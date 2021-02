Bazuco, ninguno-a, hálito-aliciente

Bazuco. Innumerables son las voces que uno da por ‘sabidas’, pero que de ellas ignora su origen. Una de esas, ‘bazuco’. Sabía, por las muchas veces que la he visto escrita, que se escribía con zeta, pero no por qué. Pues bien, el señor Julián Valencia López, miembro de la Policía Nacional, me hizo la consulta al respecto, porque un compañero suyo afirma que se escribe ‘basuco’, pues éste no es otra cosa que ‘la basura de la base de coca, sus residuos’. Basura o no, ‘bazuco’ se escribe generalmente con ‘zeta’, porque viene del término inglés ‘bazooca’ (‘bazuca’), del cual el diccionario Webster da las siguientes acepciones: “Instrumento musical de juguete en forma de tubo largo abierto en los dos extremos; adaptación de tubos conductores y un embudo destinado a producir un sonido profundo y semimusical, inventado y tocado por Robin (Bob) Burns, comediante de radio. // 2. Misil americano, usado en la II Guerra Mundial, disparado como un rifle”. La entrada ‘bazuco’ aparece por primera vez en la vigésima segunda edición de El Diccionario (2001) con las siguientes acepciones: “(De bazuca). Mezcla de cocaína y heroína, usada por drogadictos. // 2. Coloquial. Col. Cigarrillo preparado con cocaína, mariguana y otras sustancias”. Como desconozco de todo en todo el proceso del ‘bazuco’ desde su fabricación hasta su uso, ignoro también qué relación pueda tener con cualquiera de las acepciones que de ‘bazooca’ da el diccionario inglés, o con las que de ‘bazuca’ asienta El Diccionario como regionalismos. Quizás ésta sea la razón por la cual la edición siguiente del diccionario de la Academia de la Lengua (2014), aunque conserva sus acepciones, cambió su origen. Dice así: “(Derivado de ‘base’, por obtenerse de la pasta base de la cocaína)”. Aceptado esto, no parece tan descabellada –lógica, más bien– la opinión del compañero del agente Valencia. Por esto, tal vez, los mismos diccionarios traen la entrada ‘basuco’, que remite a ‘bazuco’, como regionalismo de Colombia y Venezuela. Quedan, pues, en ‘tablas’ los dos miembros de nuestra Policía Nacional. Nota: Desde hace varios siglos, el castellano tiene los términos ‘bazucar (bazuquear)’ y ‘bazuqueo’. De éstos dice Corominas: “BAZUCAR. ‘Menear una cosa líquida agitando la vasija en que está. 1513, onomatopeya; también bazuquear y bazuqueo, 1576”. Sinónimo de ‘bazuquear’, ‘zabuquear’.

***

La siguiente es una de esas frases que me frenan y me obligan a reflexionar, más por ser su autor un escritor curtido: “…ha descubierto una medicina milagrosa, más potente que ninguna de las vacunas patentadas…” (El Tiempo, Sergio Ramírez, 4/2/2021). Aludía el periodista a las ‘gotas milagrosas’ del dictadorzuelo venezolano. Una vez leída la frase, me quedó la impresión de que algo fallaba en esa construcción, pues la consideré sin sentido. Ello es que el pronombre indefinido ‘ninguno-a’ (del latín ‘nec unus’ – ‘ni uno’) quiere decir “ni una sola de las personas o cosas significadas por el sustantivo que acompaña”. Está, por lo tanto, mal planteada la comparación, que debió ser establecida así: “…más potente que cualquiera de las vacunas patentadas”. Y esto lo sostengo a pesar de que hay expresiones en las que se usa con sentido afirmativo de ‘un’, por ejemplo, ‘es lo más estúpido que ningún paisano pudo realizar’, porque en este caso no hay ninguna determinación, como sí la hay en la frase del columnista, que menciona las cuatro o cinco o seis vacunas patentadas.

***

¿En qué se parecen ‘hálito’ y ‘aliciente? Tal vez, excluida la ‘hache’, en las tres primeras letras. Pero su significado es muy distinto. Sin embargo, el profesor Cristóbal Trujillo Ramírez empleó la primera por la segunda en esta información: “…se entrevistó con Jésica y encontró a una niña profundamente sola, triste y sin hálito alguno para existir” (LA PATRIA, 5/2/2021). “…sin aliciente alguno…”, porque ‘aliciente’ es ‘estímulo, acicate, incentivo’, que sí expresan su idea; ‘hálito’, en cambio, es ‘aliento, soplo, vaho, aura, vapor’, que no la expresan. Recuerde la expresión ‘hálito de vida’.