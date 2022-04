Desempleo: más allá de las cifras

El desempleo es uno de los principales problemas de una sociedad y se debe a que los flujos de entrada de personas a la población económicamente activa son mayores que los que puede absorber el sistema productivo. En el caso colombiano, la poca capacidad de absorción se encuentra asociada con las bajas tasas de inversión tanto del sector público como del privado, resultantes a la vez de la escasa capacidad para generar ahorro interno con destino al crecimiento del sector productivo. Si la inversión no aumenta significativamente, se reducirán las posibilidades de crecimiento económico en el largo plazo y, en consecuencia, las tasas de desempleo seguirán siendo más altas de lo que la sociedad necesita para aumentar considerablemente los niveles de empleo y por lo tanto el bienestar social.

Además de las implicaciones económicas del desempleo, es importante analizar las consecuencias personales, porque, primero, una de las formas de vinculación del ser humano con la sociedad es el trabajo; segundo, el progreso social está asociado con la ejecución de ocupaciones útiles y, tercero, el progreso y calificación de una labor es un medio para mejorar la calidad de vida, la realización personal y el aprovechamiento del tiempo. Esta dimensión psicológica no puede ser subestimada pues el individuo adulto no sólo necesita trabajar y, preferiblemente, en una actividad que brinde satisfacción, valoración y autoestima, sino también, sentirse útil para la sociedad.

En general, los análisis más economicistas del costo del desempleo lo vinculan a la falta de utilización en el proceso de producción de la fuerza laboral desempleada, por lo tanto, la pérdida será igual a lo dejado de producir por esta población. El desempleo repercute con una mayor intensidad en las personas cuando se torna estructural y se prolonga por varios años, lo cual puede limitar las posibilidades de retornar mercado laboral, al perderse el hábito, las destrezas y la disciplina para incorporarse a las rutinas que exige el ejercicio de un determinado empleo, o mantener la concentración requerida para ejecutar determinado trabajo. Esto no ocurre cuando en la economía un individuo o una parte de la población se desemplea por poco tiempo (desempleo friccional) debido al proceso natural de rotación de los trabajadores de un puesto a otro, o al ajuste de las empresas a los cambios del entorno en medio de un mercado laboral muy flexible que no es el caso del mercado laboral colombiano.

Aunque la economía colombiana ha venido dando señales de recuperación y las cifras de crecimiento económico han sido revisadas al alza por diferentes organismos internacionales y por las propias autoridades económicas del país; además, se está llegando a los niveles de empleo prepandemia gracias al buen comportamiento de la economía; no obstante, los índices de desempleo y subempleo siguen siendo muy altos. El crecimiento de la economía no está generando un “crecimiento expansivo del empleo” lo cual podría revertirse con la puesta en marcha de nuevas empresas o a través de nuevas contrataciones públicas, o estimulando una mayor dinámica de la demanda interna. El hecho es que las limitantes que impiden el crecimiento del empleo están relacionadas con la incapacidad estructural de nuestro aparato productivo ante el debilitamiento de la demanda interna y, seguramente, de la poca capacidad para crear nuevos emprendimientos ligados a dinámicas de demanda internacional por exportaciones no tradicionales, toda vez que el importante crecimiento de las ventas externas de los últimos años ha estado limitado a productos primarios con bajo valor agregado; en este sentido el gran reto es el aprovechamiento de los tratados de libre comercio que ha firmado el país para diversificar la oferta exportadora como una contribución a la generación de empleo.