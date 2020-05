Dar al traste, -miento, dequeísmo, cuan-cuanto

‘La difícil situación económica por la que atravesamos dio al traste con sus proyectos’. Con el término ‘traste’ han sido consagradas las locuciones ‘dar al traste con’ e ‘irse al traste’: la primera significa “terminar con algo”; la segunda, “frustrarse o malograrse”. Más empleada, la primera, cuyo uso debe hacerse con la lógica que pide la idea que se quiere expresar, congruencia que no tuvo en cuenta el redactor de la siguiente oración: “…demostrando así la fragilidad del hombre en la adversidad, a pesar de las conquistas alcanzadas en el campo científico, lo que ha dado al traste con la incapacidad humana para asumir estos desastres” (LA PATRIA, Voz del lector, Alcey Ochoa Giraldo, 30/4/2020). Lo que el corresponsal pretende expresar, creo, es que “la fragilidad del hombre en la adversidad dio al traste con la capacidad humana…”, es decir, la destruyó, aunque habría sido mejor el empleo de la otra locución con su significado de ‘frustrar’. De todas maneras, para entender esa idea, la palabra adecuada es ‘capacidad’, no ‘incapacidad’.

***

Aunque los sufijos ‘-ción’ y ‘-miento’ tienen algunos significados comunes, entre ellos, el de ‘acción y efecto’, no deben emplearse a placer. El corresponsal de La voz del lector de LA PATRIA Álvaro Mejía Correa, al referirse a los sustantivos deverbales terminados en ‘-miento’, enumeró los siguientes: “Aglomeramiento, especulamiento, resguardamiento, habituamiento” (28/4/2020). La forma castiza del primero es ‘aglomeración’, aunque ‘aglomeramiento’ es ya entrada de la vigésima tercera edición de El Diccionario como regionalismo de algunos países suramericanos; la del segundo, ‘especulación’; la del tercero, ni ‘resguardamiento’ ni ‘resguardación’, sino ‘resguardo’, y la del cuarto, ‘habituación’. No obstante, es justo decir que los sufijos sirven para formar palabras, muchas de las cuales, incluso, no están en los diccionarios, pero, como dije al principio, no deben usarse caprichosamente, particularmente en términos que están ya consagrados.

***

El columnista y ex candidato Camilo Gaviria Gutiérrez escribió: “En el perfil de mi cuenta de Twitter tengo desde hace algunos años la siguiente frase: “Convencido que Caldas y Colombia se construye desde el sector rural” (LA PATRIA, 1/5/2020). Habría sido conveniente que alguno le hubiese revisado esa construcción gramatical antes de su publicación, porque en ella hay dos errores notorios, el primero, producido por el miedo al dequeísmo, supongo; el segundo, de concordancia. La frase correcta, ésta, le habría insinuado el revisor: “Convencido de que Caldas y Colombia se construyen desde el sector rural”. Decimos “estoy convencido de esto”, no “estoy convencido esto”. Y ‘Caldas y Colombia’ conforman un sujeto plural, por lo que su verbo tiene que construirse en el mismo número.

***

‘Quedó tendido en el suelo cuan largo es’. Como adverbio, el término ‘cuanto’ solamente se apocopa cuando precede inmediatamente a un adjetivo o a un adverbio. No se apocopa con los siguientes vocablos: ‘más, menos, mayor, peor, menor’, por eufonía, creo, pues suenan mal así empleados, como en esta frase: “El Mono, como lo conocían, fue un coleccionista de historias. Cuan más raras, mejor” (LA PATRIA, Alejandro Samper Arango, 1/5/2020). “Cuanto más raras, mejor”: más armónico, ¿no? Y la corresponsal Solángela Villegas empleó la apócope con un sustantivo: “Cuan sorpresa dio al mundo / nuestro invisible Dios” (Ibídem, La voz del lector, 3/5/2002). “¡Cuánta sorpresa dio al mundo / nuestro invisible Dios!”, así, porque ni siquiera como licencia poética es admisible, pues es cacofónica. Y la poesía, la verdadera poesía, si alguna cualidad tiene que tener es ‘armonía’.

***

Pierdo la cuenta de las veces que releo mi artículo antes de publicarlo. A veces, sin embargo, se me cuelan errores, como la falta de la tilde del pretérito simple de indicativo del verbo ‘inventó’, error que comentó el columnista de Eje 21 el señor Mario de la Calle, a quien se lo agradezco de verdad, pues la falta de esa tilde cambia el verbo por un sustantivo. Una ‘quisquilla’, sí, pero de suma importancia.