Voces ciudadanas

¿Escuchamos? ¿Realmente lo hacemos? Escuchar es un arte, además de reconocer las palabras y su significado, es importante escuchar entre palabras lo que se dice, las motivaciones que se esconden, la idiosincrasia que soporta lo que expresa. La más reciente “Encuesta de Percepción Ciudadana de Manizales” expresa esa voz colectiva, ¿qué nos dice esa voz ciudadana que se expresa en el dato general?

Nos dice: las cosas van por buen camino, nos sentimos orgullosos de la ciudad, estamos satisfechos con Manizales como lugar para vivir, creemos que este año será mejor que el 2021. Solo la tercera parte consideró que el 2021 fue mejor que el 2020 en términos económicos, 3 de cada 10 hogares consideraron que no tuvieron los ingresos necesarios para cubrir sus gastos mínimos, pese a ello sólo 7 de cada 100 se consideraron pobres. 3 de cada 4 estuvieron satisfechos con el servicio de salud recibido, nuestra salud mental estuvo mejor que la física y desafortunadamente la cantidad de hogares en los cuales al menos un miembro tuvo que comer menos de 3 comidas diarias porque no había suficientes alimentos se incrementó.

Si bien la satisfacción con la educación superior fue más alta que con la educación básica y media, ambas tienen una valoración positiva. La sensación de seguridad en el barrio fue más alta que la experimentada en la ciudad, disminuyó la cantidad de personas que manifestaron haber sido víctimas de algún tipo de delito. Pese a ello, se reconoció que las tres problemáticas más graves que se presentan en los barrios son: la drogadicción, los atracos callejeros y el tráfico de drogas. Cada vez menos personas manifestaron utilizar el transporte público para movilizarse. Se multiplicó por 3 quienes consideraron que sus trayectos habituales se demoraron más que en 2019.

La mitad no está satisfecha con el espacio público de la ciudad. El aspecto menos valorado del propio barrio fue la calidad de sus parques y sus zonas verdes públicas. La satisfacción con los servicios públicos es muy alta: agua, aseo, energía eléctrica y gas domiciliario por encima del 96%. Sólo 1 de cada 2 hogares reside en vivienda propia, la mitad de los que manifestaron que no tenían vivienda afirmaban que, pese a que sí les interesa comprar, no tenían para cubrir la cuota inicial.

Cada vez se participa menos, solo 13 de cada 100 manifestaron haber hecho parte de alguna organización social o grupo, prácticamente nadie manifestó haber participado en algún tipo de espacio promovido por el gobierno local, regional o nacional. En términos generales consideramos que nos comportamos bien frente a normas básicas de convivencia, sin embargo, el respeto de las normas de tránsito son las que menos creemos que se respetan en Manizales. Si bien estamos de acuerdo en recibir algún de tipo de sanción por no respetar normas de convivencia, tenemos una menor disposición a ser amonestados si ponemos música a alto volumen en nuestra vivienda. La segunda actividad cultural más relevante fue ir a cine, la actividad recreativa más relevante fue visitar centros comerciales.

Tres temas principales que según la ciudadanía la Alcaldía debería prestarle más atención: empleo, salud, pobreza y desigualdad. ¿Cuáles fueron esos temas que no aparecieron relevantes? La ruralidad, el medio ambiente y el comportamiento ciudadano. La voz general expresa que la confianza en el alcalde no es alta, solo 2 de cada 10 la tienen, pese a que comparado con 2020 su favorabilidad mejoró. Un tema final: junto a la Universidad de Caldas y al colectivo Mujeres en Común construimos un módulo sobre economía del cuidado. Dos datos generales: 3 de cada 4 hogares manifestaron tener personas que necesitaban el cuidado de otros, quienes más se dedicaron a esta labor fueron mujeres.

Esta voz general contiene multiplicidad de matices, aquí pueden encontrarlos: www.manizalescomovamos.org

*

Agradecemos al comandante de la Policía Metropolitana de Manizales, coronel Luis Fernando Arcos Álvarez, a los rectores y al secretario del Sistema Universitario de Manizales (SUMA), al Concejo de Manizales, a los secretarios de despacho de Medio Ambiente, Planeación y de Movilidad de Manizales, a la Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO), con quienes hemos podido compartir las cifras de manera más detallada a la fecha. Próximamente conversaremos con ediles y otros actores de la ciudad.