombianismos”, y acepta las dos opciones, lo mismo que don Rufino. El académico Roberto Restrepo lo escribe con ‘be’, pero anota: “Podría escribirse ‘viche’, pues viene sin duda de la voz quechua ‘huichi’ (tierno), y sabido es que la ‘hu’ se transforma en ‘v’ al castellanizarse” (Apuntaciones idiomáticas). Conclusión: como en el chiste aquel, “su majestad escoja…”.

* * *

En su artículo de LA PATRIA, el periodista Leonardo Pineda escribió: “Esto aplica para todo: amigos, restaurantes, películas…” (24/10/2019). Y un titular del portal Eje 21 dice: “Conozca las prohibiciones que aplican para el domingo 27 de octubre” (26/10/2019). En las dos muestras está mal empleado el verbo ‘aplicar’, pues en ellas aparece en su forma transitiva, que significa “poner algo sobre otra cosa o en contacto de otra cosa”, verbigracia, ‘aplicar un cataplasma’. En cambio, como ‘pronominal reflexivo’, con el reflejo ‘se’, “señalar lo que corresponde a alguna cosa”. La acción de los verbos pronominales reflexivos vuelve al sujeto que la ejecuta, lo que se entiende más fácilmente con otro verbo, como ‘herir’, por ejemplo, ‘Pedro se hirió una mano’, a saber, la acción de ‘herir’ la ejecuta Pedro y la recibe él mismo. Si al verbo ‘aplicar’ se le suprime el reflejo ‘se’, se convierte en transitivo, lo que exige la expresión de su complemento directo: ‘el juez aplicó rigurosamente la ley’.

* * *

En innumerables oportunidades he insistido en la inutilidad de la locución ‘por parte de’, de la que abusan todos los que escriben y hablan, puntualmente, comentaristas deportivos, cronistas, columnistas de opinión… Leyendo a Félix Lope de Vega, encontré un ejemplo de su uso correcto, prácticamente, el único castizo: “Yo os juro que por parte de su madre / toca en sangre real, y que es tan buena, / que no hay gloria y virtud que no le cuadre” (Epístola a don Francisco de Herrera Maldonado). Alude al ‘pretendiente’ de su hija Marcela, Jesucristo, el hijo de María, a quien se consagró haciéndose religiosa en la comunidad de las Trinitarias Descalzas de Madrid, con el nombre de sor Marcela de San Félix, prosista, dramaturga y poetisa, como su padre.