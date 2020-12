Andurriales, epatar, iniciar-se

Leí y releí y volví a leer y a releer el primer párrafo del prólogo del último libro de don José Jaramillo Mejía, “Monólogos de Florentino. Reflexiones de un ideólogo empírico”, escrito por el doctor Humberto de la Calle Lombana, pero no pude encontrarle acomodo en ese texto al sustantivo ‘andurriales’, de singular poco usado. Dice así: “…el hilo conductor está centrado en las peripecias del relato liberal, tanto en la visión general de carácter filosófico y económico, como en la aplicación práctica de estos andurriales”. Sintácticamente, la conexión de ‘andurriales’ sería con ‘peripecias’, que, obviamente, nada tienen que ver éstas con aquéllos, porque las ‘peripecias’ (del griego ‘peripeteia’ –‘cambio brusco’–) son ‘los cambios repentinos de las cosas, que rompen la rutina’, y los ‘andurriales’ (de ‘andorra’ –‘mujer amiga de callejear’–) son los “lugares extraviados a los que es difícil llegar” (María Moliner). ‘Paraje’ y ‘sitio’ son otros sinónimos de ‘andurriales’, que tampoco sirven para darle sentido a la inclusión de ese sustantivo en dicha oración, aunque no exista la ‘relación sintáctica’ de que hablo. Quizás si hubiese escrito “…como en su aplicación práctica en estos andurriales”… No sé.

***

Sin mencionar el sustantivo ‘trasiego’ –del que he dicho que no significa ‘recorrido’–, y sin hablar de las comas que faltan en el vocativo de “felicitaciones doctor por su oficina”, encontré en el mismo prólogo el verbo ‘epatar’ en esta frase: “Y el otro elemento, apto para epatar burgueses, fue la instalación de una pequeña nevera…”. ‘Epatar burgueses’ es la traducción de la locución francesa ‘épater les bourgeois’, de la que dice Wikipedia: “Épater le bourgeois o Épater les bourgeois (en español, dejar al burgués patidifuso, atónito) es una frase francesa que se convirtió en un grito de guerra de los poetas decadentes y simbolistas franceses de finales del siglo XIX como Baudelaire y Rimbaud”. ‘Para descrestar burgueses’ me parece una traducción mejor, pues el colombianismo ‘descrestar’ significa “asombrar o engañar a un ingenuo o novicio” (Alario de Filippo). Ahora bien, ¿es castizo el verbo ‘epatar’? Sí, aunque muy a pesar mío, porque, primero, nada nos dice, y, segundo, no lo necesitamos, pues son muchos los sinónimos de ‘asombrar’ (‘desconcertar, atolondrar, sorprender, maravillar, pasmar’) que significan lo mismo que el francés ‘épater’. El Diccionario ya lo tiene como entrada de su penúltima edición (2001) con esta definición: “Producir asombro o admiración”, que es lo que me causa su inclusión. Y en la misma edición incluye el adjetivo ‘epatante’, “que pretende causar o causa asombro o admiración”. El diccionario de María Moliner (2ª. edición, 1998) acoge los dos términos, el verbo, con esta definición: “Deslumbrar y achicar a alguien, consciente o intencionadamente, con la exhibición de algo propio”. Sea de todo esto lo que fuere, son vocablos que se quedarán en los diccionarios, porque siempre será más expresivo y más castellano decir ‘descrestar burgueses’ que ‘epatar burgueses’.

***

La diferencia que hay entre los verbos ‘comenzar’ e ‘iniciar’ es que aquél, además de ser transitivo, es intransitivo; éste, en cambio, es sólo transitivo, pero puede ser empleado como pronominal.

Según estas nociones, podemos decir ‘comienza la sesión’, mas no ‘inicia la sesión’, porque, como expresa el complemento directo –‘la sesión’–, debe expresar también el sujeto, es decir, quién la inició. De lo contrario, debe decirse o escribirse ‘se inició’. O ‘inician’ (plural impersonal). Norma ignorada en el siguiente titular de Eje 21: “Inició la adecuación de la planta de plátano en Santuario” (Risaralda, 10/12/2020). “Se inició la adecuación…”, pues, como esta oración carece de sujeto, el verbo ‘iniciar’ debe conjugarse con su naturaleza de pronominal, ‘se inició’. O ‘iniciaron’.

***

