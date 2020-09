Compulsar, inconformismo-inconformidad, dequeísmo, lenguaje incluyente

Cada vez que me adentro en asuntos que no son de mi dominio –aunque nadie ‘domina’ una materia, cualquiera que fuere–, siento que estoy invadiendo corrales ajenos, y que de ahí, en este caso, de los predios del Derecho, me van a sacar a escobazos los doctores Fernando Gómez, Javier Restrepo y todos sus colegas. Ello es que voy a hablar del verbo ‘compulsar’, que actualmente lo emplean hasta para expresar la acción de enviar un mercado –no sería extraño– o de una epístola, como en la siguiente muestra: “¿Será cierto que los magistrados de la Sala de Instrucción no se aguantaron las críticas legítimas de un grupo de abogados y compulsaron una carta a la ‘sala indisciplinada’ de la Judicatura para que los investigaran?” (El Tiempo, Juan Manuel Acevedo M., 15/9/2020). Lo que quiero decir es que los que ahora lo usan, casi siempre, lo hacen con el significado de ‘enviar, despachar documentos o cosas parecidas’ a un juzgado, por ejemplo. Y ésta no es la acepción del verbo ‘compulsar’, que El Diccionario define así: “Cotejar una copia con el documento original para determinar su exactitud”. Esto es todo. Y sus sinónimos son ‘comparar, cotejar, comprobar, examinar, confrontar’. Viene del latín ‘compulsare’ (‘arrojar contra; chocar, tropezarse fuertemente’). Y está el sustantivo ‘compulsa’, que en Derecho significa “Copia de un documento cotejada con su original”, además de la “acción y efecto de compulsar”, además de, en su primera acepción, “acción y efecto de compulsar”. De manera que, ni envíos ni despachos, ni ‘domicilios’.

***

‘El Oidor’ opina: “Los que hablan por radio y televisión dicen “mostró inconformismo, manifestó su inconformismo”. Parece mejor decir “mostró inconformidad, manifestó su inconformidad” (LA PATRIA, Voz del lector. 13/9/2020). Y quiere saber si tiene razón. No. Los dos términos –‘inconformismo’ e ‘inconformidad’– son sinónimos en alguna de sus acepciones, no en todas. Y el primero expresa a cabalidad la idea de los que la emplean, aunque no sepan por qué. En efecto, con la desinencia ‘-ismo’ se forman sustantivos que indican ‘actitud’, como ‘egoísmo, cinismo, machismo, pesimismo’ e ‘inconformismo’, que es la ‘actitud de quienes no aceptan políticas, decisiones gubernamentales’, etc. Entre paréntesis, la desinencia ‘-ismo’ forma también sustantivos que designan ‘doctrinas, sistemas, escuelas y movimientos’, por ejemplo, ‘catolicismo, regionalismo, comunismo’, etc. Ahora bien, la desinencia ‘-idad’ (‘-dad’) de adjetivos forma sustantivos abstractos que significan ‘calidad’, como ‘habilidad, cortedad, posibilidad, amabilidad’ e ‘inconformidad’, que es ‘la calidad de inconforme’, definida así: “Hostil a lo establecido en el orden político, social, moral, estético, etc.”. Y es sinónimo de ‘disconforme’, adjetivo que califica al que manifiesta desacuerdo con las decisiones, dictámenes y decisiones de alguno’. Pero significa también ‘disconformidad’, a saber, “diferencia de unas cosas con otras en cuanto a su esencia, forma o fin”. ¿Entonces? Mejor, en el caso, ‘inconformismo’.

***

Una muestra clara de ‘dequeísmo’: “Es necesario de que comprendas que la paz y armonía que tanto buscas…” (El Tiempo, horóscopo, cáncer, 15/9/2020). “Es necesario que…”, como si dijéramos “es necesario esto”, no “de esto”. ***

La columnista de LA PATRIA Gloria Beatriz Salazar de la Cuesta escribió: “Nos preocupamos tanto por la alimentación de nuestros bebés, niñas y niños…” 11/9/2020). No sé si algún lector necesitará que le expliquen que el término ‘bebé’ se aplica a los dos géneros. Yo no. Y reitero con Jacinto Cruz de Elejalde: el lenguaje incluyente es farragoso, nocivo, inútil y traicionero.

***

Y dele con el ‘tema’ “Es importante que la gente se siga cuidando para que el tema de la capacidad instalada sea suficiente” (LA PATRIA, Caldas con más ventiladores, 17/9/2020). Así escribió el señor Carlos Piedrahita, gerente del hospital Santa Sofía, cuando bastaba de esta manera: “Es importante que la gente se siga guardando para que la capacidad instalada sea suficiente”. ¿No le parece, señor?