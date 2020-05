Quiero compartir hoy con ustedes tres reflexiones que emergen de la lectura de algunas experiencias vividas en los entornos educativos durante estos tiempos de confinamiento caracterizado por la incertidumbre, la desgracia y lo desconocido. Tiempos en los cuales solo nos queda abrir nuevos caminos y procurar transitarlos juntos entre sombras y alboradas que acompasan nuestros pasos.

La primera tiene que ver con el profe Germán. Durante estos días y a pesar de los riesgos, se ha dedicado no solo a proponer trabajo escolar virtual a sus estudiantes, sino que también ha diseñado guías para quienes no tienen la posibilidad del aula virtual: incluso él mismo ha llevado el material de estudio hasta sus hogares. El profe Germán está en primera línea, como el personal de la salud, y ha entendido que este es un momento histórico de la Patria que demanda actos de grandeza, y hacer posible “la escuela en casa para todos” es sin duda un acto político de profundo significado, una prueba de honor en la cual los maestros nos debemos jugar nuestra vocación, así como los médicos se están jugando la vida. Ha sido tal el compromiso del profe que además ha liderado una campaña institucional de solidaridad que ha permitido entregarles mercados a varias familias de su comunidad que están en condiciones precarias de alimentación.

En contraste con esta historia, han sido de público conocimiento las orientaciones de algún sector de la clase sindical de los educadores, en el sentido de no participar de los grupos de voluntarios que han armado los colegios para distribución de alimentos y guías de trabajo. Incluso han invitado a no orientar el trabajo virtual. Gran equivocación, no precisamente frente a las autoridades del gobierno, sino un yerro histórico frente a nuestros estudiantes y sus familias. No favorecer la escuela en casa es hoy un acto de profunda inequidad social, mientras que impulsarla y posibilitarla es un gran aporte y una inmensa contribución para el bienestar de las clases más vulnerables de nuestra geografía.

Finalmente, quiero referirme al 18 de abril, cuando la Organización Mundial de la Salud y la ONG Global Citizen convocaron al festival “One World: Together At Home”, que contó con la participación de artistas como Lady Gaga, Paul McCartney, Elton John, The Rolling Stones y Juanes, quienes se reunieron para rendir un homenaje a las personas que durante esta crisis sanitaria han estado en primera fila de frente a la dificultad y en procura de mitigar los efectos nefastos de esta pandemia en contra de la humanidad. Es muy gratificante ver y sentir cómo el mundo reconoce la labor de los maestros, quienes tuvimos allí silla de honor y nos hicimos merecedores de la ovación internacional.

La invitación que quiero hacer a todos los docentes y directivos es que, como lo ha venido haciendo el profe Germán, cumplamos esta cita de honor con la historia que nos ha tocado vivir. Equipémonos de los mejores atributos que como maestros poseemos y hagamos que nuestros niños accedan desde sus casas al maravilloso mundo de la escuela. Los juicios de responsabilidad los haremos luego, seguramente también nosotros tendremos que rendir cuentas.