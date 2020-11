Avocar-abogar, congraciar, donde-cuando, discriminar, hipérbole, menos

Según El Diccionario, el verbo ‘avocar’ (del latín ‘advocare’ –llamar, hacer venir, atraer hacia sí’) significa únicamente lo siguiente: “Der. Dicho de una autoridad gubernativa o judicial: Atraer a sí la resolución de un asunto o causa cuya decisión correspondería a un órgano inferior”. No puede, pues, –aunque tiene el mismo origen– reemplazar al verbo ‘abogar’, como lo hizo el columnista Francisco J. González en esta oración: “…durante la época del federalismo en Colombia (1853-1885) donde las fuerzas liberales avocaban por la nacionalización de los hospitales, pues no congraciaban que detrás de la salud y la educación existiera toda una estrategia evangelizadora…” (LA PATRIA, 3/11/2020). ‘Abogar’ es el verbo apropiado en la frase citada con esta acepción: “Interceder en favor de alguien o algo”. Otra acepción: “Defender en juicio, por escrito o de palabra”. Hay, en la misma oración, dos imprecisiones gramaticales más: la primera, el uso incorrecto del adverbio de lugar ‘donde’ –error frecuentísimo– por el de tiempo, ‘cuando’, pues se refiere a ‘la época del federalismo’, no al ‘lugar en el que se practicaba’. La segunda, el empleo del verbo ‘congraciar’ en lugar de ‘aceptar’ (o ‘estar de acuerdo con’). Nota: el verbo ‘congraciar’ –que se conjuga como ‘cambiar– es transitivo (‘congraciar a los que estaban enemistados’), pero se emplea más como pronominal, por ejemplo, ‘congraciarse con alguien’. Sinónimos de ‘congraciarse’, ‘captarse simpatías, hacer amistad, caer simpático’. Y de ‘congraciar’, ‘bienquistar, disponer a favor, poner bien’.

***

En el mismo artículo se lee: “En la página web de la Secretaría de Salud de la Alcaldía de Manizales se encuentra discriminada la oferta de servicios de salud con que cuenta la ciudad…”. En esta oración, el verbo ‘discriminar’ está fuera de lugar, porque no expresa la idea de su redactor, que quiso decir ‘clasificada, ordenada, dispuesta’. Ello es que ‘discriminar’ significa “seleccionar excluyendo”, y éste no es el caso, pues la Secretaría de Salud, al ‘clasificar’ esos servicios, no excluye ninguno. La ‘precisión conceptual’ en el uso del vocabulario contribuye a la comprensión correcta de un texto. Nota: ejemplo clásico de ‘discriminación’, la que realizaron con los libros de caballería del inmortal desquiciado sus amigos en el capítulo VI de la Primera Parte de la novela: “Del donoso y grande escrutinio que el cura y el barbero hicieron en la librería de nuestro ingenioso hidalgo”. Leerlo, un deleite.

***

El historiador y escritor Pedro Felipe Hoyos Körbel confundió dos notas –no sé si negras o blancas– en este ‘fraseo’: “Su hipérbole vital (…) quedó trunca porque estaba en su mejor momento…” (LA PATRIA, 4/11/2020). En efecto, puso ‘hipérbole’ por ‘periplo’. ‘Hipérbole’ es una figura retórica que consiste en “aumentar o disminuir excesivamente aquello de que se habla”. Y no fue esta la ‘nota’ que él quiso emplear. Si hubiese escogido ‘periplo’, la melodía habría sido perfecta, porque ‘periplo’, del latín ‘periplus’ (‘circunnavegación’), es “un viaje o recorrido, por lo común con regreso al punto de partida”; también “el recorrido o trayectoria espiritual de una persona”, acepción más acorde con la melodía que el compositor quiso que oyéramos. Nuestro ‘periplo vital’ puede ser ‘una jornada con o sin regreso’. Otros dicen ‘parábola vital’. Tampoco ‘suena’ bien, porque, fuera de “narración simbólica de la que se desprende una enseñanza moral”, como las evangélicas, ‘parábola’ no es más que una figura geométrica.

***

No siempre el adverbio de cantidad ‘menos’ es comparativo (‘eso es menos que nada’). Algunas veces “denota una limitación indeterminada de la cantidad expresa” (‘menos de cien pesos’). Doctrina elemental que no tuvo en cuenta el columnista de El Tiempo Stefano Farné en esta declaración: “Según el Gobierno, el PPS permitirá la inclusión en la protección social de las personas que, por trabajar menos que la semana completa, devengan…” (El Tiempo, 6/11/2020). Castizamente: “…menos de la semana completa”, porque las ‘semanas’, señor, no ‘camellan’.