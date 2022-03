Deleznable, encausar-encauzar, conllevar

‘Deleznable’ es un adjetivo con el que calificamos todo lo que es ‘frágil, delicado, inconsistente, quebradizo, disgregable, escurridizo, resbaladizo”, pero no ‘deplorable’ ni ‘detestable’, que es la calificación que le da el columnista Juan Pablo Calvás de El Tiempo a ‘crimen’ en esta afirmación: “No puede ser que los ex jefes de las Farc, responsables de crímenes tan deleznables, como violación, secuestro y tomas de pueblos enteros…” (22/2/2022). No obstante, su uso equivocado debe de ser frecuente, ya que el diccionario de María Moliner le asigna esta quinta acepción: “Se usa en ocasiones, erróneamente, con el sentido de reprobable”. Nada justifica este significado. Vale la pena transcribir aquí lo que de este adjetivo anota el académico don Manuel Seco: “Este adjetivo significa que ‘se disgrega o se deshace fácilmente’, o bien ‘inconsistente’. Se puede hablar, por ejemplo, de una casa construida con materiales deleznables, o de los argumentos deleznables manejados en una discusión. No hay ningún fundamento para usar el adjetivo con el sentido de ‘reprobable’ o ‘digno de repulsa’: «Le parecen insuficientes las penas impuestas a los culpables de crímenes que resultan horrísonos o deleznables» (País, 1.8. 1982, 8)”. Ello es que ‘deleznable’ viene remotamente del adjetivo latino ‘lenis-e’, que significa ‘suave, dulce; blando, delicado, leve, moderado; tranquilo, sosegado; inofensivo, benévolo’. Con ninguno de estos adjetivos se pueden calificar los incontables y execrables crímenes de los terroristas mencionados, por los que fueron ‘condenados’ a ser… ¡legisladores colombianos!

Para la Voz del lector, el coronel Francisco Javier Castaño Duque escribió: “…y que al integrarse a la familia policial promete a Dios y a la Patria consagrar su vida, encausar sus energías y su mente en el cumplimiento…” (LA PATRIA, 21/2/2022). “…encauzar sus energías…”, lo correcto, porque ‘encausar’ (enjuiciar, procesar, empapelar) es “formar causa a alguien, proceder contra él jurídicamente”. En cambio, ‘encauzar’ (dirigir, encaminar; enseñar, educar) es “Abrir cauce. // 2. Encerrar en un cauce una corriente o darle dirección por él. // Encaminar, dirigir por buen camino un asunto, una discusión, etc.”. No sobra decir que esta última acepción es la que tiene en el texto del militar. Esta confusión, de la que he hablado unas cuantas veces, se debe posiblemente a la pronunciación, pues nosotros, no como los españoles, pronunciamos de la misma manera esas dos consonantes.

Y el periodista Alejandro Samper Arango confundió extrañamente los verbos ‘persuadir’ y ‘disuadir’ en su artículo sobre la violencia que, desde Caín, ha estado presente en la historia de la humanidad. Esto dijo: “Pero uno pensaría que en pleno siglo XXI esos eruditos de la diplomacia que se reúnen en Nueva York (…) tendrían argumentos para persuadir de sus caprichos a Putin y la OTAN. Y no” (LA PATRIA, 26/2/2022). No creo equivocarme si afirmo que él quiso decir “…para disuadir de sus caprichos a Putin…”, porque, aunque los dos verbos tienen un elemento etimológico común (el verbo latino ‘suadere’ – aconsejar), los respectivos prefijos les confieren significados opuestos: el prefijo ‘per-’ intensifica o refuerza el significado de la palabra que acompaña, por lo que ‘persuadir’ quiere decir “inducir, mover, obligar a alguien con razones a creer o hacer algo”, por ejemplo, ‘persuadir a Putin de que desista de sus propósitos siniestros’; ‘dis-’, en cambio, convierte la palabra a la que se une en la opuesta, por lo que ‘disuadir’, el verbo que debió emplear el columnista, es “inducir, mover a alguien con razones a mudar de dictamen o a desistir de un propósito”, lo que, con Putin, es un imposible metafísico.

El verbo ‘conllevar’ es transitivo, por lo que no se puede confundir con ‘conducir, llevar’, que pueden ser intransitivos, por ejemplo, ‘su conducta ejemplar nos lleva a imitarlo’. El profesor Cristóbal Trujillo Ramírez cayó en esa confusión, así: “Pero si la expresión se refiere a acumular logros, éxitos, títulos que nos conllevan a empleos dignos, buenos ingresos…” (LA PATRIA, 25/2/2022). Castizamente, “…nos llevan, nos conducen a empleos dignos…”. Sinónimos de ‘conllevar’, ‘aguantar, tolerar, sufrir, soportar, sobrellevar’. También, ‘implicar, suponer, acarrear’.