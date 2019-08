“Nos toca por obligación que ellos hablen después del Presidente, y entonces le pido a la comisión que acompañe al Presidente y los sacó de aquí. Esta es mi última jugadita de presidente”. Así relató Ernesto Macías la movida que realizó para intentar obstaculizar el derecho de la oposición a hablar en la instalación de sesiones del Congreso de la República el pasado 20 de julio.

La de Macías fue la aplicación de una filosofía de vida bajo la cual se cree que el mundo es de los maliciosos y que los avispados tienen el derecho a aprovecharse de los demás. Esa filosofía, que se volvió pan de cada día en el país y que es promotora de la corrupción en todos los niveles, se manifiesta en expresiones como “el vivo vive del bobo”, “hecha la ley hecha la trampa” o “a papaya puesta, papaya partida”.

La jugadita de Macías, que le ha valido una investigación disciplinaria, no es un asunto aislado, más bien pareciera ser la norma de conducta de este gobierno y de sus aliados.

Por una jugadita de mayor calado, está enredada la Ministra de Transporte. A pesar de que Ángela Orozco tuvo negocios privados con dos bancos del Grupo Aval hasta hace poco, desde el ministerio promovió que, de plata de todos los colombianos, el Estado le pagara $1,2 billones de pesos a cuatro bancos de Sarmiento Angulo por el descalabro en la Ruta del Sol. La ministra solo se ruborizó cuando el país se enteró de su evidente conflicto de intereses y de las maniobras que impulsó para lograr su cometido, como declarar a los bancos de Sarmiento como “terceros de buena fe” para que se les pudiera aplicar la Ley de Infraestructura y así el Estado tuviera que asumir la billonaria deuda.

Jugadita fue también que, al Premio Nacional al Talento Joven, se le diera el nombre de la primera dama, en un acto de lambonería y autobombo, que demuestra que los hilos del gobierno son manejados como un asunto familiar y no de Estado. La iniciativa se echó para atrás cuando la opinión se enteró de la absurda idea de la Consejería de Juventud de no mirar más allá de las paredes de la Casa de Nariño para nombrar un proceso que busca premiar a jóvenes que lideran proyectos de alto impacto en sus territorios.

Y como en época electoral no pueden faltar los avispados que buscan favorecer a sus grupos políticos, el Alcalde de Manizales hizo su jugadita. Modificó con sigilo la reglamentación de publicidad política exterior dos días antes de que iniciaran oficialmente las elecciones, cambio que, al parecer, solo conocieron los candidatos del Centro Democrático y el Partido Liberal, ya que desde el primer día de campaña tenían llenos de publicidad los sitios que 48 horas antes estaban restringidos.

Señala el politólogo Norberto Bobbio que el secreto es la esencia del poder y explica que el arte de gobernar en distintas etapas de la historia ha estado mediado por el ocultamiento. Las jugaditas, secretas todas en un inicio, develan que quienes promueven acciones para lograr fines no santos, apelan a maniobras oscuras para encubrir sus intereses.

En los casos de Macías, la Ministra de Transporte, la Consejería de Juventud y el Alcalde de Manizales, según sus propios comentarios y los de sus colaboradores, lo malo no es que hubieran actuado mal y en contra de otros, sino que se conocieran sus jugaditas.

Como manifestara el filósofo Pablo Rolando Arango frente al comunicado de Andrés Pastrana sobre el violador de niñas Jeffrey Epstein, en el que el expresidente de Colombia no hablaba de crímenes sino de horripilantes escándalos: “He ahí la negación colombiana esencial: lo horripilante siempre es que se sepa”.

Necesitamos construir un país en el que no se apele a jugaditas y gobiernos democráticos que se basen en una autoridad visible y transparente.