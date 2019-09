‘Azahar’, señor Montoya, es una flor. De este nombre dice Corominas: “Principios del s. XV. Del árabe zahr, vulgarmente zahár, ‘flor en general’, ‘flor de azahar’ (de la raíz z-h-r ‘lucir’, ‘ser hermoso’, ‘florecer’)”. El columnista Juan Álvaro Montoya -irreflexivamente, me atrevo a decir- echó mano de ese sustantivo en la siguiente oración: “Nuestro país ha realizado esta búsqueda con los azahares que da la política, pero parece no encontrar su rumbo” (LA PATRIA, Juan Álvaro Montoya, 12/9/2019). ‘Irreflexivamente’ dije, porque, con seguridad, él no quiso hablar de las ‘flores de la política’, sino de sus ‘azares, albures, contingencias’ o ‘acasos’. O ‘volteretas’. Según la misma fuente, ‘azar’ viene del árabe ‘zahr’ -‘flor’-, pero con el significado de ‘dado’, “por la flor que se pintaba en una de sus caras”. Sus acepciones son “casualidad, caso fortuito; desgracia imprevista”. Antiguamente, “cara desfavorable del dado, 1495; lance desfavorable en el juego de los dados” (Ibídem). Quedamos informados.

* * *

En el mismo artículo, su autor nos dice: “Todo cuanto existe y nos rodea, hace parte de un delicado constructo que se erige como esfinge a través de milenios de aprendizaje…”. ‘Constructo’. He leído este vocablo unas dos o tres veces, nada más. Si usted, lector, lo busca en cualquiera de los diccionarios publicados antes del s. XXI, no lo encontrará, porque aparece por primera vez en la última edición de El Diccionario (vigésima tercera, 2014) con esta definición: “Construcción teórica para comprender un problema determinado”. La ‘esfinge’ era un animal fabuloso con cabeza, cuello y pecho de mujer, y cuerpo y pies de león. Famosa, la de Giseh, que está al pie de las pirámides de Egipto. Este nombre “se aplica a una persona reservada que no deja translucir sus pensamientos, impresiones o intenciones, o que guarda rigurosamente un secreto” (M. Moliner). Sinónimo, ‘enigmático’. Con estas nociones traté de entender la alegoría del columnista, pero infructuosamente. Tampoco me sirvió para ese fin la segunda acepción que de ‘constructo’ da El Diccionario, ésta: “Psic. Categoría descriptiva bipolar con la que cada individuo organiza datos y experiencias de su mundo, como el frío y el calor, lo dinámico y estático, etc.”. ¡Hum!

* * *

El verbo pronominal ‘reponerse’ rige la preposición ‘de’, por ejemplo, ‘reponerse de un porrazo’. Al editorialista de El Tiempo se le olvidó esta norma gramatical, y escribió: “…el cambio climático y la capacidad de resiliencia para reponerse a fenómenos como la migración y los desastres naturales” (El Tiempo, editorial, 10/9/2019). “…para reponerse de fenómenos como la inmigración…”, castizamente. En el mismo editorial se lee: “…los líderes de los negocios se unen para construir ciudad e incluso anteponen sus propios intereses en aras de apoyar proyectos de infraestructura…”. Como ‘anteponer’ significa también ‘preferir’, su empleo en esa oración no expresa la idea del redactor, que tal vez quiso decir ‘posponen’, vale decir, ‘sacrifican, hacen a un lado sus intereses’, conducta que deben tener todos los servidores públicos.

* * *

Los pronombres personales ‘me’ (primera persona singular), ‘te’ (segunda, singular) y ‘se’ (tercera, singular y plural) son invariables, incluso cuando son enclíticos, verbigracia, ‘créanme’, ‘habiéndote’ y ‘publíquense’. Y esto lo aprendimos desde niños, cuando nos enseñaban que no se decía “amárresen los cordones de los zapatos”, sino “amárrense”, porque la ‘ene’ pertenece al plural del verbo, no al enclítico. Me pareció, pues, extraño leer en un artículo de opinión lo siguiente, aunque en este caso se trate de un infinitivo: “…las autodefensas tampoco fueron ajenas al Estado conejero, pues a pesar de sometersen al acuerdo de “Justicia y Paz”…” (LA PATRIA, Francisco J. González S., 11/9/2019). “Someterse”, señor. Y no es el único ejemplo. Un lector me envió este aviso de la compañía Centro de Servicios Crediticios: “Para información clientes CSC. COMUNICARSEN correo electrónico…” (27/8/2019). ¡Imperdonable!