¿Percepción ilegítima?

Medellín Cómo Vamos presentó por décimasexta vez los resultados de su Encuesta anual de Percepción Ciudadana, ejercicio que da cuenta de la percepción que tienen los ciudadanos frente a su propia calidad de vida. En esta ocasión, el Alcalde de Medellín cuestionó los resultados e idoneidad del ejercicio porque “(Medellín Cómo Vamos) es una fundación fundada y controlado por el GEA y ellos presentan las cifras que más le convienen”. La discusión no se centró sobre el dato, sobre lo que éste indica para el desarrollo de la ciudad, no se escucharon las voces ciudadanas que se expresaban a través de los resultados.

Una oportunidad de entender a la ciudadanía fue desaprovechada.Esta encuesta realizada ininterrumpidamente por los programas Cómo Vamos en el país, consulta la percepción que tienen los ciudadanos sobre la calidad de vida de su propio territorio, lo que experimentan, lo que valoran, lo que intuyen. Ejercicio que pone de manifiesto un rasgo fundamental de la realidad construida: la subjetividad, cargada de experiencia, de anhelos, de frustraciones, de valoraciones sobre lo que se vive, necesarios de ser escuchados por todos nosotros y, en especial, por tomadores de decisión para reconocer aspectos de la realidad que en ocasiones el dato objetivo no alcanza a dar cuenta de ello.

Una Encuesta de Percepción Ciudadana tiene su propósito, también su fundamento técnico que permite asumir los resultados de manera consistente y de calidad. Ejercicio soportado en el rigor estadístico, de un ejercicio colegiado entre todos los Cómo Vamos del país que promueve, a partir de un instrumento común en su aplicación, la comparación relativa en los territorios participantes para reconocer cómo avanza su propia calidad de vida. No es una voz que se da caprichosamente, no es una voz elegida por conveniencia. Es una voz que se construye a partir de la probabilidad que cada uno de nosotros pueda ser consultado; Medellín Cómo Vamos, en esta ocasión, consultó entre noviembre y diciembre de 2021 a una muestra de 1597 hogares, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de 4,1%.

Discutir públicamente es fundamental para el desarrollo de nuestros territorios. Escucharnos, paso necesario para lograrlo. ¿Qué sucede en nosotros que cada vez es más común responder, reaccionar, sin ni siquiera haber terminado de escuchar? ¿De qué forma podemos entendernos si no tenemos nuestros oídos bien abiertos para escuchar lo que las voces ciudadanas nos están expresando? Es lugar común conversar y escuchar a quienes están cercanos a nosotros y a quienes piensan como nosotros, ¿Puede un gobernante perder la oportunidad de escuchar a quienes de manera anónima y representativa le están hablando?

Próximamente presentaremos los resultados de la Encuesta de Percepción Ciudadana de Manizales 2021, momento fundamental para realizar nuevamente una pausa y reconocer qué ha pasado en el último año, ¿Qué tanto de lo expresado por nosotros cambió entre diciembre de 2020 y 2021?, ¿Seremos más optimistas frente al presente y futuro de la ciudad? ¿Habrá mayor reconocimiento frente al ejercicio realizado por el Concejo municipal? ¿Cuál será la satisfacción con los servicios públicos? ¿Sentiremos que las cosas van por buen camino? ¿La situación económica en el hogar habrá empeorado? ¿Se habrá mantenido similar la satisfacción frente a los servicios de salud recibidos en 2020? ¿Qué tan satisfechos estaremos con la educación recibida el año pasado? Pese a la tendencia confirmada en la disminución de la tasa de homicidios en la ciudad desde 2010, ¿Nos sentiremos seguros en nuestros barrios? Los temas prioritarios para los manizaleños en 2020 fueron el empleo, la seguridad ciudadana-convivencia y el recrudecimiento de la pobreza, ¿Fueron escuchados estos temas de relevancia ciudadana por nuestra Administración municipal?

Estas preguntas son tan sólo algunas de aquellas que hicimos en diciembre de 2021, bajo la misma rigurosidad de nuestro programa vecino Medellín Cómo Vamos. El dato necesita ser cuestionado, es parte de nuestro papel como programas cómo vamos, presentar el dato desde múltiples aristas, desde su transcurrir histórico, en su posición relativa con otros, en la distancia que tenemos con lo que nos hemos trazado como ideal (por ejemplo, metas ODS territoriales). Este cuestionamiento eleva la discusión, la nutre, la complementa y, a su vez, esta discusión fortalecida puede incidir con mayor fuerza en la toma de decisión, sea esta pública o privada.

Desde Manizales Cómo Vamos respaldamos el ejercicio técnico, riguroso y de interés ciudadano realizado por nuestro programa vecino Medellín Cómo Vamos. A su vez, ratificamos nuestro propósito misional que es realizar seguimiento a la calidad de vida en nuestros territorios para contribuir a desarrollar gobiernos efectivos, transparentes y ciudadanías más informadas, responsables y participativas. El propósito del programa Cómo Vamos es compartido por sus instituciones aliadas.

