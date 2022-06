Un compromiso para generar bienestar

Una pandemia que no acaba y una profundización de los problemas sociales, económicos y ambientales, constituyen los grandes retos que tendrá el próximo gobierno nacional. Si bien hasta ahora, la agenda se ha enfocado en intentar reducir el impacto de crisis sanitaria en la población más vulnerable, esto no ha sido suficiente. Basta con decir que, durante el 2021, se reportaron 560 mil niños con desnutrición crónica, 84 fallecimientos de menores de cinco años por desnutrición entre enero y abril del 2022 y un 16% de los colombianos en situación de pobreza multidimensional en 2021.

Para nadie es un secreto que la apuesta debe ser por generar un bienestar social. Pero, para lograrlo, debemos crear acciones efectivas que nos ayuden a reducir las brechas de desigualdad y pobreza que revelan los indicadores, los cuales no son más que el reflejo de un conjunto de realidades que disminuyen las posibilidades de los colombianos para construir y alcanzar sus sueños.

En mi opinión, las soluciones realmente efectivas solo serán posibles en la medida que prioricemos tres elementos. En primer lugar, tener diagnósticos eficientes. En segundo lugar, superar los discursos de odio y polarización y construyamos a partir del liderazgo colectivo en las regiones. Finalmente, reconocer que los problemas que hoy encontramos no son coyunturales, sino que hacen parte del conjunto de problemas estructurales que llevan décadas en el país. En otras palabras, comprender que se necesitan nuevos planes, pues los hasta ahora priorizados por el gobierno no han erradicado nuestros problemas.

Pero para generar soluciones efectivas se debe superar el centralismo y enfocarse en trabajar desde y con las regiones. Es necesario escucharlas, entender las implicaciones de sus principales problemáticas y preguntar por soluciones. En este sentido, el trabajo articulado con la ciudadanía es fundamental. El nuevo gobierno – tanto el legislativo como el ejecutivo – debe responder a las demandas ciudadanas y generar acciones en los temas reales que aquejan a los más vulnerables, permitiendo entender verdaderamente lo que sucede en el territorio.

Estoy convencida de que Colombia necesita acciones que la lleven su seguridad y soberanía alimentaria, pues todos merecemos tener nuestras tres comidas al día. No podemos permitir que la tasa de mortalidad infantil por desnutrición aumente. Además, debemos asegurar un entorno seguro, tanto en lo urbano como en lo rural, a través de una seguridad integral que vaya de la mano con la implementación del Acuerdo de Paz.

También es necesario generar oportunidades para nuestros jóvenes y mujeres y subsanar los vacíos en la educación para reducir la brecha de acceso y calidad. Igualmente, hoy más que nunca, es fundamental establecer una ruta de acción clara contra el cambio climático y la protección del medio ambiente. No olvidemos que es la tierra la que aporta el mayor porcentaje de desarrollo en el país.

Estos próximos cuatro años deberán ser de mucho trabajo, pero también de resultados favorables que nos permitan ser un mejor país, que potencie las capacidades de la gente en las regiones, en particular de los más vulnerables y para que exista una mayor conexión con la ciudadanía.

Desde el partido la U reafirmamos nuestro compromiso con el país de trabajar para superar estos desafíos y de manera conjunta, aportar a la construcción de iniciativas que conduzcan a ese propósito de transformación que permita disminuir la pobreza, la violencia, alcanzar la paz, el respeto por la vida, el fortalecimiento de la democracia, la libertad y la estabilidad institucional.