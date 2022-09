Colocar-poner, así mismo-a sí mismo, porque-por que, subjuntivitis

La extensión de la idea que expresa el término ‘poner’ es muchísimo más amplia que la de ‘colocar’: El Diccionario le asigna al primero cuarenta y cuatro acepciones; al segundo, apenas cinco. Razón esta por la cual el verbo ‘poner’ puede reemplazar siempre a ‘colocar’, pero no al contrario, como lo hizo el columnista Sebastián Galvis Arcila en la siguiente información: “…me he dado cuenta de que hay padres colocando armas en las manos de sus hijos pequeños…” (LA PATRIA, 26/8/2022). Me parece que la idea que quiso expresar el redactor es que hay padres que ‘ponen en manos de sus hijos armas’ (celulares, en ese caso), es decir, que ‘se las proporcionan’, porque ‘poner algo en manos de alguno’ quiere decir ‘dárselo, entregárselo, encomendárselo’, no necesariamente ‘colocárselo físicamente en las manos’, por ejemplo, ‘puso su vida en manos de Dios’. Hay que tener en cuenta que no sólo las gallinas ‘ponen’. En la misma oración, el gerundio ‘colocando’ está mal empleado, pues no hay simultaneidad de su acción con otra –por ejemplo, ‘estuvo colocando mojones’–, y debió ser sustituido por el presente de indicativo ‘que colocan’ (corregido, ‘que ponen’).

***

En el mismo artículo, su autor escribió: “…el niño puede hacer conciencia del mal que la adicción al celular le genera a otros, pero no así mismo…”. “…les genera a otros, pero no a sí mismo”, correctamente. Aunque pudo ser un ‘lapsus machinæ’, lo registro, porque es frecuente el uso de la locución adverbial ‘así mismo’ (‘asimismo, también’) por el complemento directo ‘a sí mismo’ (preposición, pronombre personal de tercera y adjetivo). De aquí la importancia del estudio del análisis gramatical.

***

Me gustaría saber ‘el porqué’ de la chochera de los viejos, o me gustaría saber ‘por qué’ los viejos somos chochos. En estas dos frases, la pregunta implícita es la misma, expresada de dos maneras diferentes: la primera, con el sustantivo ‘el porqué’, que equivale a ‘causa, razón’, y cuyo plural es ‘los porqués’, ignorado por muchos; la segunda, con la locución interrogativa ‘por qué’ (preposición y pronombre relativo). Y no es extraño que algunos escritores, en lugar de usar la locución adverbial ‘por qué’ (‘por qué razón’), echen mano de la conjunción causal ‘porque’. Este botón, de muestra: “Respuestas como (…), ‘nadie tiene porque meterse’, son frases…” (LA PATRIA, Fanny Bernal Orozco, 28/8/2022). Castizamente, ‘nadie tiene por qué meterse’. ¿‘Por qué’ vuelvo sobre esto? ‘Porque’ el uso equivocado de estas seis letras es frecuente. De su combinación acertada resultan las siguientes palabras y locuciones: ‘porque’ (conjunción causal); ‘el porqué’ (sustantivo); ‘¿por qué?’ o ‘por qué’ (locuciones interrogativas, explícita, la primera; implícita, la segunda, o, a veces, locución adverbial); y ‘por que’ (locución conjuntiva final, que puede sustituirse por ‘para que’).

***

Luego de un par de años de ausencia, regresé de visita al pabellón de los infectados de ‘subjuntivitis’. Al primero que vi fue al periodista, escritor y columnista internacional Sergio Muñoz Bata, que dio positivo en la siguiente muestra: “A la fecha se han cerrado más de 20 medios independientes, incluyendo La Prensa, el diario que dirigiera el legendario Pedro Joaquín Chamorro” (El Tiempo, ¿Podrá Nicaragua librarse de la dictadura?, 30/8/2022). Lo acompañaba el editorialista de El Tiempo, cuya muestra positiva fue ésta: “Premio Nobel de la Paz en 1990, y de origen campesino, quien fuera el último jefe de Estado de la Unión Soviética…” (Mijaíl Gorbachov, 1/9/2022). El especialista les preguntó, al primero, si en realidad Pedro Joaquín Chamorro ‘dirigió’ La Prensa, y al segundo, si es verdad que Gorbachov ‘fue’ jefe de Estado de la Unión soviética. Los dos le respondieron afirmativamente. –Entonces, les preguntó, ¿por qué no lo expresaron así, con el pretérito simple de indicativo, y no con el pretérito imperfecto de subjuntivo? Para que entendieran mejor, les propuso este ejemplo: “El profesor le pidió a un alumno que ‘dirigiera’ la investigación. El alumno le ‘obedeció’ ”. Y les deseó pronta recuperación.