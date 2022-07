La construcción del dato

La distancia entre los números 2 y 3 es 1. Sin embargo, si para calcular esa distancia nos permitiéramos agregar decimales, la distancia podría ser tan grande como quisiéramos que fuera. El dato se construye. Parte de muchas decisiones que en ocasiones no hacemos visible.

¿Qué es aquello que se quiere dar cuenta? ¿Qué incluye, qué no incluye? ¿Cómo se registra la información que soporta el dato construido? Se necesita una mirada atenta e informada que permita reconocer cómo se construye el dato del cual se da cuenta. Algunos ejemplos para soportar esta afirmación.

La edad mínima considerada en la población en edad de trabajar en Colombia se actualizó.

Hoy es 15 años, dejó de ser 10 años en el sector rural y 12 años en el sector urbano. Este ajuste afecta el dato construido: la población proyectada considerada disminuyó en el cálculo de este indicador. El ajuste no es negativo, es útil en tanto permite comparaciones en el ámbito internacional y permite reconocer otras realidades asociadas al trabajo infantil.

El parque automotor se calcula en función del número de vehículos registrados anualmente en un territorio. Año tras año afirmamos que éste crece. Sin embargo, es importante preguntarse, ¿Cuántos de los vehículos registrados en un año anterior salieron de circulación? Esa información no está registrada en la ciudad. ¿Cuántos de los vehículos registrados en nuestra ciudad circulan habitualmente en otros territorios? ¿Cuántos de los registrados en otros territorios circulan habitualmente en Manizales? Debe reconocerse esa ausencia de información al momento de dar cuenta del parque automotor actual. Probablemente si esta información estuviera disponible, el dato construido ganaría en precisión.

¿Cuántos accidentes, mejor dicho, incidentes viales hay en la ciudad? El número reportado oficialmente está en función de los casos que efectivamente fueron registrados a partir de un croquis que se realizó. ¿Todos los incidentes son registrados? Probablemente no. Pregúntese si usted o alguien cercano, después de haber tenido una pequeña colisión, arregló directamente con la persona involucrada. Si la respuesta fue sí, ese incidente no sería insumo para el dato que finalmente se construye en el territorio.

Estos ejemplos, además de poner sobre la mesa la necesidad de tener criterios abiertamente conocidos en el registro y construcción del dato, reconoce también la importancia de concertar y comunicar acertadamente lo que se afirma registrar que sirve de insumo para el dato que se construye. Todo dato es construido, tiene un sinnúmero de decisiones previas que le anteceden, de otra forma, ese dato no llegaría a ser dato de esa manera en que llega a serlo.

Reconocer el camino y los pasos que se dan para construir cualquier dato, es una forma útil de entender aún más la discusión social que se da en función de ellos. La perspectiva de cada uno es útil para interpretarlo, el conocimiento de cómo se construye es necesario para facilitar la conversación entre diversos que interpretan un mismo dato que se construye.

El dato construido también está soportado en un esfuerzo colectivo de definición. Aquello que se define se vuelve asible, no sólo en la observación, particularmente en su registro. Ese dato conecta discusiones y permite conversar. Necesitamos esforzarnos más en precisar aquello sobre lo cual queremos dar cuenta, desde dónde lo hacemos y para qué queremos dar cuenta de aquello que soporta la construcción de un dato en particular. Es una invitación para ponernos de acuerdo.

*

Una conversación con la socióloga Maria Cristina Palacio Valencia, quien estará conversando con nosotros en la presentación del “Informe de Calidad de vida de Manizales 2021” motivó parte de esta reflexión. Al igual que en la presentación del informe de calidad de vida del año pasado, tendremos la oportunidad nuevamente de contar con Juan Daniel Oviedo, director nacional del DANE y por primera vez con Eliana Salas y Marvin Mendoza, directores de los programas Cómo Vamos de Cartagena y Cali respectivamente, con quienes discutiremos más ampliamente lo que los datos están indicando sobre nuestra calidad de vida. Es un evento abierto al público. ¡Bienvenidos, bienvenidas en el auditorio del Banco de la República en el centro de Manizales el viernes 29 de julio a partir de las 2:15 pm!