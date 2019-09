El plural del adjetivo indefinido ‘cualquiera’ es ‘cualesquiera’, del cual se echa mano con frecuencia y equivocadamente en el lenguaje hablado en lugar del singular. De tarde en tarde lo leo en el lenguaje escrito, como en la muestra siguiente: “…contra aquella sentencia (o contra otra cualesquiera providencia…)” (LA PATRIA, Augusto Morales V., 28/8/2019). Correctamente redactada, la frase que está entre paréntesis, es ésta: “(o contra cualquier otra providencia)”, mejor que “(contra otra cualquier providencia)”. Este adjetivo, que puede ser también pronombre, “se aplica a una cosa o persona indeterminada o indiferente en su género”, por ejemplo, ‘una casa cualquiera’, ‘un personaje cualquiera’. Tanto el singular como el plural se apocopan cuando preceden inmediatamente al sustantivo, verbigracia, ‘cualquier cosa, cualesquier circunstancias’. Hay que notar que el plural del adjetivo tratado es poco usado, pues, por ser indefinido, su significado es intrínsecamente plural, como en la frase del columnista. Nota: El sustantivo ‘cualquiera’ (“mujerzuela; persona de poco valor o importancia”) hace su plural como los sustantivos, ‘cualquieras’, por ejemplo, ‘no dejan de ser unos cualquieras’.

* * *

Son incontables las veces en las que me he referido a la confusión en la que caen muchos redactores al usar la conjunción adversativa ‘sino’ por la locución condicional negativa ‘si no’. Y siempre le he atribuido esto a la pronunciación equivocada de la conjunción (‘sinó’). Esta excusa no se la puedo admitir al traductor de esta cita de Paulo Coelho, que, me imagino, no escribe en castellano: “No todo en la vida es de un color o de otro. Mire sino el arco iris” (LA PATRIA, La frase, 28/8/2109). Así, con la conjunción, la frase es ininteligible. Se entiende, de esta manera: “No todo en la vida es de un color o de otro. Mire, si no, el arco iris”, como si dijéramos “mire, si no lo cree, el arco iris”. ¡Qué falta hace el ‘repaso’ de la gramática!

* * *

El señor William Muñoz, ex director de Extensión de la Universidad Distrital de Bogotá, con una tarjeta de crédito y una cuenta corriente de la institución compraba carros lujosos, pagaba de todo y se daba la gran vida, por lo que, según la periodista de RCN Andrea Jaramillo (noticias 7 p.m., 1/9/2019), “hasta acá todos creían que recibía un oneroso salario”. ¿Con qué adjetivo confundiría ella ‘oneroso’? ¿Sustancioso? ¿Cuantioso? ¿Generoso? ¿Pingüe, aunque no termine en ‘oso’? Lo ignoro. Lo que sí sé es que ‘oneroso’ no es el adjetivo que exprese la idea calificadora que ella deseaba, pues significa “pesado, molesto, gravoso”. Viene del sustantivo latino ‘onus-eris’ (‘carga, peso’) a través de su adjetivo ‘onerosus-a-um’ (‘pesado, oneroso, grave; molesto’). Según esto, un ‘salario’ puede ser ‘oneroso’, pero para quien lo paga, verbigracia, el de los congresistas para los contribuyentes.

* * *

Hacía muchas lunas que no visitaba el pabellón de los afectados por la ‘subjuntivitis’. Vi caras conocidas y otras nuevas, como la del columnista de El Tiempo Gustavo Gómez Córdoba, que, según el especialista, dio positivo en la siguiente muestra: “Su nombre (Iván Márquez) encabeza una lista kilométrica de salvajadas, como comandante que fuera del bloque Caribe…” (El Tiempo, 2/9/2019). Le explicaron que el modo subjuntivo de los verbos no expresa hechos cumplidos, que éstos son exclusividad del modo indicativo. Por lo cual, como Iván Márquez ‘fue’ uno de los jefes del grupo terrorista FARC, así se debía expresar: “como comandante que fue del grupo…”. Le recomendaron que ‘fuera’ y se ‘diera’ una ‘pasadita’ por los predios de la gramática.

* * *

Uno de los muchísimos movimientos políticos colombianos tiene por nombre MAIS. Y lo escriben así (‘máis’), pero lo pronuncian ‘maís’. ¿Por qué? ¡Averígüelo Vargas!