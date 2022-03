Reporte local voluntario

El Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Fundación Corona y la Red de Ciudades Cómo Vamos (RCCV), construyeron la Guía para elaborar reportes locales voluntarios (RLV) en Colombia, documento que permite a los gobiernos locales revisar su integración con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), buscando articular acciones e iniciativas que promuevan aún más el fortalecimiento institucional en los territorios de incidencia. La participación de la Red de Ciudades Cómo Vamos fue fundamental en esta construcción, la experiencia acumulada por años y del trabajo articulado de los 21 programas Cómo Vamos en el país, pone en discusión de manera recurrente la necesidad de dar cuenta de lo que sucede en nuestros territorios a partir de una cultura del seguimiento.

Dar cuenta de lo que acontece en el ámbito territorial no es tarea sencilla, hay que tener presente siempre nuestros límites, no tenemos la capacidad de dar cuenta de todo, siempre es una elección en función de aquello que, teórica y socialmente se considera relevante, esto implica negociar e identificar cuáles son las facetas del desarrollo que se asumen estructurales para dar cuenta del desarrollo territorial. Aquí hay una lucha de visiones, no son decisiones automáticas, implica discutir ampliamente sobre lo que es relevante. ¿Aquello que no se mide, no existe? No necesariamente. Sin embargo, aquello que no se mide, o no se da cuenta de ello, no es visible en la discusión pública. Por ello, es relevante animar discusiones que pongan sobre la mesa temas notables sobre los cuales se necesita discutir públicamente. Una tensión permanente entre lo que se discute y los matices o nuevos temas que quieren ganarse un espacio en la discusión social.

El espíritu y el quehacer del cómo vamos y, de manera particular, el seguimiento anual que hemos realizado como Manizales Cómo Vamos a la calidad de vida de nuestra ciudad, el cual ha sido presentado de manera ininterrumpida desde el 2012, los encontramos también en el reporte local voluntario que revisamos. Animamos a la Alcaldía de Manizales a reconocer, convocar y a utilizar los insumos de diferentes ejercicios locales existentes que contribuyen con esta cultura de reporte. Ponemos, una vez más, nuestros seguimientos de ciudad a partir de datos objetivos, de percepción social, del comparativo nacional que tenemos con las principales capitales de nuestro país, de la herramienta de territorialización de los ODS presentada en 2019 que proyecta escenarios de desarrollo local, del visualizador de educación básica y media de la ciudad construida gracias al apoyo decidido de la Fundación Luker, entre otros insumos, para nutrir el reporte local escrito.

La próxima semana entregaremos nuestra retroalimentación por escrito del reporte local voluntario (versión borrador) construido por la Alcaldía de Manizales. Animamos también a la sociedad civil, a los gremios, a la Academia, a revisar este reporte local para mejorarlo colectivamente. Lo publicaremos en nuestra página web para quien esté interesado en conocerlo.

*

El próximo martes 29 de marzo a partir de las 9:00 am presentaremos los resultados de la “Encuesta de Percepción Ciudadana de Manizales 2021” en el Auditorio Hernando Aristizábal Botero de Confa de la 50.

Contaremos con la participación del director del DANE, Dr. Juan Daniel Oviedo, los directores Luis Fernando Agudelo Henao y Carlos Eduardo Guerrero de los programas Medellín y Yumbo Cómo Vamos respectivamente, la docente Luisa Fernanda Buitrago Ramírez del programa de Ciencia Política de la UAM y, Diego Maldonado Castellanos, director general de la Red de Ciudades Cómo Vamos.

La entrada es libre, se recomienda llegar a las 8:30 am. Se requiere esquema completo de vacunación y tapabocas para ingresar. El evento será transmitido a través de las redes sociales de nuestro programa.