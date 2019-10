Después de la construcción de la vía ferroviaria que llegó a Manizales el 15 de septiembre de 1927, quedaron a lado y lado de la carrilera muchísimos ‘taludes’. La Capilla, la inolvidable finca de mi niñez, quedaba en esa vía (entre Santa Rosa de Cabal y Chinchiná), por lo que una de las palabras de mi escasísimo vocabulario de la época era la palabra ‘talud’. Aún no conocía el vocablo ‘alud’. Dos voces, que, aunque muy parecidas, son de origen y significado diferentes, confundidas por el redactor de la siguiente nota periodística: “Mientras realizaban trabajos de excavación, dos obreros fueron sepultados por un talud de tierra que se desprendió” (LA PATRIA, Sucesos, 7/10/2019). ‘Talud’ (“inclinación del paramento de un muro o de un terreno”) viene del francés ‘talus’, que tiene el mismo significado; ‘alud’ (“gran masa de nieve que se derrumba de los montes con violencia y estrépito”), en cambio, y según Corominas, es “palabra de origen hispánico prerromano, hermana del vasco ‘luta’, ‘desmoronamiento de tierras’ y relacionada con el vasco ‘lurte’ y ‘alud’, los cuales derivan respectivamente de ‘lur’ (tierra) y de ‘elur’ (nieve)”. Ahora bien, y a pesar de que desconozco el sitio de la tragedia, como la idea de ‘alud’ entraña violencia, estrépito y una enorme masa de lo que se desprende -nieve o tierra-, me parece desproporcionado su uso en este caso. Con el término ‘derrumbe’ los colombianos expresamos la idea de ‘desprendimiento de tierra’, grande o pequeño, como los que con frecuencia obstruyen las carreteras en épocas lluviosas.

* * *

Otra ‘imprecisión conceptual’ de los redactores de nuestro diario: “Javier Darío Restrepo falleció ayer a los 87 años. Pereció en Bogotá” (1er. Plano. 7/10/2019). El insigne periodista no murió trágicamente, murió, seguramente, en la cama, asistido por médicos y acompañado de sus familiares. Es éste un caso en el cual palabras sinónimas no se pueden emplear indistintamente. En efecto, ‘morir’ es “llegar al término de la vida”, no importa cómo. ‘Perecer’, en cambio, es el término que se aplica a la muerte “por causa de un accidente o de la violencia” (M. Moliner). Etimológicamente, viene del verbo latino ‘perire’ (‘sucumbir, salir de, irse del todo; ser destruido, aniquilado, fenecer, morir’) a través del latín decadente ‘perescere’. El Diccionario le asigna el significado de “acabar, fenecer o dejar de ser”, definición que podría justificar su uso en la frase glosada. Considero, sin embargo, que, como ésta abarca, no sólo seres humanos, sino también otras cosas creadas, la Academia de la Lengua dejó a un lado el complemento circunstancial expresado en la definición de Moliner. Y el uso confirma la diferencia.

* * *

El siguiente titular de LA PATRIA hizo del asesinado un asesino: “A el Diablo lo mandaron a matar funcionarios: autoridades” (Sucesos, 11/10/2019). De acuerdo con esta redacción, los funcionarios le ordenaron que saliera a cometer homicidios. De este error de construcción hablé un par de veces, motivado por el interrogante “¿Quién lo mandó a matar?” (2008), que acompañaba la fotografía del sacrificado periodista Orlando Sierra Hernández. El verbo ‘mandar’ (“encomendar o encargar algo”) es transitivo, por lo cual no pide la preposición ‘a’ para su complemento directo: “…lo mandaron matar…”. Además: “A el Diablo…”: si el artículo es parte del apodo, debe escribirse con mayúscula inicial –“A ‘El Diablo’...”-; si no, con minúscula, pero, como en este caso concurren la preposición ‘a’ y el artículo determinado ‘el’, deben unirse, así: “Al ‘Diablo’, aunque en este caso es más apropiado eliminar el artículo, de esta manera: “A ‘Diablo’ lo mandaron matar”.

* * *

Autocorrección: En mi artículo anterior escribí, chapuceramente, sin duda, esto: “Estas dos desinencias, ‘-ismo’ para el adjetivo e ‘-ista’ para el sustantivo…”. Es al revés: ‘-ismo’ para el sustantivo, ‘-ista’ para el adjetivo. Elemental.