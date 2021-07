Condonar, enjambre, iniciar-se, no obstante

No, no es posible ‘condonar una persona’, acción posible para la columnista de El Tiempo Alexandra Pumarejo según éstas, sus palabras: “Entender de una manera distinta a la persona que causó el daño, no para condonarla, sino para humanizarla” (El Tiempo, De tu lado con Álex, 14/7/2021). No es posible, afirmo, porque, aunque en latín el verbo ‘condonare’ tiene muchísimos significados, en castellano, ‘condonar’ quiere decir solamente “perdonar o remitir alguna deuda o pena”, especialmente la de muerte. En conclusión, una persona no puede ser ‘condonada’; se le pueden ‘condonar’, sí, sus deudas o su condena.

***

Inimaginable, un ‘enjambre de sismos’. Pero, según el Servicio Meteorológico Colombiano, este fenómeno se presenta en el volcán Nevado del Ruiz: “…allí pueden ocurrir enjambres de sismos, algunos de ellos sentidos, emisiones de ceniza, lahares…” (LA PATRIA, Protagonista, 16/7/2021). ‘Inimaginable’, digo, porque un ‘enjambre’ es una “muchedumbre de abejas que salen a formar una nueva colmena”. Según Corominas, se registró por primera vez en 1535. Viene del latín ‘examen-inis’ (‘enjambre de abejas; multitud, gran número de seres -personas o animales-; tropa, bandada’). Significa también “muchedumbre de personas o animales juntos”. Un ‘enjambre de sismos’, inimaginable. Nota: El término ‘lahar’ no se encuentra ni siquiera en la última edición de El Diccionario (2014). Pero en el 2010, y porque ésa era la respuesta de la guía de un crucigrama, le consulté a Héctor Andrés Osorio Osorio, geólogo, sobre su significado. Ésta fue su respuesta, que ya había consignado en una columna de esa época: “Un lahar es una especie de alud de barro o de escombros, compuesto por material piroclástico, escombros de rocas y agua. El material se precipita pendiente abajo del volcán, típicamente a lo largo de la cuenca de los ríos. El término ‘lahar’ se originó en el lenguaje javanés de Indonesia, significa alud (avalancha), y describe los flujos volcánicos de barro o de escombros”. No sobra anotar que un ‘enjambra de lahares’ es… inimaginable también.

***

Desde Miami pregunta el periodista Orlando López si esta frase de El Espectador es correcta: “La licitación había iniciado el pasado 12 mayo (sic) y tendrá como objeto también el mantenimiento de los predios adquiridos para esta…” (11/7/2021). Supongo que alude al uso en ella del verbo ‘iniciar’, incorrecto, sin duda, porque con la omisión del reflejo ‘se’ el verbo conserva su naturaleza de transitivo, que pide, no sólo el sujeto que realiza esa acción, sino también su complemento directo, ausentes en esa oración. En ella, debe emplearse el verbo en su forma ‘pronominal’, de esta manera: “La licitación se había iniciado…”. Este solecismo es muy frecuente, y se presenta aun en textos que, por su finalidad, deberían ser analizados cuidadosamente, por ejemplo, en éste, de una publicidad del Banco de Bogotá: “Inicia el reto de 150 jóvenes de convertirse en profesionales…” (El Tiempo, 18/7/2021). En su lugar, y para no caer en ese error, podrían utilizarse los verbos ‘comenzar’ y ‘empezar’, que, como intransitivos, significan, y dicho de una cosa, “tener principio”, verbigracia, ‘empezó la función’, ‘comienza la trifulca’. La explicación es, entonces, que el verbo ‘iniciar’ no es intransitivo.

***

Una coma entrometida y nociva, porque estorba la lectura y afecta el sentido de la idea que el redactor quiere manifestar. Aludo a la que el columnista Duván Emilio Ramírez puso después de ‘no obstante’ en esta oración: “No obstante, los datos esperanzadores para el 2021, no se llegará al nivel que mostraba la economía en el 2019” (LA PATRIA, 20/7/2021). ‘No obstante’ tiene dos oficios en la oración: el primero, el de locución adverbial –‘sin embargo’–; el segundo, el de locución preposicional –‘a pesar de’–. En el primer caso, se escribe entre comas (‘esto, no obstante, implica…’) o se le pospone una coma cuando va después del punto y se refiere a lo dicho anteriormente (‘Murió. No obstante, su memoria…’). En el segundo caso, como en la oración glosada, no puede separarse de su complemento con la coma: “No obstante los datos esperanzadores…”. Elemental.