Una ‘carcajada’ no puede calificarse de ‘frugal’. Los que lo conocieron dicen que el escritor Otto Morales Benítez se caracterizaba por su carcajada, sonora y siempre bien recibida. La ‘carcajada’ es “una risa impetuosa y ruidosa”. Y con el adjetivo ‘frugal’ se califica especialmente a los que son “parcos en el comer y beber”. Se dice también de algo “en lo que esa parquedad se manifiesta: Vida, almuerzo frugal”. Es, pues, un contrasentido hablar de ‘carcajadas frugales’, como lo hizo el columnista Juan Álvaro Montoya en esta ininteligible afirmación: “Estas conquistas no fueron producto de carcajadas frugales” (LA PATRIA, 7/11/2019). Aludía a la “inclusión electoral de los pueblos tribales”. Sinónimos de ‘frugal’ son ‘moderado, mesurado, parco, sobrio, templado, comedido, temperado’, aunque, por el uso, ‘frugal’ se emplea más para calificar comidas y bebidas. De ‘carcajada’, ‘risotada’ (“risa estrepitosa y descompuesta”). Y ‘carcajear’ es ‘reír a carcajadas’, que puede ser también pronominal, ‘carcajearse’, verbo empleado con frecuencia para ‘burlarse de alguien o de algo’. Las palabras expresan, cada una, una idea precisa, por lo cual, no pueden emplearse caprichosamente.

* * *

La aparición frecuentísima del ‘que galicado’ en el lenguaje oral y escrito me ha obligado a referirme reiteradamente a este vicio en mis apuntaciones. Los gramáticos enseñaron que el ‘que galicado’ se da cuando al verbo ‘ser’ se le contrapone la partícula ‘que’, como en las dos siguientes muestras: “Pero ahora es que viene lo importante, 4 años de gestión” (LA PATRIA, Juan Martín Dussán López, 1/11/2019). “Es por eso que el gobierno debe considerar invocar esas facultades…” (El Tiempo, Gabriel Silva Luján, 4/11/2019). Castizamente, las construcciones son las siguientes: “Pero ahora es cuando viene lo importante…”, en la primera; en la segunda: “Es por eso por lo que…” o “es por eso por lo cual…”. En ésta, para evitar los pesados circunloquios, la frase se puede simplificar de esta manera: “Por esto (o por eso), el gobierno debe simplificar…”. Sin embargo, La Academia de la Lengua anota: “Las construcciones de ‘que’ galicado son características del español americano, en el que se documentan en todos los registros”. Y propone, como ejemplo, “así fue que ocurrió” con su variante “fue así que ocurrió” (Nueva gramática de la lengua española, Manual. 40.5.4). Doctrina con la que no estoy de acuerdo, pues el argumento que la sustenta -“se documentan en todos los registros”- es gelatinoso, ya que son innumerables los errores gramaticales que ‘se documentan en todos los registros’, lo que no los hace castizos. “Así fue -fue así- como ocurrió” son las formas castizas, cultas y elegantes de dicha construcción.

* * *

Hace muchos años, en enero de 2004 exactamente, escribí la Apología del verbo poner. Y lo hice, porque hay muchos que lo evitan, creyendo tal vez que ‘sólo las gallinas ponen’. Esta creencia los hace decir ingenuamente ‘colocarse colorado’. No considero que ésta haya sido la razón por la cual el columnista Pedro Felipe Hoyos Körbel escribió, aludiendo al escritor Tomás Calderón: “…personas jóvenes se colocaron en la tarea de leer, analizar y escribir sobre este autor, expresando sus ideas e impresiones” (LA PATRIA, 6/11/2019). La extensión de la idea que expresa el verbo ‘poner’ es mucho más amplia que la de ‘colocar’: El Diccionario le asigna cuarenta y cuatro acepciones; a ‘colocar’, sólo cinco. Entre los significados de ‘poner’ está el de “comenzar a ejecutar una determinada acción”, por ejemplo, “personas jóvenes se pusieron en la tarea de leer…”, como debió escribir el mencionado columnista. En resumen, el verbo ‘poner’ puede remplazar en todas sus acepciones al verbo ‘colocar’, pero no éste a ‘poner’.

* * *

El castellano no tiene el sustantivo ‘belada’. En un anuncio informativo de primera página de LA PATRIA se lee: “Belada de elección y coronación del Concurso Nacional de Belleza” (11/11/2019). Tiene, sí, ‘velada’ (de ‘velar’), con el significado, entre otros, de “sesión celebrada por la noche”, y que puede ser ‘musical, literaria, social’, etc.