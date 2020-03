Cohonestar, bisturí, barbullo, abstenerse, sino-si no

Se puede decir que el verbo ‘cohonestar’ tiene la preposición ‘con’ incorporada, pues viene del verbo latino ‘cohonestare’ (de la preposición ‘cum’-con- -que se convierte en el prefijo ‘co-’ -y el verbo ‘honestare’-honrar-) y que significa “honrar en común, juntamente; realzar; dar apariencia de buena a una acción reprobable”. Y es un verbo transitivo. Por todo esto, ‘cohonestar con’ es un pleonasmo, empleado así por el columnista Augusto Morales V. en esta información: “Hubo épocas aciagas de sacrificios de vidas de jueces y magistrados por no cohonestar con prácticas delincuenciales…” (LA PATRIA, 26/2/2020). Además, el uso de la preposición le quita al verbo su naturaleza de transitivo, pues con ella el complemento no es directo, sino circunstancial. La construcción castiza, ésta: “…por no cohonestar prácticas delincuenciales”, ‘cohonestar’ con la acepción de “dar apariencia de justa o razonable a una acción que no lo es”, por ejemplo, “la JEP cohonestó el atentado terrorista de las FARC a la Escuela Superior de Guerra en el 2006”, pues lo declaró una acción militar legítima, como si esa organización criminal hubiese usado las armas y el acto terrorista lícitamente.

* * *

Con el fin de darme un inmerecido descanso, acudí al señor J. Corominas para que me ilustrara sobre el origen del término ‘bisturí’, que el padre Efraín Castaño escribió con ‘uve’ -muy posiblemente un ‘lapsus machinae’- en esta declaración: “…la valoración de nuestra sagrada vida tan amenazada hoy por la tenaza y el visturí abortista” (LA PATRIA, 26/2/2020). Esto me enseñó el erudito: “BISTURÍ. ‘Instrumento en forma de cuchillo finísimo, para hacer incisiones’. 1765-83. Del francés ‘bistouri’, ídem, S. XV (bistorie), que entonces significa ´puñal’ y parece derivado del nombre de la ciudad italiana de ‘Pistoia’, en latín ‘Pistoria’, donde se fabricaban puñales”. Y para completar la información, al ‘bisturí’ cuyo extremo está cortado en línea recta se le dice ‘escodegino’, y ‘lanceta’, al que tiene hoja con corte por ambos bordes y punta muy aguda. Es lo que dicen los que saben, porque yo ignoraba el vocablo ‘escodegino’.

* * *

‘Barbullo’ es la primera persona del singular del presente de indicativo del verbo ‘barbullar’ (“Voz onomatopéyica. Hablar atropelladamente y a borbotones, metiendo mucha bulla”), no es un sustantivo, naturaleza que le dio el columnista Juan Álvaro Montoya en esta frase: “La reforma a la Justicia anunciada con tanto barbullo por el Gobierno Nacional…” (LA PATRIA, 27/2/2020). El sustantivo es ‘barbulla’ (“ruido, voces y gritería de quienes hablan a un tiempo y atropelladamente”), término que, me parece, no expresa la idea del redactor. ¿‘Barullo’, tal vez? Tampoco, porque este sustantivo significa, coloquialmente, “confusión, desorden, mezcla de gentes o cosas de varias clases”. ¿’Bulla, algarabía’? No, porque significan casi lo mismo que ‘barbulla’. Mejor, para el efecto, la manida expresión ‘con bombos y platillos’… y toda la orquesta.

* * *

A pesar de su ineficacia, persisto en mi machaqueo sobre el uso apropiado de las preposiciones, cuyo oficio en la oración, generalmente, no es intercambiable. Es frecuente el empleo de la preposición ‘a’ por la ‘de’, como en la muestra siguiente: “Es abstenerse a cambiar” (LA PATRIA, Alejandro Samper Arango. 22/2/2020). El verbo pronominal ‘abstenerse’ (“privarse de algo”) rige la preposición ‘de’, pues implica ‘procedencia’, no ‘dirección a’ ni ‘tendencia a’ (término). Con el verbo ‘alejarse’ se puede ilustrar esta doctrina: Me alejo de Manizales (procedencia) y me acerco a Pereira (término). ¿Sí?

* * *

Aunque para qué, sigo machacando: no se pueden confundir la conjunción adversativa ‘sino’ y la locución condicional negativa ‘si no’. Ejemplos que me dan la razón: “Uno no es lo que quiere, si no lo que puede ser” (LA PATRIA, Social, 25/2/2020. Nombre de la exposición del artista bogotano Diego Piñeros García en el Museo de Arte de Caldas). “… no solo por su hoja de vida si no por su formación como filósofo…” (LA PATRIA, Beatriz Chaves Echeverry. William J. Bennet. 29/2/2020). Y no hubo quien corrigiera.