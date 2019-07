Cuando lo leí en uno de los artículos de periódico -no recuerdo cuál- no le di importancia, porque lo consideré un error de digitación. Pero lo vi pocos días después en uno del columnista Leonardo Pineda. Me pareció, entonces, muy a propósito comentarlo. Me refiero al empleo de ‘a parte’ por ‘aparte’. El texto del señor Pineda es éste: “Uno de los estrenos más esperados este año fue el de la tercera temporada de Stranger things, episodios con un maravilloso toque de música y moda ochentera que ilumina la serie, a parte de los ya conocidos personajes y que nos llevan a sentir nostalgia… (LA PATRIA, 10/7/2019). ‘A parte’ es una locución compuesta por la preposición ‘a’ (‘dirección a’ o ‘hacia’) y el sustantivo ‘parte’, que se usa como elemento de la expresión ‘de parte a parte’ (‘de un lado al otro’). Y ‘aparte’ -la palabra apropiada en el texto citado-, con la preposición ‘de’ (‘aparte de’), es una locución preposicional, que, unas veces, excluye lo que su complemento expresa; otras, lo incluye, y que se puede expresar también con la locución ‘además de’, como en la nota del periodista.

* * *

Ignoro cómo funcionan los noticieros de las cadenas de televisión, pero imagino que sus presentadores no improvisan, sino que leen lo preparado. Por esto, me parece inaceptable que se cuelen errores protuberantes y fáciles de detectar. En el noticiero de la noche de RCN (14/7/2019), cuando exponían los peligros que representan para los vecinos del caño de la calle sexta con treinta en Bogotá, y que los habitantes de la calle han convertido en su ‘hogar’, aludían, no sólo a las armas blancas visibles en sus manos y a los estupefacientes que comercian o consumen, sino también a unas “guaridas para bicicletas robadas”. ¿‘Guaridas’ para bicicletas? Una ‘guarida’, señores de RCN, es una “cueva o sitio abrigado de alguna manera, donde se guarecen los animales salvajes”. Después, por extensión, se dijo del “lugar a donde se suele concurrir con frecuencia o en que regularmente se halla alguien”, aplicado principalmente en sentido peyorativo a maleantes de cualquier calaña. Términos apropiados para objetos robados, ‘escondedero, escondite, escondrijo’ y, entre nosotros, ‘caleta’. Nota: En el mismo programa se refirieron a unos ‘páneles solares’. Esta acentuación se generalizó. ‘Panel’ -que no ‘pánel’- es una palabra aguda, como ‘dintel’ y ‘lebrel’, cuyo plural se acentúa en la penúltima sílaba, es decir, con acento grave, así: ‘paneles, dinteles, lebreles’. Elemental.

* * *

En la redacción, no deben confundirse la conjunción causal ‘porque’ y la locución preposicional ‘por que’, aunque, la verdad sea dicha, la gramática acepta dicha confusión, pues le da también a ‘porque’ el oficio de ‘conjunción final’, con lo que no estoy de acuerdo, ya que, de acuerdo con mi análisis, su oficio es ‘preposicional’, por lo que debe escribirse en dos palabras, equivalentes a ‘para que’. El editorialista de LA PATRIA escribió: “No se entiende cómo una entidad que debe velar porque se protejan los derechos de la comunidad…” (Defensoría del pueblo, 13/7/2019). En esta oración, si redactamos “debe velar por que se protejan…” (“para que se protejan”), es como si escribiéramos “debe velar por la protección de los derechos de la comunidad”, construcción en la que claramente se ve que “la protección de los derechos…” es un complemento circunstancial, no parte de una secuencia de elementos relacionados con el mismo verbo. Razón esta por la cual no estoy de acuerdo con que ‘porque’ haga las veces de ‘conjunción final’.

* * *

Dos titulares de El Tiempo del mismo día (4/7/2019): “Cada día detectan a 115 falsas víctimas del conflicto” (Primera página). “Logran reproducir a una raya amenazada” (Breves noticias de ciencia). En los dos sobra la preposición ‘a’, porque, como lo he anotado infinidad de veces, los complementos directos (acusativos), ‘falsas víctimas del conflicto’ y ‘una raya amenazada’, no la necesitan para su determinación.