Debemos proteger la vida

Una de las lecciones que nos está dejando la pandemia es que lo más importante es preservar la vida. Eso es algo que he tenido muy claro como médica. Pero también, porque he padecido covid-19 e incluso he dado positio por segunda vez. Por eso, invito a las personas que han tenido covid a mantenerse alerta respecto a los cuidados y ojalá, repetir sus pruebas.

No podemos olvidar que en Colombia ya son más de 50.000 personas cuyas vidas se apagaron al perder la batalla contra este virus mortal y más de 115.000 casos activos. Esto sin contar que, según la Anif, los niveles de pobreza en el país aumentaron durante el 2020 en un 44% y el cierre de empresas y emprendimiento ha sido muy alto. Una tragedia que ha dejado huella en todos, pero en especial entre los más vulnerables y olvidados del país.

Por eso, ante el aumento en la tasa de contagio que se ha registrado en el país tanto el Gobierno Nacional, como las administraciones departamentales y locales han tomado medidas tales como establecer el toque de queda, la prohibición de reuniones sociales y fiestas y la restricción del desarrollo de actividades económicas en lugares públicos.

Los anuncios del Gobierno Nacional sobre la adquisición de la vacuna contra el covid y el inicio del plan de vacunación a partir del mes de febrero, nos muestran una luz al final del túnel. Pero esta buena noticia contrasta con los grandes retos logísticos que plantea llevar a cabo la campaña de inmunización, un proceso que posiblemente se extenderá durante el presente año y se va a extender hasta la primera parte del 2022. También, es necesario que se haga una socialización adecuada de este proceso, para así evitar la desinformación entre la opinión pública.

Pero ninguna estrategia servirá si no tenemos disciplina ciudadana, si no entendemos que cuidándonos estamos cuidando a los demás. El riesgo sigue latente, debemos seguir con el uso del tapabocas, el lavado frecuente de manos, el distanciamiento social, evitar las aglomeraciones y limitar nuestra movilidad a lo estrictamente necesario.

No podemos bajar la guardia. Sería lamentable que cuando estamos cerca de recibir la vacuna algunos de nuestros seres queridos resulten contagiados por nuestra falta de empatía y lleguen a vivir la dura experiencia de estar en una UCI o incluso, por la letalidad del virus, no vuelvan a estar entre nosotros para volverlos a abrazar.

Debemos aprender la lección que nos ha dejado esta pandemia. Sólo si actuamos unidos como sociedad podremos superar las crisis. Por lo pronto, los invito para que nos enfoquemos en ser más solidarios, empáticos y nos cuidemos, para así preservar la vida y poder construir un futuro mejor entre todos.